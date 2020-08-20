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https://ria.ru/20200820/1575992891.html
Названы книги, которые чаще всего читают пассажиры в метро
Стало известно, какие книги чаще всего читают пассажиры московской подземки. В число фаворитов вошли произведения как российских, так и зарубежных авторов,... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T06:29
2020-08-20T11:56
культура
книги
новости культуры
жюль верн
сергей есенин
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<strong>МОСКВА, 20 авг — РИА Новости.</strong> Стало известно, какие книги чаще всего читают пассажиры московской подземки. В число фаворитов вошли произведения как российских, так и зарубежных авторов, сообщила журналистам замначальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.По ее словам, десятку самых популярных книг, доступных благодаря программе "Книги в метро", возглавили: "Ярмарка тщеславия" Уильяма Мейкписа Теккерея, "Морфий" Михаила Булгакова, "Так говорил Заратустра" Фридриха Ницше. Также в топ-10 вошли: "Приключения Тома Сойера" Марка Твена, "Приключения покойника" Михаила Булгакова, "Путешествие к центру земли" Жюля Верна, "Хитрость" Ги де Мопассана, "Исповедь хулигана" Сергея Есенина", "Дракула" Брэма Стокера" и "Граф Монте-Кристо" Александра Дюма.Юлия Темникова отметила, что с момента запуска проекта 30 августа 2018 года пассажиры скачали книги более 100 тысяч раз.
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книги, новости культуры, жюль верн, сергей есенин, михаил булгаков

Названы книги, которые чаще всего читают пассажиры в метро

06:29 20.08.2020 (обновлено: 11:56 20.08.2020)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкПассажиры в вагоне поезда Московского метрополитена
Пассажиры в вагоне поезда Московского метрополитена
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Стало известно, какие книги чаще всего читают пассажиры московской подземки. В число фаворитов вошли произведения как российских, так и зарубежных авторов, сообщила журналистам замначальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.
По ее словам, десятку самых популярных книг, доступных благодаря программе "Книги в метро", возглавили: "Ярмарка тщеславия" Уильяма Мейкписа Теккерея, "Морфий" Михаила Булгакова, "Так говорил Заратустра" Фридриха Ницше.
Также в топ-10 вошли: "Приключения Тома Сойера" Марка Твена, "Приключения покойника" Михаила Булгакова, "Путешествие к центру земли" Жюля Верна, "Хитрость" Ги де Мопассана, "Исповедь хулигана" Сергея Есенина", "Дракула" Брэма Стокера" и "Граф Монте-Кристо" Александра Дюма.
Юлия Темникова отметила, что с момента запуска проекта 30 августа 2018 года пассажиры скачали книги более 100 тысяч раз.
Кадр из фильма Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть II
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