Кто-то третий. В геноме человека обнаружили следы неизвестного предка
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© Иллюстрация РИА Новости . CC BY 2.0/Allan Henderson, Depositphotos/DmitryPoch, CC BY-SA 4.0/LisnaYuliya Неизвестные предки Homo sapiens
© Иллюстрация РИА Новости . CC BY 2.0/Allan Henderson, Depositphotos/DmitryPoch, CC BY-SA 4.0/LisnaYuliya
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости, Альфия Еникеева. В начале августа американские исследователи выявили в ДНК человека следы неизвестного ранее предка. Судя по всему, древние сапиенсы скрещивались не только с неандертальцами и денисовцами, но и с кем-то еще. Вероятно, с Homo erectus — его геном до сих пор не расшифрован. Ученые и раньше упоминали о загадочном архаичном виде, оставившем примесь в ДНК меланезийцев и современных африканцев. Кто этот таинственный гоминид и что от него унаследовали современные люди — разбиралось РИА Новости.
Чужие гены
В 2016 году специалисты из Университета Техаса (США) на ежегодном собрании Американского общества генетики человека заявили: в ДНК меланезийцев, живущих на островах Тихого океана, найдены следы неизвестных науке гоминид. К такому выводу привело сравнение их генома с ДНК неандертальцев, денисовцев и африканцев.
Исследователи собирались выяснить, какой процент генов мы унаследовали от вымерших Homo. И неожиданно открыли, что значительная часть древних генов, считавшихся денисовскими, на самом деле принадлежит другому виду человека.
В том же году похожие выводы — независимо от американцев — сделали датские ученые. Проанализировав около сотни геномов жителей Папуа — Новой Гвинеи и австралийских аборигенов, они заметили примесь архаичной ДНК. На первый взгляд она напоминала денисовскую, но, судя по некоторым отличиям, речь шла об ином виде гоминид.
CC BY 2.0 / Ken Ilio / В 2016 году ученые обнаружили в ДНК меланезийцев следы вымершего предка, который мог относиться к неописанному пока виду гоминид
CC BY 2.0 / Ken Ilio /
В 2016 году ученые обнаружили в ДНК меланезийцев следы вымершего предка, который мог относиться к неописанному пока виду гоминид
Следы неведомых людей
Исследования 2016 года вызывали много вопросов: геном современного человека, у которого искали чужеродные гены, специалисты сравнивали с ДНК тех, от кого он их мог получить.
К тому времени геном неандертальцев уже хорошо изучили, а вот главным источником информации о денисовских людях оставались кость фаланги пальца и несколько зубов из алтайской пещеры. Учитывая, что с Homo sapiens, как считается, смешались денисовцы, жившие на юге Азии или востоке Индонезии — далекие популяции часто отличаются друг от друга, — следы таинственного гоминида вполне могли принадлежать именно им.
© Omer Gokcumen Archaic hominin introgression into modern human genomes. American Journal of Physical Anthropology. V.171, Issue S70, May 2020Ученые считают, что Homo sapiens и предковая по отношению к ним популяция несколько раз скрещивались с представителями других видов Homo. Благодаря этому в ДНК современных людей есть участки, унаследованные и от неандертальцев, и от денисовцев
Ученые считают, что Homo sapiens и предковая по отношению к ним популяция несколько раз скрещивались с представителями других видов Homo. Благодаря этому в ДНК современных людей есть участки, унаследованные и от неандертальцев, и от денисовцев
Однако четыре года спустя исследователи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (США) предложили новую методику поиска древней примеси в ДНК современных людей. Знать геном того, от кого она унаследована, уже не требовалось. То есть ученые могли обнаружить следы гибридизации наших предков с вымершими видами Homo, от которых не осталось ничего — ни костей, ни зубов, ни орудий труда.
Первые, на ком испытали новый подход, — западноафриканские народы йоруба и менде. Эксперты проанализировали 405 их полных геномов и выделили от двух до 19 процентов неизвестной ранее архаичной ДНК. Значит, предки современных африканцев скрещивались с видами людей, которые отделились от общего ствола около 625 тысяч лет назад — до появления неандертальцев и денисовцев.
CC BY 2.0 / Melvin "Buddy" Baker / Предки западноафриканского племени йоруба скрещивались с неизвестными пока видами людей, которые отделились от общего ствола около 625 тысяч лет назад
CC BY 2.0 / Melvin "Buddy" Baker /
Предки западноафриканского племени йоруба скрещивались с неизвестными пока видами людей, которые отделились от общего ствола около 625 тысяч лет назад
Демографическое моделирование показало: гибридизация проходила не позднее 43 тысяч лет назад — примерно в то время, когда в Европе неандертальцы стали смешиваться с Homo sapiens.
Правда, за что именно отвечают гены, переданные таинственным предком, и какую роль они сыграли в выживании западноафриканских народов, пока не понятно.
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Загадочный предок
Полгода спустя ученые из Корнеллского университета (США) применили похожую методику при анализе геномов двух неандертальцев, одного денисовца и двух современных людей. В результате выяснилось: древние гоминиды разных видов вступали в половые отношения и обменивались генами всякий раз, когда две группы пересекались во времени и пространстве. Случаев скрещивания, скорее всего, больше, чем принято считать.
Так, неандертальцы испытывали сексуальный интерес не только к сапиенсам: примерно 200-300 тысяч лет назад они смешались с неизвестным древним видом гоминид и унаследовали от них почти три процента генома.
© 2020 Hubisz et al.Судя по последним данным, денисовцы и неандертальцы скрещивались с гоминидами неизвестного вида, которые отделились от общего ствола еще до их появления (на рисунке обозначены как "неизвестный предок"). Благодаря непосредственной гибридизации (на рисунке обозначена сплошными стрелками) в ДНК неандертальцев и денисовцев появились гены, унаследованные от этого загадочного древнего существа. Кроме того, эти участки ДНК передались и Homo sapiens — через скрещивание с неандертальцами и денисовскими людьми (передача генов через "вторые руки" обозначена на рисунке пунктирными стрелками)
Судя по последним данным, денисовцы и неандертальцы скрещивались с гоминидами неизвестного вида, которые отделились от общего ствола еще до их появления (на рисунке обозначены как "неизвестный предок"). Благодаря непосредственной гибридизации (на рисунке обозначена сплошными стрелками) в ДНК неандертальцев и денисовцев появились гены, унаследованные от этого загадочного древнего существа. Кроме того, эти участки ДНК передались и Homo sapiens — через скрещивание с неандертальцами и денисовскими людьми (передача генов через "вторые руки" обозначена на рисунке пунктирными стрелками)
Кроме того, следы гибридизации нашли и в ДНК денисовского человека — один процент генома достался ему от таинственного архаичного родственника. А затем благодаря скрещиванию денисовцев и Homо sapiens 15 процентов этих генов передались современным людям.
Авторы работы предполагают, что речь идет о Homo erectus — непосредственном предке сапиенсов, который мог жить на территории Евразии одновременно с ранними неандертальцами и денисовцами. Правда, доказать это невозможно: исследователи пока не получили и не секвенировали его ДНК.
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