https://ria.ru/20200820/1576003275.html

Совет Тихановской. Чьими силами обеспечат трансфер власти в Белоруссии

В Белоруссии состоялось первое заседание координационного совета Светланы Тихановской, созданного для обеспечения трансфера власти в стране. Сами его участники, РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T08:00

2020-08-20T08:00

2020-08-20T08:00

светлана тихановская

виктор бабарико

алесь беляцкий (александр беляцкий)

агентство по международному развитию сша

александр лукашенко

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<strong>МОСКВА, 20 авг — РИА Новости.</strong> В Белоруссии состоялось первое заседание координационного совета Светланы Тихановской, созданного для обеспечения трансфера власти в стране. Сами его участники, среди которых в основном представители творческих профессий, экономисты и активисты, настаивают, что не стремятся войти во властные структуры. Есть среди них и имеющие отношение к организации, которая сотрудничает в том числе с американским Агентством по международному развитию (USAID). Что это за люди и чего они хотят — в материале РИА Новости.Штабные работникиПредполагается, что в координационном совете будет 70 человек. В президиуме — семь. Заявок было значительно больше. Каждому "предоставят возможность работать на благо разрешения ситуации", пообещали организаторы. В дальнейшем сформируют расширенный состав, поскольку не хватает "экспертных групп и специалистов".Уже есть недовольные. Среди них — несостоявшийся претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало. Он заявил, что не понимает критериев формирования и задач совета. К тому же его туда не позвали. Зато пригласили представителей штабов других кандидатов в президенты. В совет включили Марию Колесникову, координатора предвыборного штаба Виктора Бабарико. Ей 38 лет, она — профессиональный музыкант, преподаватель по классу флейты, живет на две страны — Белоруссию и Германию. Год назад стала арт-директором культурного хаба ОК16. Активно участвует в протестах, поддерживая Светлану Тихановскую. Колесникова утверждала, что совет выступает за дружеские отношения со всеми странами, включая Россию, Украину и государства Европейского союза.Юрист избирательного штаба Бабарико, а затем и штаба Тихановской Максим Знак тоже в совете. Ему 38 лет, в 2007 году он основал юридическую фирму "ЮрЗнак". Преподавал в БГУ.Вместе с ними — доверенное лицо Светланы Тихановской, 36-летняя Ольга Ковалькова из незарегистрированной партии "Белорусская христианская демократия". Эта организация выступает за возвращение национальной символики (бело-красно-белого флага, герба Погоня) и закрепление за белорусским языком статуса единственного государственного. При этом призывает к формированию "общества, основанного на принципах, данных человеку Богом". В партии Ковалькова занимается юридическими вопросами, разработкой законодательных инициатив. Еще одна заметная фигура — дипломат, бывший министр культуры Белоруссии Павел Латушко. К своим 47 он успел послужить послом в Польше и во Франции, возглавлял Национальный академический театр имени Янки Купалы. Несколько дней назад Латушко осудил массовые избиения на улицах Минска и покинул театр. Нобелевские лауреатыГлавная знаменитость в совете — 72-летняя Светлана Алексиевич, автор книг "У войны не женское лицо" и "Чернобыльская молитва", нобелевский лауреат по литературе. Она потребовала от Александра Лукашенко "убраться, пока не поздно". Крайне резко высказывается о России, выступает за вытеснение русского языка из образования.Широко известен и 77-летний Алесь Беляцкий, основатель и руководитель правозащитного центра "Вясна", созданного в 1996 году. В 2011-2014 годах отбывал срок в колонии. По запросу Минска Минюст Литвы предоставил информацию о литовских банковских счетах "Вясны". Белорусские налоговые органы записали все суммы, перечисленные иностранными фондами, в личные доходы правозащитников и посадили Беляцкого за неуплату налогов. Международные организации признали его узником совести и политзаключенным. В апреле 2012 года Нобелевский комитет в Осло зарегистрировал Алеся Беляцкого официальным кандидатом на премию мира, однако он ее не получил. Институт приватизацииТри участника координационного совета имеют отношение к Исследовательскому центру Института приватизации и менеджмента (ИПМ). Пятидесятилетний управляющий группы компаний ИПМ и соучредитель бизнес-школы ИПМ Павел Данейко занимается консалтингом и исследованиями белорусского бизнеса. Член Объединенной гражданской партии Белоруссии. До 2010-го года был ректором Moscow Business School. Кроме того, Данейко — административный директор Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC), в котором работает другой член совета, Дмитрий Крук. Сфера научных интересов 39-летнего экономиста — монетарная политика, развитие стран с переходной экономикой.А в бизнес-школе ИПМ преподает Людмила Антоновская, руководитель и владелец международного холдинга Polimaster, выпускающего приборы радиационного контроля. Входит в топ-15 наиболее успешных женщин белорусского бизнеса, а теперь еще и — в координационный совет оппозиции. Примечательно, что в партнерах структур ИПМ среди прочих числится агентство США по международному развитию USAID, чья деятельность <a href="https://www.usaid.gov/ru/node/2173" target="_blank">направлена</a> на то, чтобы "способствовать становлению страны как демократического государства с рыночной экономикой, в котором соблюдаются права человека". При этом офис белорусской миссии находится в Киеве. К слову, партнерами ИПМ также считаются немецкий союз REFA и Российская ассоциация бизнес-образования. АктивистыЕсть в совете и совсем молодые люди, именующие себя активистами. Тридцатидвухлетний Павел Белоус — директор магазина, продававшего национальную атрибутику и "наклейки протеста". Магазин закрыли в июне после конфискации партии футболок с надписью "ПСИХО3%", намекающей на рейтинг Лукашенко. О бело-красно-белом флаге и "Погоне" он <a href="https://news.tut.by/society/689127.html" target="_blank">говорил</a> так: "Мы не позиционируем эти символы как партийные, политические — это символы, под которыми Белоруссия стала независимой — для нас это важно". Двадцатидвухлетняя Алана Гебремариам в прошлом году баллотировалась в парламент по Грушевскому округу Минска от партии "Белорусская социал-демократическая Грамада". Выделяется экзотической внешностью. Ее отец — эфиоп, долго проработавший в Белоруссии. "Некоторые считают, что я — феномен, мол, беларускамоўная афробеларуска, да еще и решила заняться политикой. Но я не ощущаю себя такой уж странной", — говорила девушка. Одна из руководительниц ЗБС ("Задзіночанне беларускіх студэнтаў"). В 90-х эта организация "топила за беларуский язык и культуру и мощно защищала права студентов", как рассказывает сама Гебремариам. В 2001-м ЗБС лишили регистрации, но спустя пятнадцать лет она возродилась.Врачи, учителя, художникиСтоит упомянуть еще несколько персон. Сергей Чалый, 49-летний аналитик и экономист, автор и ведущий программы <a href="http://tut.by/tutbyAir/">TUT.BY-ТВ</a> <a href="https://news.tut.by/tag/1185.html">"Экономика на пальцах"</a>. Участвовал в работе предвыборного штаба Александра Лукашенко в 1994 году, но в последние годы резко критикует действующую власть. Детский врач анестезиолог-реаниматолог Андрей Витушко, кандидат медицинских наук. Его называют одним из лучших реаниматологов Восточной Европы, коллеги говорят, что он спас жизни тысячам детей. Десятого августа его задержали вместе с женой у Центрального РУВД, где они разыскивали 16-летнего сына.Педагог, учитель русского языка и литературы Анна Северинец. В июне 2020-го Смолевичская гимназия не продлила с ней контракт. Сама она считает, что причина — в ее стихотворении о сыне Лукашенко Николае. Говорила, что риторическая фигура "братский народ" — одна из самых опасных в белорусской (и не только белорусской) политике.Кроме того, в совет пригласили культуролога, профессора Белорусского государственного университета культуры и искусств Юлию Чернявскую, а также Владимира Цеслера. Представителям рабочих коллективов и работников сельского хозяйства вакантных мест пока почему-то не нашлось.

Profin Profin Ну все понятно. Как и везде, эти активисты, либо недозрелые умишком молодые люди, либо выжившие из ума пенсионеры. Причём в основной массе люди искусства и умственного труда. Идите на завод поработайте, неработи!!! 41

Николай Маров Ну, там просто собрался цвет Белоруссии - одна умнее другой. Лично я не верю, что не то что руководить страной, но приличные щи этот "совет" сварить не может. А быть «советом» и давать советы кто угодно может, любой бомжик из подворотни. 22

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, виктор бабарико, алесь беляцкий (александр беляцкий), агентство по международному развитию сша, александр лукашенко