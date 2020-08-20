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Религия и мировоззрение
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Православная яблочная ярмарка у Главного храма Вооруженных сил РФ
Православная яблочная ярмарка, посвященная празднику Преображения Господня, впервые прошла у стен главного храма ВС РФ на центральной Соборной площади музейно-храмового комплекса "Дорога памяти". Посетителей угостили самой большой в мире шарлоткой весом 320 килограммов. На ярмарку привезли более 40 тонн фруктов.
2020-08-20T12:24
2020-08-20T12:24
религия и мировоззрение
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60
мультимедиа - религия и мировоззрение, фото

Православная яблочная ярмарка у Главного храма Вооруженных сил РФ

12:24 20.08.2020
78
Православная яблочная ярмарка, посвященная празднику Преображения Господня, впервые прошла у стен главного храма ВС РФ на центральной Соборной площади музейно-храмового комплекса "Дорога памяти". Посетителей угостили самой большой в мире шарлоткой весом 320 килограммов. На ярмарку привезли более 40 тонн фруктов.
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Священнослужитель окропляет святой водой верующих и фрукты на православной яблочной ярмарке, приуроченной к празднику Преображения Господня, у стен Главного храма Вооруженных сил РФ на центральной Соборной площади музейно-храмового комплекса "Дорога памяти" в парке "Патриот" в Московской области.

Православная яблочная ярмарка у храма Вооруженных сил РФ
1 из 10

Священнослужитель окропляет святой водой верующих и фрукты на православной яблочной ярмарке, приуроченной к празднику Преображения Господня, у стен Главного храма Вооруженных сил РФ на центральной Соборной площади музейно-храмового комплекса "Дорога памяти" в парке "Патриот" в Московской области.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Участники православной яблочной ярмарки, приуроченной к празднику Преображения Господня, у стен Главного храма Вооруженных сил РФ на центральной Соборной площади музейно-храмового комплекса "Дорога памяти" в парке "Патриот" в Московской области.

На православной яблочной ярмарке, приуроченной к празднику Преображения Господня
2 из 10

Участники православной яблочной ярмарки, приуроченной к празднику Преображения Господня, у стен Главного храма Вооруженных сил РФ на центральной Соборной площади музейно-храмового комплекса "Дорога памяти" в парке "Патриот" в Московской области.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВоеннослужащие на православной яблочной ярмарке, приуроченной к празднику Преображения Господня, у стен Главного храма Вооруженных сил РФ на центральной Соборной площади музейно-храмового комплекса "Дорога памяти" в парке "Патриот" в Московской области.
Военнослужащие на православной яблочной ярмарке, приуроченной к празднику Преображения Господня
3 из 10
Военнослужащие на православной яблочной ярмарке, приуроченной к празднику Преображения Господня, у стен Главного храма Вооруженных сил РФ на центральной Соборной площади музейно-храмового комплекса "Дорога памяти" в парке "Патриот" в Московской области.
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Участники православной яблочной ярмарки, приуроченной к празднику Преображения Господня, у стен Главного храма Вооруженных сил РФ в парке "Патриот" изготовили большую шарлотку.

На православной яблочной ярмарке, приуроченной к празднику Преображения Господня
4 из 10

Участники православной яблочной ярмарки, приуроченной к празднику Преображения Господня, у стен Главного храма Вооруженных сил РФ в парке "Патриот" изготовили большую шарлотку.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Посетители православной яблочной ярмарки, приуроченной к празднику Преображения Господня, у стен Главного храма Вооруженных сил РФ на центральной Соборной площади музейно-храмового комплекса "Дорога памяти" в парке "Патриот" в Московской области.

На православной яблочной ярмарке, приуроченной к празднику Преображения Господня
5 из 10

Посетители православной яблочной ярмарки, приуроченной к празднику Преображения Господня, у стен Главного храма Вооруженных сил РФ на центральной Соборной площади музейно-храмового комплекса "Дорога памяти" в парке "Патриот" в Московской области.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВоеннослужащие у Главного храма Вооруженных сил РФ в Московской области во время праздника Преображения Господня.
Военнослужащие у Главного храма Вооруженных сил РФ в Московской области во время праздника Преображения Господня
6 из 10
Военнослужащие у Главного храма Вооруженных сил РФ в Московской области во время праздника Преображения Господня.
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВерующие в Главном храме Вооруженных сил РФ в Московской области во время праздника Преображения Господня.
Верующие в Главном храме Вооруженных сил РФ в Московской области во время праздника Преображения Господня
7 из 10
Верующие в Главном храме Вооруженных сил РФ в Московской области во время праздника Преображения Господня.
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПод центральным куполом Главного храма Вооруженных сил РФ в Московской области выложен самый большой в мире образ Спаса Нерукотворного.
Под центральным куполом Главного храма Вооруженных сил РФ в Московской области выложен самый большой в мире образ Спаса Нерукотворного
8 из 10
Под центральным куполом Главного храма Вооруженных сил РФ в Московской области выложен самый большой в мире образ Спаса Нерукотворного.
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВерующие в Главном храме Вооруженных сил РФ в Московской области во время праздника Преображения Господня.
Верующие в Главном храме Вооруженных сил РФ в Московской области во время праздника Преображения Господня
9 из 10
Верующие в Главном храме Вооруженных сил РФ в Московской области во время праздника Преображения Господня.
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВоеннослужащий в Главном храме Вооруженных сил РФ в Московской области во время праздника Преображения Господня.
Военнослужащий в Главном храме Вооруженных сил РФ в Московской области во время праздника Преображения Господня
10 из 10
Военнослужащий в Главном храме Вооруженных сил РФ в Московской области во время праздника Преображения Господня.
© РИА Новости / Валерий Мельников
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