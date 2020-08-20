https://ria.ru/20200820/1576006650.html

В Новосибирском зоопарке получился целый "детский сад" обезьян

Если всех детенышей приматов, рожденных в Новосибирском зоопарке с начала 2020 года, собрать вместе, то может получиться что-то вроде детского сада для обезьян, РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T02:13

2020-08-20T02:13

2020-08-20T02:13

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<strong>МОСКВА, 20 авг — РИА Новости.</strong> Если всех детенышей приматов, рожденных в Новосибирском зоопарке с начала 2020 года, собрать вместе, то может получиться что-то вроде детского сада для обезьян, <a href="https://www.instagram.com/p/CEEAnGTqM7d/" target="_blank">сообщает</a> пресс-служба зоосада. По словам сотрудников, в общей сложности – это несколько десятков малышей.Первые недели жизни приматы крепко держались за шерсть родителей, и ни на секунду не отпускали их даже во время сна. Мама или папа (как, например, у игрунок) носили детей на себе. К настоящему моменту период младенчества у всех завершился.В семьях яванских лангуров, восточных колобусов, мартышек бразза, мартышек диана, зеленых мартышек, императорских тамаринов, серебристых игрунок, красноруких тамаринов и многих других можно наблюдать, как подросшие детеныши бегают, прыгают, играют, и при этом периодически подбегают к своим мамам.У приматов детство длится довольно долго. Обезьяны некоторых видов остаются с родителями в течение нескольких лет.

https://ria.ru/20200812/1575662556.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, новости - туризм, новосибирский зоопарк, обезьяны, животные