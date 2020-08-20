https://ria.ru/20200820/1575998225.html

Худший кошмар! В США змея выползла из унитаза

Житель штата Техас Гас Уэст зашел в туалет и увидел, что из унитаза выползает змея, сообщает NDTV. РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T00:42

2020-08-20T00:42

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<strong>МОСКВА, 20 авг —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Житель штата <a href="https://ria.ru/location_StateofTexas/" target="_blank">Техас</a> Гас Уэст зашел в туалет и увидел, что из унитаза выползает змея, <a href="https://www.ndtv.com/offbeat/viral-video-shows-snake-emerging-from-toilet-twitter-horrified-2281803" target="_blank">сообщает</a> NDTV.Мужчина снял рептилию на видео, отправил его своему другу Пэйтону Мэлоуну, который решил выложить ролик в соцсеть. Змей боятся многие люди, но даже те, кто не испытывает перед ними страха, ужаснулись при виде этих кадров.Видео было просмотрено более двух миллионов раз и собрало десятки тысяч комментариев и репостов. Один из пользователей рассказал, что всегда держит крышку унитаза закрытой. Ведь если есть поломка в канализационной системе, через нее змеи могут попасть в ваш дом. Кто-то шутливо предложил больше не ходить в туалет и продать дом. Автор видео написал, что рептилия оказалась не ядовитой. Ее выпустили на волю на заднем дворе сразу после того, как поймали.

https://ria.ru/20200805/1575347181.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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