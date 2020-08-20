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https://ria.ru/20200820/1576003574.html
Стриминговый сервис Netflix тестирует кнопку случайного просмотра
Для тех, кто не определился, что именно он хочет посмотреть на Netflix, стриминговый сервис тестирует функцию случайного выбора, сообщает Deadline. РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T07:20
2020-08-20T07:23
культура
кино и сериалы
новости культуры
netflix
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<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.</strong> Для тех, кто не определился, что именно он хочет посмотреть на Netflix, стриминговый сервис тестирует функцию случайного выбора, <a href="https://deadline.com/2020/08/netflix-test-shuffle-button-tv-home-page-which-random-titles-1203017120/" target="_blank">сообщает</a> Deadline.Кнопка “Shuffle Play” дает пользователям возможность переложить принятие решение на сам сервис. Сейчас эта функция доступна не для всех подписчиков, а для тех, кто смотрит продукты платформы по телевизору.Теперь зрителям необязательно заходить в свой профиль и выбирать, какой сериал или фильм они хотят посмотреть, сервис самостоятельно им предложит один из вариантов на основе их вкусов и предпочтений.Пока руководство Netflix не решило, оставит ли оно эту функцию или уберет. В феврале сервис внес очередное изменение: была отключена функция автоматического проигрывания трейлеров и видео, пока клиент выбирает, что ему посмотреть. Раньше, как только пользователь наводил курсор на какой-то продукт, сервис тут же сам запускал его трейлер.
https://ria.ru/20200729/1575088155.html
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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кино и сериалы, новости культуры, netflix

Стриминговый сервис Netflix тестирует кнопку случайного просмотра

07:20 20.08.2020 (обновлено: 07:23 20.08.2020)
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© AP Photo / Jenny KaneКнопка Netflix на пульте дистанционного управления
Кнопка Netflix на пульте дистанционного управления
© AP Photo / Jenny Kane
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Для тех, кто не определился, что именно он хочет посмотреть на Netflix, стриминговый сервис тестирует функцию случайного выбора, сообщает Deadline.
Кнопка “Shuffle Play” дает пользователям возможность переложить принятие решение на сам сервис. Сейчас эта функция доступна не для всех подписчиков, а для тех, кто смотрит продукты платформы по телевизору.
Теперь зрителям необязательно заходить в свой профиль и выбирать, какой сериал или фильм они хотят посмотреть, сервис самостоятельно им предложит один из вариантов на основе их вкусов и предпочтений.
Пока руководство Netflix не решило, оставит ли оно эту функцию или уберет.
В феврале сервис внес очередное изменение: была отключена функция автоматического проигрывания трейлеров и видео, пока клиент выбирает, что ему посмотреть. Раньше, как только пользователь наводил курсор на какой-то продукт, сервис тут же сам запускал его трейлер.
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