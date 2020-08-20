https://ria.ru/20200820/1576013329.html

Эксперт Роскачества назвал способ распознать телефонные номера мошенников

Активность телефонных мошенников в 2020 году в России такая, что безопасным вариантом было бы вообще не отвечать на звонки с неизвестных номеров, поскольку... РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T02:10

2020-08-20T02:10

2020-08-20T10:52

роскачество

технологии

общество

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<strong>МОСКВА, 20 авг — РИА Новости.</strong> Активность телефонных мошенников в 2020 году в России такая, что безопасным вариантом было бы вообще не отвечать на звонки с неизвестных номеров, поскольку вероятность того, что это мошенник или спам, весьма высока. Самим фактом ответа на звонок вы вреда себе не причините, но если называть свои банковские данные, CVC-коды и коды из СМС, то мошенники смогут воспользоваться ими в своих целях, рассказал агентству "Прайм" руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов."Злоумышленники с помощью специальных сервисов IP-телефонии могут подменять номер, который будет выглядеть как номер вашего банка. Чтобы застраховаться от этого, рекомендация одна – при малейших подозрениях прерывайте разговор и самостоятельно перезванивайте по номеру, указанному на обратной стороне карты", — говорит он.Эксперт также советует не перезванивать на незнакомые номера: особенно на короткие, городские, с кодом, отличным от +7 и начинающимся на 8-809 (номера для оказания платных услуг). Стимулировать перезвонить мошенники могут, моментально сбрасывая звонок после вызова, чтобы жертва не успела ответить.Проверить, кому принадлежит номер телефона можно с помощью приложений-определителей номеров."База определителя пополняется за счет обратной связи пользователей. Мошенники звонят огромному количеству людей и, как правило, используемый ими номер достаточно быстро оказывается помечен как вредоносный. Кроме мошенников определители хорошо вычисляют тех, кто проводит социологические опросы, распространяет спам и занимается телемаркетингом банков​", — заключает Куканов.

https://ria.ru/20200811/1575647804.html

Samvel Vazgenovich Gurgenov Если есть свободная минутка, почему бы и не поглумится над "сотрудниками СБ банка"? 36

Руслан Фаткуллин Действительно, телефонные мошенники в России стали серьезной проблемой с которой государство и банки, практически, никак не борется. При этом на их удочку очень часто попадают люди, которые и так с трудом сводят концы с концами. Люди перестают доверять друг другу, что вносит свой вклад в и так непростую социальную обстановку. 25

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роскачество, технологии, общество