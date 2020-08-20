https://ria.ru/20200820/1576012925.html

Трамп интересовался возможностью обмена Пуэрто-Рико на Гренландию

Дональд Трамп интересовался, можно ли обменять Пуэрто-Рико на Гренландию, заявил бывший сотрудник министерства внутренней безопасности США Майлз Тейлор в... РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T00:00

2020-08-20T00:00

2020-08-20T05:53

дональд трамп

дания

гренландия

пуэрто-рико

в мире

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<strong>МОСКВА, 19 авг —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> интересовался, можно ли обменять <a href="http://ria.ru/location_Puerto_Rico/" target="_blank" data-auto="true">Пуэрто-Рико</a> на <a href="http://ria.ru/location_Greenland/" target="_blank" data-auto="true">Гренландию</a>, заявил бывший сотрудник министерства внутренней безопасности США Майлз Тейлор в интервью телеканалу <a href="https://www.msnbc.com/hallie-jackson/watch/ex-dhs-official-trump-wanted-to-trade-puerto-rico-for-greenland-90306117878" target="_blank">MSNBC</a>."Во время поездки в августе 2018 года ... он (Трамп – ред.) на самом деле сказал, что хочет узнать, можем ли мы продать Пуэрто-Рико, можем ли мы обменять Пуэрто-Рико на Гренландию?" — сообщил он.Экс-сотрудник министерства подчеркнул, что, по словам Трампа, "Пуэрто-Рико является грязным местом, а люди – бедными"."Я не воспринял это как шутку", — отметил Тейлор.Ранее бывшая и.о. министра внутренней безопасности Элейн Дюк в интервью New York Times рассказала, что в 2017 году после урагана, который нанес наибольший ущерб Пуэрто-Рико, Трамп высказался раздраженно о том, почему бы не избавиться от такого "актива" и можно ли продать остров. При этом Дюк подчеркнула, что Трамп бросил эту фразу на одном из совещаний, впоследствии идея о продаже Пуэрто-Рико никогда не обсуждалась.В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии, которая входит в состав <a href="http://ria.ru/location_Denmark/" target="_blank" data-auto="true">Дании</a> с правами широкой автономии. Позднее сам Трамп подтвердил журналистам, что интересовался этим вопросом "стратегически". В свою очередь в Гренландии заявили, что остров не продается, а в Дании выразили надежду, что Трамп пошутил, саму идею продажи назвав абсурдной.

https://ria.ru/20200819/1576012700.html

https://ria.ru/20200818/1575885428.html

4

дания

гренландия

пуэрто-рико

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, дания, гренландия, пуэрто-рико, в мире