https://ria.ru/20200820/1575992891.html
Названы книги, которые чаще всего читают пассажиры в метро
Стало известно, какие книги чаще всего читают пассажиры московской подземки. В число фаворитов вошли произведения как российских, так и зарубежных авторов,... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T06:29
2020-08-20T06:29
2020-08-20T11:56
культура
книги
новости культуры
жюль верн
сергей есенин
михаил булгаков
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<strong>МОСКВА, 20 авг — РИА Новости.</strong> Стало известно, какие книги чаще всего читают пассажиры московской подземки. В число фаворитов вошли произведения как российских, так и зарубежных авторов, сообщила журналистам замначальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.По ее словам, десятку самых популярных книг, доступных благодаря программе "Книги в метро", возглавили: "Ярмарка тщеславия" Уильяма Мейкписа Теккерея, "Морфий" Михаила Булгакова, "Так говорил Заратустра" Фридриха Ницше. Также в топ-10 вошли: "Приключения Тома Сойера" Марка Твена, "Приключения покойника" Михаила Булгакова, "Путешествие к центру земли" Жюля Верна, "Хитрость" Ги де Мопассана, "Исповедь хулигана" Сергея Есенина", "Дракула" Брэма Стокера" и "Граф Монте-Кристо" Александра Дюма.Юлия Темникова отметила, что с момента запуска проекта 30 августа 2018 года пассажиры скачали книги более 100 тысяч раз.
https://ria.ru/20200731/1575210573.html
РИА Новости
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7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
книги, новости культуры, жюль верн, сергей есенин, михаил булгаков
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Стало известно, какие книги чаще всего читают пассажиры московской подземки. В число фаворитов вошли произведения как российских, так и зарубежных авторов, сообщила журналистам замначальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.
По ее словам, десятку самых популярных книг, доступных благодаря программе "Книги в метро", возглавили: "Ярмарка тщеславия" Уильяма Мейкписа Теккерея, "Морфий" Михаила Булгакова, "Так говорил Заратустра" Фридриха Ницше.
Также в топ-10 вошли: "Приключения Тома Сойера" Марка Твена, "Приключения покойника" Михаила Булгакова, "Путешествие к центру земли" Жюля Верна, "Хитрость" Ги де Мопассана, "Исповедь хулигана" Сергея Есенина", "Дракула" Брэма Стокера" и "Граф Монте-Кристо" Александра Дюма.
Юлия Темникова отметила, что с момента запуска проекта 30 августа 2018 года пассажиры скачали книги более 100 тысяч раз.