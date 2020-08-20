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Оппозиция в Мали пообещала работать вместе с лидерами переворота
Оппозиция в Мали пообещала работать совместно с лидерами военного переворота над политическим переходным процессом в стране, сообщает агентство Франс Пресс со... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T00:38
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мятеж военных в мали
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в мире
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<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.</strong> Оппозиция в <a href="http://ria.ru/location_Mali/" target="_blank" data-auto="true">Мали</a> пообещала работать совместно с лидерами военного переворота над политическим переходным процессом в стране, сообщает агентство <a href="https://www.afp.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Франс Пресс</a> со ссылкой на заявление оппозиционной коалиции.По данным агентства, оппозиционная коалиция M5-RFP заявила, что будет работать с совершившими переворот военными над "разработкой дорожной карты".Представитель коалиции сообщил, что в пятницу оппозиция организует в столице Мали <a href="http://ria.ru/location_Bamako/" target="_blank" data-auto="true">Бамако</a> "патриотическое шествие, чтобы отпраздновать победу народа".Мятеж в Мали начался во вторник на военной базе Кати близ столицы Бамако. Мятежники заявили об аресте президента Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе. Президент через несколько часов после задержания объявил о своей отставке и роспуске парламента и правительства. Мятежные военные заявили о создании Национального комитета для спасения народа, а также призвали к политической трансформации в стране, ведущей к всеобщим выборам.
https://ria.ru/20200819/1576012443.html
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мятеж военных в мали, мали, в мире
Материал дополняется

Оппозиция в Мали пообещала работать вместе с лидерами переворота

00:38 20.08.2020 (обновлено: 00:45 20.08.2020)
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкМитинг в столице Мали Бамако в поддержку военного мятежа
Митинг в столице Мали Бамако в поддержку военного мятежа
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Оппозиция в Мали пообещала работать совместно с лидерами военного переворота над политическим переходным процессом в стране, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление оппозиционной коалиции.
По данным агентства, оппозиционная коалиция M5-RFP заявила, что будет работать с совершившими переворот военными над "разработкой дорожной карты".
Митинг в столице Мали Бамако в поддержку военного мятежа
Вчера, 23:43
Источник в армии назвал лидера военного переворота в Мали
Представитель коалиции сообщил, что в пятницу оппозиция организует в столице Мали Бамако "патриотическое шествие, чтобы отпраздновать победу народа".
Мятеж в Мали начался во вторник на военной базе Кати близ столицы Бамако. Мятежники заявили об аресте президента Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе. Президент через несколько часов после задержания объявил о своей отставке и роспуске парламента и правительства. Мятежные военные заявили о создании Национального комитета для спасения народа, а также призвали к политической трансформации в стране, ведущей к всеобщим выборам.
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Мятеж военных в МалиМалиВ мире
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