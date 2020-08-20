https://ria.ru/20200820/1576005140.html
Внимательные фанаты заметили ляп на постере "Энолы Холмс"
Фанаты обнаружили историческую неточность на постере к фильму "Энола Холмс" с Милли Бобби Браун, сообщает Independent. РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T05:07
2020-08-20T05:07
2020-08-20T05:50
генри кавилл
хелена бонэм картер
культура
милли бобби браун
кино и сериалы
новости культуры
netflix
шерлок холмс
лондон
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<strong>МОСКВА, 20 авг – РИА Новости</strong>. Фанаты обнаружили историческую неточность на постере к фильму "Энола Холмс" с Милли Бобби Браун, <a href="https://www.independent.co.uk/arts-entertainment/films/news/enola-holmes-millie-bobby-brown-netflix-trailer-poster-error-release-date-a9677831.html" target="_blank">сообщает</a> Independent.Тизер фильма заинтересовал зрителей, но к постеру у самых внимательных возникли вопросы. На заднем плане рядом с Биг Беном в правом углу находится Porticullis House — офисное здание в Вестминстере, построенное в 2001 году, тогда как действие ленты разворачивается в XIX веке. В новом фильме о сестре Шерлока Холмса главную роль играет Милли Бобби Браун, самого сыщика — Генри Кавилл, а их мать — Хелен Бонэм Картер.Изначально предполагалось, что "Энолу Холмс" покажут в кинотеатрах, но из-за пандемии релиз перенесли исключительно на Netflix на 23 сентября. Продюсер картины — 16-летняя Милли Бобби Браун.
https://ria.ru/20200817/1575902911.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
генри кавилл, хелена бонэм картер, милли бобби браун, кино и сериалы, новости культуры, netflix, шерлок холмс, лондон
МОСКВА, 20 авг – РИА Новости
. Фанаты обнаружили историческую неточность на постере к фильму "Энола Холмс" с Милли Бобби Браун, сообщает
Independent.
Тизер фильма заинтересовал зрителей, но к постеру у самых внимательных возникли вопросы.
На заднем плане рядом с Биг Беном в правом углу находится Porticullis House — офисное здание в Вестминстере, построенное в 2001 году, тогда как действие ленты разворачивается в XIX веке.
"Возможно, загадка картины заключается именно в появлении Porticullis House в Лондоне XIX века", — пошутил
в твиттере графический дизайнер Дэниел Бенневорт-Грей.
В новом фильме о сестре Шерлока Холмса главную роль играет Милли Бобби Браун, самого сыщика — Генри Кавилл, а их мать — Хелен Бонэм Картер.
Изначально предполагалось, что "Энолу Холмс" покажут в кинотеатрах, но из-за пандемии релиз перенесли исключительно на Netflix на 23 сентября. Продюсер картины — 16-летняя Милли Бобби Браун.