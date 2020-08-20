https://ria.ru/20200820/1576003574.html
Стриминговый сервис Netflix тестирует кнопку случайного просмотра
Для тех, кто не определился, что именно он хочет посмотреть на Netflix, стриминговый сервис тестирует функцию случайного выбора, сообщает Deadline. РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T07:20
2020-08-20T07:20
2020-08-20T07:23
культура
кино и сериалы
новости культуры
netflix
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<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.</strong> Для тех, кто не определился, что именно он хочет посмотреть на Netflix, стриминговый сервис тестирует функцию случайного выбора, <a href="https://deadline.com/2020/08/netflix-test-shuffle-button-tv-home-page-which-random-titles-1203017120/" target="_blank">сообщает</a> Deadline.Кнопка “Shuffle Play” дает пользователям возможность переложить принятие решение на сам сервис. Сейчас эта функция доступна не для всех подписчиков, а для тех, кто смотрит продукты платформы по телевизору.Теперь зрителям необязательно заходить в свой профиль и выбирать, какой сериал или фильм они хотят посмотреть, сервис самостоятельно им предложит один из вариантов на основе их вкусов и предпочтений.Пока руководство Netflix не решило, оставит ли оно эту функцию или уберет. В феврале сервис внес очередное изменение: была отключена функция автоматического проигрывания трейлеров и видео, пока клиент выбирает, что ему посмотреть. Раньше, как только пользователь наводил курсор на какой-то продукт, сервис тут же сам запускал его трейлер.
https://ria.ru/20200729/1575088155.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры, netflix
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.
Для тех, кто не определился, что именно он хочет посмотреть на Netflix, стриминговый сервис тестирует функцию случайного выбора, сообщает
Deadline.
Кнопка “Shuffle Play” дает пользователям возможность переложить принятие решение на сам сервис. Сейчас эта функция доступна не для всех подписчиков, а для тех, кто смотрит продукты платформы по телевизору.
Теперь зрителям необязательно заходить в свой профиль и выбирать, какой сериал или фильм они хотят посмотреть, сервис самостоятельно им предложит один из вариантов на основе их вкусов и предпочтений.
Пока руководство Netflix не решило, оставит ли оно эту функцию или уберет.
В феврале сервис внес очередное изменение: была отключена функция автоматического проигрывания трейлеров и видео, пока клиент выбирает, что ему посмотреть. Раньше, как только пользователь наводил курсор на какой-то продукт, сервис тут же сам запускал его трейлер.