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В Новосибирском зоопарке получился целый "детский сад" обезьян
Если всех детенышей приматов, рожденных в Новосибирском зоопарке с начала 2020 года, собрать вместе, то может получиться что-то вроде детского сада для обезьян, РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T02:13
2020-08-20T02:13
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новосибирский зоопарк
обезьяны
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<strong>МОСКВА, 20 авг — РИА Новости.</strong> Если всех детенышей приматов, рожденных в Новосибирском зоопарке с начала 2020 года, собрать вместе, то может получиться что-то вроде детского сада для обезьян, <a href="https://www.instagram.com/p/CEEAnGTqM7d/" target="_blank">сообщает</a> пресс-служба зоосада. По словам сотрудников, в общей сложности – это несколько десятков малышей.Первые недели жизни приматы крепко держались за шерсть родителей, и ни на секунду не отпускали их даже во время сна. Мама или папа (как, например, у игрунок) носили детей на себе. К настоящему моменту период младенчества у всех завершился.В семьях яванских лангуров, восточных колобусов, мартышек бразза, мартышек диана, зеленых мартышек, императорских тамаринов, серебристых игрунок, красноруких тамаринов и многих других можно наблюдать, как подросшие детеныши бегают, прыгают, играют, и при этом периодически подбегают к своим мамам.У приматов детство длится довольно долго. Обезьяны некоторых видов остаются с родителями в течение нескольких лет.
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туризм, новости - туризм, новосибирский зоопарк, обезьяны, животные

В Новосибирском зоопарке получился целый "детский сад" обезьян

02:13 20.08.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМартышки Бразза с детенышем в вольере Новосибирского зоопарка
Мартышки Бразза с детенышем в вольере Новосибирского зоопарка
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Если всех детенышей приматов, рожденных в Новосибирском зоопарке с начала 2020 года, собрать вместе, то может получиться что-то вроде детского сада для обезьян, сообщает пресс-служба зоосада.
По словам сотрудников, в общей сложности – это несколько десятков малышей.
"Но, конечно, объединять их в группы мы не планируем, — уточняют эксперты. — В межвидовой коммуникации нет необходимости. Детеныши остаются в своих семьях, они окружены вниманием и заботой сородичей".
Первые недели жизни приматы крепко держались за шерсть родителей, и ни на секунду не отпускали их даже во время сна. Мама или папа (как, например, у игрунок) носили детей на себе. К настоящему моменту период младенчества у всех завершился.
"С каждым днем они становятся все более самостоятельными. Первые их прогулки были недолгими и робкими, но постепенно становились все более продолжительными, — рассказывают сотрудники зоопарка. — Сейчас молодняк активно обследует вольеры, учится взаимодействовать с сородичами".
В семьях яванских лангуров, восточных колобусов, мартышек бразза, мартышек диана, зеленых мартышек, императорских тамаринов, серебристых игрунок, красноруких тамаринов и многих других можно наблюдать, как подросшие детеныши бегают, прыгают, играют, и при этом периодически подбегают к своим мамам.
У приматов детство длится довольно долго. Обезьяны некоторых видов остаются с родителями в течение нескольких лет.
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