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https://ria.ru/20200820/1576004988.html
Кто-то третий. В геноме человека обнаружили следы неизвестного предка
В начале августа американские исследователи выявили в ДНК человека следы неизвестного ранее предка. Судя по всему, древние сапиенсы скрещивались не только с... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T08:00
2020-08-20T08:00
риа наука
гены
неандертальцы
геном
днк
биология
евразия
открытия - риа наука
лос-анджелес
сша
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<strong>МОСКВА, 20 авг — РИА Новости, Альфия Еникеева.</strong> В начале августа американские исследователи выявили в ДНК человека следы неизвестного ранее предка. Судя по всему, древние сапиенсы скрещивались не только с неандертальцами и денисовцами, но и с кем-то еще. Вероятно, с Homo erectus — его геном до сих пор не расшифрован. Ученые и раньше упоминали о загадочном архаичном виде, оставившем примесь в ДНК меланезийцев и современных африканцев. Кто этот таинственный гоминид и что от него унаследовали современные люди — разбиралось РИА Новости. Чужие геныВ 2016 году специалисты из Университета Техаса (<a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>) на ежегодном собрании Американского общества генетики человека <a href="https://www.sciencenews.org/article/dna-data-offer-evidence-unknown-extinct-human-relative" target="_blank" rel="nofollow noopener">заявили</a>: в ДНК меланезийцев, живущих на островах Тихого океана, найдены следы неизвестных науке гоминид. К такому выводу привело сравнение их генома с ДНК неандертальцев, денисовцев и африканцев. Исследователи собирались выяснить, какой процент генов мы унаследовали от вымерших Homo. И неожиданно открыли, что значительная часть древних генов, считавшихся денисовскими, на самом деле принадлежит другому виду человека. В том же году похожие выводы — независимо от американцев — <a href="https://www.nature.com/articles/nature18299" target="_blank" rel="nofollow noopener">сделали</a> датские ученые. Проанализировав около сотни геномов жителей <a href="http://ria.ru/location_Papua_New_Guinea/" target="_blank" data-auto="true">Папуа — Новой Гвинеи</a> и австралийских аборигенов, они заметили примесь архаичной ДНК. На первый взгляд она напоминала денисовскую, но, судя по некоторым отличиям, речь шла об ином виде гоминид. Следы неведомых людейИсследования 2016 года вызывали много вопросов: геном современного человека, у которого искали чужеродные гены, специалисты сравнивали с ДНК тех, от кого он их мог получить. К тому времени геном неандертальцев уже хорошо изучили, а вот главным источником информации о денисовских людях оставались кость фаланги пальца и несколько зубов из алтайской пещеры. Учитывая, что с Homo sapiens, как <a href="https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ajpa.23951" target="_blank" rel="nofollow noopener">считается</a>, смешались денисовцы, жившие на юге <a href="http://ria.ru/location_Asia/" target="_blank" data-auto="true">Азии</a> или востоке <a href="http://ria.ru/location_Indonesia/" target="_blank" data-auto="true">Индонезии</a> — далекие популяции часто отличаются друг от друга, — следы таинственного гоминида вполне могли принадлежать именно им.Однако четыре года спустя исследователи из Калифорнийского университета в <a href="http://ria.ru/location_Los_Angeles/" target="_blank" data-auto="true">Лос-Анджелесе</a> (США) <a href="https://advances.sciencemag.org/content/6/7/eaax5097" target="_blank" rel="nofollow noopener">предложили </a>новую методику поиска древней примеси в ДНК современных людей. Знать геном того, от кого она унаследована, уже не требовалось. То есть ученые могли обнаружить следы гибридизации наших предков с вымершими видами Homo, от которых не осталось ничего — ни костей, ни зубов, ни орудий труда.Первые, на ком испытали новый подход, — западноафриканские народы йоруба и менде. Эксперты проанализировали 405 их полных геномов и выделили от двух до 19 процентов неизвестной ранее архаичной ДНК. Значит, предки современных африканцев скрещивались с видами людей, которые отделились от общего ствола около 625 тысяч лет назад — до появления неандертальцев и денисовцев. Демографическое моделирование показало: гибридизация проходила не позднее 43 тысяч лет назад — примерно в то время, когда в <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a> неандертальцы стали смешиваться с Homo sapiens. Правда, за что именно отвечают гены, переданные таинственным предком, и какую роль они сыграли в выживании западноафриканских народов, пока не понятно. Загадочный предокПолгода спустя ученые из Корнеллского университета (США) <a href="https://journals.plos.org/plosgenetics/article?id=10.1371/journal.pgen.1008895" target="_blank" rel="nofollow noopener">применили</a> похожую методику при анализе геномов двух неандертальцев, одного денисовца и двух современных людей. В результате выяснилось: древние гоминиды разных видов вступали в половые отношения и обменивались генами всякий раз, когда две группы пересекались во времени и пространстве. Случаев скрещивания, скорее всего, больше, чем принято считать. Так, неандертальцы испытывали сексуальный интерес не только к сапиенсам: примерно 200-300 тысяч лет назад они смешались с неизвестным древним видом гоминид и унаследовали от них почти три процента генома. Кроме того, следы гибридизации нашли и в ДНК денисовского человека — один процент генома достался ему от таинственного архаичного родственника. А затем благодаря скрещиванию денисовцев и Homо sapiens 15 процентов этих генов передались современным людям. Авторы работы предполагают, что речь идет о Homo erectus — непосредственном предке сапиенсов, который мог жить на территории <a href="http://ria.ru/location_Evrazija/" target="_blank" data-auto="true">Евразии</a> одновременно с ранними неандертальцами и денисовцами. Правда, доказать это невозможно: исследователи пока не получили и не секвенировали его ДНК.
https://ria.ru/20191130/1561761814.html
https://ria.ru/20181126/1533548862.html
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гены, неандертальцы, геном, днк, биология, евразия, открытия - риа наука, лос-анджелес, сша

Кто-то третий. В геноме человека обнаружили следы неизвестного предка

08:00 20.08.2020
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© Иллюстрация РИА Новости . CC BY 2.0/Allan Henderson, Depositphotos/DmitryPoch, CC BY-SA 4.0/LisnaYuliya Неизвестные предки Homo sapiens
Неизвестные предки Homo sapiens
© Иллюстрация РИА Новости . CC BY 2.0/Allan Henderson, Depositphotos/DmitryPoch, CC BY-SA 4.0/LisnaYuliya
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости, Альфия Еникеева. В начале августа американские исследователи выявили в ДНК человека следы неизвестного ранее предка. Судя по всему, древние сапиенсы скрещивались не только с неандертальцами и денисовцами, но и с кем-то еще. Вероятно, с Homo erectus — его геном до сих пор не расшифрован. Ученые и раньше упоминали о загадочном архаичном виде, оставившем примесь в ДНК меланезийцев и современных африканцев. Кто этот таинственный гоминид и что от него унаследовали современные люди — разбиралось РИА Новости.

Чужие гены

В 2016 году специалисты из Университета Техаса (США) на ежегодном собрании Американского общества генетики человека заявили: в ДНК меланезийцев, живущих на островах Тихого океана, найдены следы неизвестных науке гоминид. К такому выводу привело сравнение их генома с ДНК неандертальцев, денисовцев и африканцев.
Исследователи собирались выяснить, какой процент генов мы унаследовали от вымерших Homo. И неожиданно открыли, что значительная часть древних генов, считавшихся денисовскими, на самом деле принадлежит другому виду человека.
В том же году похожие выводы — независимо от американцев — сделали датские ученые. Проанализировав около сотни геномов жителей Папуа — Новой Гвинеи и австралийских аборигенов, они заметили примесь архаичной ДНК. На первый взгляд она напоминала денисовскую, но, судя по некоторым отличиям, речь шла об ином виде гоминид.
CC BY 2.0 / Ken Ilio / В 2016 году ученые обнаружили в ДНК меланезийцев следы вымершего предка, который мог относиться к неописанному пока виду гоминид
Представители племени ати (Филиппинские острова)
CC BY 2.0 / Ken Ilio /
В 2016 году ученые обнаружили в ДНК меланезийцев следы вымершего предка, который мог относиться к неописанному пока виду гоминид

Следы неведомых людей

Исследования 2016 года вызывали много вопросов: геном современного человека, у которого искали чужеродные гены, специалисты сравнивали с ДНК тех, от кого он их мог получить.
К тому времени геном неандертальцев уже хорошо изучили, а вот главным источником информации о денисовских людях оставались кость фаланги пальца и несколько зубов из алтайской пещеры. Учитывая, что с Homo sapiens, как считается, смешались денисовцы, жившие на юге Азии или востоке Индонезии — далекие популяции часто отличаются друг от друга, — следы таинственного гоминида вполне могли принадлежать именно им.
© Omer Gokcumen Archaic hominin introgression into modern human genomes. American Journal of Physical Anthropology. V.171, Issue S70, May 2020Ученые считают, что Homo sapiens и предковая по отношению к ним популяция несколько раз скрещивались с представителями других видов Homo. Благодаря этому в ДНК современных людей есть участки, унаследованные и от неандертальцев, и от денисовцев
Карта интрогрессии
© Omer Gokcumen Archaic hominin introgression into modern human genomes. American Journal of Physical Anthropology. V.171, Issue S70, May 2020
Ученые считают, что Homo sapiens и предковая по отношению к ним популяция несколько раз скрещивались с представителями других видов Homo. Благодаря этому в ДНК современных людей есть участки, унаследованные и от неандертальцев, и от денисовцев
Однако четыре года спустя исследователи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (США) предложили новую методику поиска древней примеси в ДНК современных людей. Знать геном того, от кого она унаследована, уже не требовалось. То есть ученые могли обнаружить следы гибридизации наших предков с вымершими видами Homo, от которых не осталось ничего — ни костей, ни зубов, ни орудий труда.
Первые, на ком испытали новый подход, — западноафриканские народы йоруба и менде. Эксперты проанализировали 405 их полных геномов и выделили от двух до 19 процентов неизвестной ранее архаичной ДНК. Значит, предки современных африканцев скрещивались с видами людей, которые отделились от общего ствола около 625 тысяч лет назад — до появления неандертальцев и денисовцев.
CC BY 2.0 / Melvin "Buddy" Baker / Предки западноафриканского племени йоруба скрещивались с неизвестными пока видами людей, которые отделились от общего ствола около 625 тысяч лет назад
Музыканты йоруба (Нигерия)
CC BY 2.0 / Melvin "Buddy" Baker /
Предки западноафриканского племени йоруба скрещивались с неизвестными пока видами людей, которые отделились от общего ствола около 625 тысяч лет назад
Демографическое моделирование показало: гибридизация проходила не позднее 43 тысяч лет назад — примерно в то время, когда в Европе неандертальцы стали смешиваться с Homo sapiens.
Правда, за что именно отвечают гены, переданные таинственным предком, и какую роль они сыграли в выживании западноафриканских народов, пока не понятно.
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30 ноября 2019, 08:00РИА Наука
Ученые выяснили, что люди унаследовали от неандертальцев и денисовцев

Загадочный предок

Полгода спустя ученые из Корнеллского университета (США) применили похожую методику при анализе геномов двух неандертальцев, одного денисовца и двух современных людей. В результате выяснилось: древние гоминиды разных видов вступали в половые отношения и обменивались генами всякий раз, когда две группы пересекались во времени и пространстве. Случаев скрещивания, скорее всего, больше, чем принято считать.
Так, неандертальцы испытывали сексуальный интерес не только к сапиенсам: примерно 200-300 тысяч лет назад они смешались с неизвестным древним видом гоминид и унаследовали от них почти три процента генома.
© 2020 Hubisz et al.Судя по последним данным, денисовцы и неандертальцы скрещивались с гоминидами неизвестного вида, которые отделились от общего ствола еще до их появления (на рисунке обозначены как "неизвестный предок"). Благодаря непосредственной гибридизации (на рисунке обозначена сплошными стрелками) в ДНК неандертальцев и денисовцев появились гены, унаследованные от этого загадочного древнего существа. Кроме того, эти участки ДНК передались и Homo sapiens — через скрещивание с неандертальцами и денисовскими людьми (передача генов через "вторые руки" обозначена на рисунке пунктирными стрелками)
Модель древних популяций
© 2020 Hubisz et al.
Судя по последним данным, денисовцы и неандертальцы скрещивались с гоминидами неизвестного вида, которые отделились от общего ствола еще до их появления (на рисунке обозначены как "неизвестный предок"). Благодаря непосредственной гибридизации (на рисунке обозначена сплошными стрелками) в ДНК неандертальцев и денисовцев появились гены, унаследованные от этого загадочного древнего существа. Кроме того, эти участки ДНК передались и Homo sapiens — через скрещивание с неандертальцами и денисовскими людьми (передача генов через "вторые руки" обозначена на рисунке пунктирными стрелками)
Кроме того, следы гибридизации нашли и в ДНК денисовского человека — один процент генома достался ему от таинственного архаичного родственника. А затем благодаря скрещиванию денисовцев и Homо sapiens 15 процентов этих генов передались современным людям.
Авторы работы предполагают, что речь идет о Homo erectus — непосредственном предке сапиенсов, который мог жить на территории Евразии одновременно с ранними неандертальцами и денисовцами. Правда, доказать это невозможно: исследователи пока не получили и не секвенировали его ДНК.
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