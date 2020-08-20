https://ria.ru/20200820/1576013298.html

Оппозиция в Мали пообещала работать вместе с лидерами переворота

Оппозиция в Мали пообещала работать совместно с лидерами военного переворота над политическим переходным процессом в стране, сообщает агентство Франс Пресс со... РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T00:38

2020-08-20T00:38

2020-08-20T00:45

мятеж военных в мали

мали

в мире

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<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.</strong> Оппозиция в <a href="http://ria.ru/location_Mali/" target="_blank" data-auto="true">Мали</a> пообещала работать совместно с лидерами военного переворота над политическим переходным процессом в стране, сообщает агентство <a href="https://www.afp.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Франс Пресс</a> со ссылкой на заявление оппозиционной коалиции.По данным агентства, оппозиционная коалиция M5-RFP заявила, что будет работать с совершившими переворот военными над "разработкой дорожной карты".Представитель коалиции сообщил, что в пятницу оппозиция организует в столице Мали <a href="http://ria.ru/location_Bamako/" target="_blank" data-auto="true">Бамако</a> "патриотическое шествие, чтобы отпраздновать победу народа".Мятеж в Мали начался во вторник на военной базе Кати близ столицы Бамако. Мятежники заявили об аресте президента Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе. Президент через несколько часов после задержания объявил о своей отставке и роспуске парламента и правительства. Мятежные военные заявили о создании Национального комитета для спасения народа, а также призвали к политической трансформации в стране, ведущей к всеобщим выборам.

https://ria.ru/20200819/1576012443.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мятеж военных в мали, мали, в мире