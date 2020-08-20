https://ria.ru/20200820/1576013144.html

В российском бюджете снизилась доля нефтегазовых доходов

Доля нефтегазовых доходов бюджета России, которая является основным индикатором углеводородной зависимости российской экономики, в первом полугодии 2020 года... РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T00:27

2020-08-20T00:27

2020-08-20T05:50

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

бюджет

природный газ

нефть

экономика

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<strong>МОСКВА, 20 авг —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Доля нефтегазовых доходов бюджета России, которая является основным индикатором углеводородной зависимости российской экономики, в первом полугодии 2020 года составила менее трети всех поступлений в казну, говорится в оперативном докладе Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета.По данным ведомства, эта доля составила 29,3% и по сравнению с аналогичным периодом 2019 года снизилась на 13,9 процентного пункта". В масштабах всей экономики страны доля нефтегазовых доходов бюджета в первом полугодии снизилась в годовом исчислении на 1,5 процентного пункта до 2,3% ВВП.К нефтегазовым <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_finansov_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минфин</a> относит поступления от НДПИ на нефть и газ, экспортных пошлин на энергоносители и налога на допдоход от добычи углеводородного сырья (НДД), который применяется на отдельных месторождениях. С 2005 года доля этих доходов в бюджете России варьировалась от 36% до 51%. Минфин прогнозировал ее сокращение в ближайшие годы, но не такими темпами: согласно действующему трёхлетнему закону о бюджете, даже к концу 2022 года на нефтегазовые доходы будет приходиться больше трети поступлений в казну.Отмечается, что на снижение нефтегазовых доходов повлияли уменьшение поступлений доходов от вывозных таможенных пошлин на нефть, газ и товары, выработанные из нефти, на 618,1 миллиарда рублей, или на 53,6%, НДПИ в виде углеводородного сырья на 1,134 триллиона рублей, или на 36,4%.Показатель уменьшился в основном за счет снижения средней цены на нефть, снижения объемов экспорта газа, что вызвано как погодными условиями, так и спадом экономической активности в странах Европы в первой половине 2020 года на фоне противоэпидемических мер.Средняя цена на нефть с декабря 2019 года по май 2020 года составила 43,1 доллара за баррель против 65,2 доллара за аналогичный период годом ранее. Положительную роль для бюджета сыграл так называемый "налоговый маневр" в нефтяной сфере: поэтапное повышение ставки НДПИ и снижение вывозной пошлины на нефть, с одновременным введением возвратного акциза на нефтяное сырье, компенсирующего затраты нефтяных компаний на поставку топлива на внутренний рынок.Демпфирующая компонента акциза в январе–июне 2020 года из-за обвала нефтяных цен приняла положительные значения, благодаря чему бюджет в первом полугодии получил дополнительно 53,8 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20200729/1575064892.html

https://ria.ru/20200726/1574910102.html

Роман Крашенинников С такой точки зрения падение доходов бюджета РФ выглядит как великая победа. Простейшая эмоциональная манипуляция. Нефтяные поступления то сократились. Но я сомневаюсь что иные поступления в бюджет хоть сколько то выросли в абсолютном значении, а не процентном выражении. 35

Aleksei Asdf Я хотел, чтобы доля нефтегазовых доходов сокращалась за счет развития экономики, а не падения цен на нефть :) 30

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство финансов рф (минфин россии), бюджет, природный газ, нефть, экономика