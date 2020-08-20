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https://ria.ru/20200820/1575998225.html
Худший кошмар! В США змея выползла из унитаза
Житель штата Техас Гас Уэст зашел в туалет и увидел, что из унитаза выползает змея, сообщает NDTV. РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T00:42
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туризм
туризм
змеи
новости - туризм
сша
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<strong>МОСКВА, 20 авг —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Житель штата <a href="https://ria.ru/location_StateofTexas/" target="_blank">Техас</a> Гас Уэст зашел в туалет и увидел, что из унитаза выползает змея, <a href="https://www.ndtv.com/offbeat/viral-video-shows-snake-emerging-from-toilet-twitter-horrified-2281803" target="_blank">сообщает</a> NDTV.Мужчина снял рептилию на видео, отправил его своему другу Пэйтону Мэлоуну, который решил выложить ролик в соцсеть. Змей боятся многие люди, но даже те, кто не испытывает перед ними страха, ужаснулись при виде этих кадров.Видео было просмотрено более двух миллионов раз и собрало десятки тысяч комментариев и репостов. Один из пользователей рассказал, что всегда держит крышку унитаза закрытой. Ведь если есть поломка в канализационной системе, через нее змеи могут попасть в ваш дом. Кто-то шутливо предложил больше не ходить в туалет и продать дом. Автор видео написал, что рептилия оказалась не ядовитой. Ее выпустили на волю на заднем дворе сразу после того, как поймали.
https://ria.ru/20200805/1575347181.html
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туризм, змеи, новости - туризм, сша, техас

Худший кошмар! В США змея выползла из унитаза

00:42 20.08.2020 (обновлено: 06:41 20.08.2020)
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© @Payton Malone WWL-TVСтоп-кадр видео из twitter-аккаунта пользователя Payton Malone WWL-TV
Стоп-кадр видео из twitter-аккаунта пользователя Payton Malone WWL-TV
© @Payton Malone WWL-TV
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Житель штата Техас Гас Уэст зашел в туалет и увидел, что из унитаза выползает змея, сообщает NDTV.
Мужчина снял рептилию на видео, отправил его своему другу Пэйтону Мэлоуну, который решил выложить ролик в соцсеть. Змей боятся многие люди, но даже те, кто не испытывает перед ними страха, ужаснулись при виде этих кадров.
Видео было просмотрено более двух миллионов раз и собрало десятки тысяч комментариев и репостов. Один из пользователей рассказал, что всегда держит крышку унитаза закрытой. Ведь если есть поломка в канализационной системе, через нее змеи могут попасть в ваш дом.
Драка двух огромных змей. Стоп-кадр из видео
5 августа, 00:55Туризм
В Индии сняли на видео драку гигантских змей
Кто-то шутливо предложил больше не ходить в туалет и продать дом. Автор видео написал, что рептилия оказалась не ядовитой. Ее выпустили на волю на заднем дворе сразу после того, как поймали.
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ТуризмТуризмзмеиНовости - ТуризмСШАТехас
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