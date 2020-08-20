https://ria.ru/20200820/1576005140.html

Внимательные фанаты заметили ляп на постере "Энолы Холмс"

Фанаты обнаружили историческую неточность на постере к фильму "Энола Холмс" с Милли Бобби Браун, сообщает Independent. РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T05:07

2020-08-20T05:07

2020-08-20T05:50

генри кавилл

хелена бонэм картер

культура

милли бобби браун

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шерлок холмс

лондон

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<strong>МОСКВА, 20 авг – РИА Новости</strong>. Фанаты обнаружили историческую неточность на постере к фильму "Энола Холмс" с Милли Бобби Браун, <a href="https://www.independent.co.uk/arts-entertainment/films/news/enola-holmes-millie-bobby-brown-netflix-trailer-poster-error-release-date-a9677831.html" target="_blank">сообщает</a> Independent.Тизер фильма заинтересовал зрителей, но к постеру у самых внимательных возникли вопросы. На заднем плане рядом с Биг Беном в правом углу находится Porticullis House — офисное здание в Вестминстере, построенное в 2001 году, тогда как действие ленты разворачивается в XIX веке. В новом фильме о сестре Шерлока Холмса главную роль играет Милли Бобби Браун, самого сыщика — Генри Кавилл, а их мать — Хелен Бонэм Картер.Изначально предполагалось, что "Энолу Холмс" покажут в кинотеатрах, но из-за пандемии релиз перенесли исключительно на Netflix на 23 сентября. Продюсер картины — 16-летняя Милли Бобби Браун.

https://ria.ru/20200817/1575902911.html

лондон

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

генри кавилл, хелена бонэм картер, милли бобби браун, кино и сериалы, новости культуры, netflix, шерлок холмс, лондон