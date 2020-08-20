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Голосование на промежуточных выборах в конгресс США
Президентские выборы в США - 2020
https://ria.ru/20200820/1576000421.html
"Страну спасет только он". Демократы нашли себе кандидата в президенты
Предвыборная гонка в США вот-вот вступит в финальную стадию. Демократы собрались, чтобы официально представить своего кандидата в президенты. Он должен спасти... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T08:00
2020-08-20T09:09
президентские выборы в сша - 2020
коронавирус covid-19
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<strong>МОСКВА, 20 авг — РИА Новости, Софья Мельничук. </strong>Предвыборная гонка в США вот-вот вступит в финальную стадию. Демократы собрались, чтобы официально представить своего кандидата в президенты. Он должен спасти экономику от коронакризиса, заменив "неподходящего" лидера, и восстановить порядок в стране. Однако многие сомневаются, что на это способен 77-летний Джозеф Байден, которого Дональд Трамп упрекает в деменции.Виртуальный праздникВоздушные шары, конфетти, яркие плакаты и рябь в глазах от сотен трепещущих звездно-полосатых флажков на трибунах — предвыборный съезд Демократической партии, проводимый раз в четыре года, напоминает фестиваль или рок-концерт. Однако на этот раз все иначе: грандиозное событие перенесли в онлайн. Вместо 50 тысяч участников, оваций, красочного шоу — трансляция по новостным каналам. Желающим увидеть то, что не поместилось в часовое прямое включение, пришлось следить за происходящим в интернете или по кабельному телевидению. В заранее смонтированной программе приняли участие как знаменитости, так и обычные американцы, которые выходили в эфир прямо из своих кухонь. Слово предоставили женщине, чей отец скончался от коронавируса, медработникам, активистам борьбы за права человека и родным погибшего в Миннеаполисе Джорджа Флойда.Один за всех и все против ТрампаВ центре внимания все же были звездные демократы, сенаторы, мэры и бывшие противники Джо Байдена в борьбе за номинацию. Речи главного конкурента — Берни Сандерса — предшествовало короткое, но эффектное выступление самой молодой конгрессвумен Александрии Окасио-Кортес."Настоящим я подтверждаю свою поддержку кандидатуры сенатора от штата Вермонт Бернарда Сандерса в президенты Соединенных Штатов Америки", — так она закончила 90-секундную речь о пороках современной Америки, с которыми необходимо бороться. Сам Сандерс говорил почти девять минут. Президента Трампа он сравнил с римским императором Нероном, который "играл на скрипке, пока горел Вечный город". Глава Белого дома — по аналогии — "играет в гольф". В стране худший кризис системы здравоохранения за столетие, такого экономического упадка американцы не видели со времен Великой депрессии, а глава государства не просто не может ничего предпринять, но и ведет страну на путь авторитаризма, заявил Сандерс. Жадность, олигархию и фанатиков сможет одолеть только Джо Байден. "Идеи, за которые мы боролись, несколько лет назад называли радикальными, а сейчас они общеприняты", — подчеркнул сенатор, упомянув о движении за права цветных, гомосексуалистов и иммигрантов. И добавил, что переизбрание Трампа перечеркнет все достижения. Прошлась по Трампу и бывшая первая леди Мишель Обама. "Давайте я буду откровенна. Дональд Трамп — плохой президент, — сказала она. — У него было более чем достаточно времени, чтобы справиться, но он, очевидно, не может". По ее мнению, лишь Байден способен навести порядок. "Он был отличным вице-президентом, он знает, как спасти экономику, победить пандемию и управлять страной", — уверена Мишель Обама. И все же БайденБайден выиграл праймериз, и теперь, после съезда, он — официальный кандидат в президенты от демократов. К этому он шел 32 года. Впервые баллотировался в 1988-м — когда, кстати, родилась Окасио-Кортес. Второй раз — спустя 20 лет, однако Хиллари Клинтон и Барак Обама его затмили. В 2016-м он не выдвигался, и многие решили, что его мечтам об Овальном кабинете не сбыться уже никогда. Но сейчас он — фаворит. Хотя путь к номинации был непростым. Поначалу Байдена не брали в расчет — его обходил Берни Сандерс. Однако в "супервторник" стало ясно, что шанс у него все же есть.Без скандалов не обошлось. Байдена упрекали в харассменте, подробностей которого он даже не смог припомнить. Противники также указывали, что у него якобы старческая деменция — дескать, Байден забывает, что говорил, путает слова. К этому добавился коррупционный скандал, связанный с деятельностью его сына Хантера на Украине. И все же он опередил конкурентов-однопартийцев. Наблюдатели гадали: кого Байден представит в качестве вице-президента. Учитывая возраст кандидата, велика вероятность, что "второй номер" окажется у государственного руля. Выбор пал на бывшего генпрокурора штата Калифорния и сенатора Камалу Харрис, которая и сама метила в президенты, но прервала кампанию в декабре 2019-го. Многие предсказывали, что на фоне расовых протестов Байден предложит в вице-президенты именно чернокожую женщину. Мать Камалы Харрис — индианка, отец — выходец с Ямайки. Осведомленность Харрис о тонкостях юридической системы США сыграла ей на руку: в стране как раз развернулись дискуссии о реформе полиции. Кроме того, она была хорошо знакома с Джозефом Байденом-младшим — генпрокурором штата Делавэр, погибшим в автокатастрофе в 2015 году. Не все довольны таким выбором. Камала родилась в Калифорнии, но на тот момент ее родители еще не были гражданами США. Это вызывает сомнения в легитимности номинации. Трамп называл ее мерзкой и грубой лгуньей, к тому же леворадикальной. Деятельность Харрис на посту генпрокурора тоже вызывала вопросы, так как она часто конфликтовала с полицией. В 2004-м не стала настаивать на высшей мере наказания для преступника, убившего стража порядка, а позднее отказалась поддержать закон о запрете смертной казни, чем разозлила правозащитников. Экстраординарные выборыПри этом судьба самих ноябрьских выборов пока не ясна. В связи с эпидемией — в США ежедневно десятки тысяч новых инфицированных коронавирусом — голосование предлагают провести по почте. Трамп к такой идее отнесся скептически. По его словам, это обернется "сплошным мошенничеством". Он уверен, что Россия, Китай или Иран смогут напрямую вмешиваться и отправлять поддельные бланки, а подсчет голосов займет три месяца. Сторонники почтового волеизъявления парируют: подделать бюллетени и конверты технически невозможно.А то, что Трамп не исключил возможности переноса выборов, спровоцировало спекуляции о его нежелании покидать Белый дом даже в случае проигрыша. Об этом говорила спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, организовавшая в свое время попытку импичмента Трампа. Она предупредила, что президента "выкурят" из Овального кабинета, если он не уйдет по доброй воле.В то же время, согласно <a href="https://www.usatoday.com/story/news/politics/elections/2020/08/18/election-2020-biden-voters-twice-likely-vote-mail-survey-finds/3394795001/">опросам</a>, две трети американцев, которые собираются воспользоваться почтовыми услугами, проголосуют за Байдена. Между тем разрыв в рейтингах сокращается. Если в июне было около 15 процентов в пользу Байдена, то к началу съезда демократов осталось только четыре (50 — за Байдена, 46 — за Трампа). После того как 24-26 августа Республиканская партия официально назовет своего кандидата, начнется заключительный этап гонки. У партий будет два месяца на консолидацию сторонников. И, учитывая насыщенность американской политической жизни, измениться может еще очень многое.
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коронавирус covid-19, александрия окасио-кортес, нэнси пелоси, дональд трамп, хиллари клинтон, джо байден, милуоки, сша, в мире

"Страну спасет только он". Демократы нашли себе кандидата в президенты

08:00 20.08.2020 (обновлено: 09:09 20.08.2020)
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© AP Photo / Carolyn KasterКандидат в президенты США Джо Байден и сенатор Камала Харрис
Кандидат в президенты США Джо Байден и сенатор Камала Харрис
© AP Photo / Carolyn Kaster
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости, Софья Мельничук. Предвыборная гонка в США вот-вот вступит в финальную стадию. Демократы собрались, чтобы официально представить своего кандидата в президенты. Он должен спасти экономику от коронакризиса, заменив "неподходящего" лидера, и восстановить порядок в стране. Однако многие сомневаются, что на это способен 77-летний Джозеф Байден, которого Дональд Трамп упрекает в деменции.

Виртуальный праздник

Воздушные шары, конфетти, яркие плакаты и рябь в глазах от сотен трепещущих звездно-полосатых флажков на трибунах — предвыборный съезд Демократической партии, проводимый раз в четыре года, напоминает фестиваль или рок-концерт. Однако на этот раз все иначе: грандиозное событие перенесли в онлайн.
Вместо 50 тысяч участников, оваций, красочного шоу — трансляция по новостным каналам. Желающим увидеть то, что не поместилось в часовое прямое включение, пришлось следить за происходящим в интернете или по кабельному телевидению.
В заранее смонтированной программе приняли участие как знаменитости, так и обычные американцы, которые выходили в эфир прямо из своих кухонь. Слово предоставили женщине, чей отец скончался от коронавируса, медработникам, активистам борьбы за права человека и родным погибшего в Миннеаполисе Джорджа Флойда.
© REUTERS / Brian Snyder/File PhotoТрансляция речи Мишель Обамы на предвыборном онлайн-съезде Демократической партии в Милуоки
Трансляция речи Мишель Обамы на предвыборном онлайн-съезде Демократической партии в Милуоки
© REUTERS / Brian Snyder/File Photo
Трансляция речи Мишель Обамы на предвыборном онлайн-съезде Демократической партии в Милуоки

Один за всех и все против Трампа

В центре внимания все же были звездные демократы, сенаторы, мэры и бывшие противники Джо Байдена в борьбе за номинацию. Речи главного конкурента — Берни Сандерса — предшествовало короткое, но эффектное выступление самой молодой конгрессвумен Александрии Окасио-Кортес.
"Настоящим я подтверждаю свою поддержку кандидатуры сенатора от штата Вермонт Бернарда Сандерса в президенты Соединенных Штатов Америки", — так она закончила 90-секундную речь о пороках современной Америки, с которыми необходимо бороться.
Сам Сандерс говорил почти девять минут. Президента Трампа он сравнил с римским императором Нероном, который "играл на скрипке, пока горел Вечный город". Глава Белого дома — по аналогии — "играет в гольф".
В стране худший кризис системы здравоохранения за столетие, такого экономического упадка американцы не видели со времен Великой депрессии, а глава государства не просто не может ничего предпринять, но и ведет страну на путь авторитаризма, заявил Сандерс. Жадность, олигархию и фанатиков сможет одолеть только Джо Байден.
"Идеи, за которые мы боролись, несколько лет назад называли радикальными, а сейчас они общеприняты", — подчеркнул сенатор, упомянув о движении за права цветных, гомосексуалистов и иммигрантов. И добавил, что переизбрание Трампа перечеркнет все достижения.
Прошлась по Трампу и бывшая первая леди Мишель Обама. "Давайте я буду откровенна. Дональд Трамп — плохой президент, — сказала она. — У него было более чем достаточно времени, чтобы справиться, но он, очевидно, не может". По ее мнению, лишь Байден способен навести порядок. "Он был отличным вице-президентом, он знает, как спасти экономику, победить пандемию и управлять страной", — уверена Мишель Обама.
© REUTERS / 2020 Democratic National Convention/POOLБерни Сандерс на предвыборном онлайн-съезде Демократической партии в Милуоки
Берни Сандерс на предвыборном онлайн-съезде Демократической партии в Милуоки
© REUTERS / 2020 Democratic National Convention/POOL
Берни Сандерс на предвыборном онлайн-съезде Демократической партии в Милуоки

И все же Байден

Байден выиграл праймериз, и теперь, после съезда, он — официальный кандидат в президенты от демократов.
К этому он шел 32 года. Впервые баллотировался в 1988-м — когда, кстати, родилась Окасио-Кортес. Второй раз — спустя 20 лет, однако Хиллари Клинтон и Барак Обама его затмили. В 2016-м он не выдвигался, и многие решили, что его мечтам об Овальном кабинете не сбыться уже никогда. Но сейчас он — фаворит.
Хотя путь к номинации был непростым. Поначалу Байдена не брали в расчет — его обходил Берни Сандерс. Однако в "супервторник" стало ясно, что шанс у него все же есть.
Без скандалов не обошлось. Байдена упрекали в харассменте, подробностей которого он даже не смог припомнить. Противники также указывали, что у него якобы старческая деменция — дескать, Байден забывает, что говорил, путает слова. К этому добавился коррупционный скандал, связанный с деятельностью его сына Хантера на Украине.
© REUTERS / 2020 Democratic National Convention/PoolКандидат в президенты США Джо Байден на предвыборном онлайн-съезде Демократической партии в Милуоки
Кандидат в президенты США Джо Байден на предвыборном онлайн-съезде Демократической партии в Милуоки
© REUTERS / 2020 Democratic National Convention/Pool
Кандидат в президенты США Джо Байден на предвыборном онлайн-съезде Демократической партии в Милуоки
И все же он опередил конкурентов-однопартийцев. Наблюдатели гадали: кого Байден представит в качестве вице-президента. Учитывая возраст кандидата, велика вероятность, что "второй номер" окажется у государственного руля. Выбор пал на бывшего генпрокурора штата Калифорния и сенатора Камалу Харрис, которая и сама метила в президенты, но прервала кампанию в декабре 2019-го.
Многие предсказывали, что на фоне расовых протестов Байден предложит в вице-президенты именно чернокожую женщину. Мать Камалы Харрис — индианка, отец — выходец с Ямайки.
Осведомленность Харрис о тонкостях юридической системы США сыграла ей на руку: в стране как раз развернулись дискуссии о реформе полиции. Кроме того, она была хорошо знакома с Джозефом Байденом-младшим — генпрокурором штата Делавэр, погибшим в автокатастрофе в 2015 году.
Не все довольны таким выбором. Камала родилась в Калифорнии, но на тот момент ее родители еще не были гражданами США. Это вызывает сомнения в легитимности номинации. Трамп называл ее мерзкой и грубой лгуньей, к тому же леворадикальной.
Деятельность Харрис на посту генпрокурора тоже вызывала вопросы, так как она часто конфликтовала с полицией. В 2004-м не стала настаивать на высшей мере наказания для преступника, убившего стража порядка, а позднее отказалась поддержать закон о запрете смертной казни, чем разозлила правозащитников.
© REUTERS / 2020 Democratic National Convention/Pool Кандидат в президенты США Джо Байден на предвыборном онлайн-съезде Демократической партии в Милуоки
Кандидат в президенты США Джо Байден на предвыборном онлайн-съезде Демократической партии в Милуоки
© REUTERS / 2020 Democratic National Convention/Pool
Кандидат в президенты США Джо Байден на предвыборном онлайн-съезде Демократической партии в Милуоки

Экстраординарные выборы

При этом судьба самих ноябрьских выборов пока не ясна. В связи с эпидемией — в США ежедневно десятки тысяч новых инфицированных коронавирусом — голосование предлагают провести по почте.
Трамп к такой идее отнесся скептически. По его словам, это обернется "сплошным мошенничеством". Он уверен, что Россия, Китай или Иран смогут напрямую вмешиваться и отправлять поддельные бланки, а подсчет голосов займет три месяца. Сторонники почтового волеизъявления парируют: подделать бюллетени и конверты технически невозможно.
А то, что Трамп не исключил возможности переноса выборов, спровоцировало спекуляции о его нежелании покидать Белый дом даже в случае проигрыша. Об этом говорила спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, организовавшая в свое время попытку импичмента Трампа. Она предупредила, что президента "выкурят" из Овального кабинета, если он не уйдет по доброй воле.
В то же время, согласно опросам, две трети американцев, которые собираются воспользоваться почтовыми услугами, проголосуют за Байдена.
Между тем разрыв в рейтингах сокращается. Если в июне было около 15 процентов в пользу Байдена, то к началу съезда демократов осталось только четыре (50 — за Байдена, 46 — за Трампа).
После того как 24-26 августа Республиканская партия официально назовет своего кандидата, начнется заключительный этап гонки. У партий будет два месяца на консолидацию сторонников. И, учитывая насыщенность американской политической жизни, измениться может еще очень многое.
© AP Photo / Brian Snyder/PoolКандидат в президенты США Джо Байден на предвыборном онлайн-съезде Демократической партии в Милуоки
Кандидат в президенты США Джо Байден на предвыборном онлайн-съезде Демократической партии в Милуоки
© AP Photo / Brian Snyder/Pool
Кандидат в президенты США Джо Байден на предвыборном онлайн-съезде Демократической партии в Милуоки
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Президентские выборы в США - 2020Коронавирус COVID-19Александрия Окасио-КортесНэнси ПелосиДональд ТрампХиллари КлинтонДжо БайденМилуокиСШАВ мире
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