Православная яблочная ярмарка у Главного храма Вооруженных сил РФ

Священнослужитель окропляет святой водой верующих и фрукты на православной яблочной ярмарке, приуроченной к празднику Преображения Господня, у стен Главного храма Вооруженных сил РФ на центральной Соборной площади музейно-храмового комплекса "Дорога памяти" в парке "Патриот" в Московской области.
Священнослужитель окропляет святой водой верующих и фрукты на православной яблочной ярмарке, приуроченной к празднику Преображения Господня, у стен Главного храма Вооруженных сил РФ на центральной Соборной площади музейно-храмового комплекса "Дорога памяти" в парке "Патриот" в Московской области.
Участники православной яблочной ярмарки, приуроченной к празднику Преображения Господня, у стен Главного храма Вооруженных сил РФ на центральной Соборной площади музейно-храмового комплекса "Дорога памяти" в парке "Патриот" в Московской области.
Участники православной яблочной ярмарки, приуроченной к празднику Преображения Господня, у стен Главного храма Вооруженных сил РФ на центральной Соборной площади музейно-храмового комплекса "Дорога памяти" в парке "Патриот" в Московской области.
Участники православной яблочной ярмарки, приуроченной к празднику Преображения Господня, у стен Главного храма Вооруженных сил РФ в парке "Патриот" изготовили большую шарлотку.
Участники православной яблочной ярмарки, приуроченной к празднику Преображения Господня, у стен Главного храма Вооруженных сил РФ в парке "Патриот" изготовили большую шарлотку.
Посетители православной яблочной ярмарки, приуроченной к празднику Преображения Господня, у стен Главного храма Вооруженных сил РФ на центральной Соборной площади музейно-храмового комплекса "Дорога памяти" в парке "Патриот" в Московской области.
Посетители православной яблочной ярмарки, приуроченной к празднику Преображения Господня, у стен Главного храма Вооруженных сил РФ на центральной Соборной площади музейно-храмового комплекса "Дорога памяти" в парке "Патриот" в Московской области.