Русская бразильянка строит сыроварню в Амурской области
08:00 20.08.2020 (обновлено: 08:46 20.08.2020)
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© Фото предоставлено пресс-службой губернатора Амурской областиПредставители федеральной и региональной власти в гостях у "русской бразильянки" Агрипины Ануфриев-Егорофф
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора Амурской области
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Агрипина Ануфриев-Егорофф из семьи староверов, переехавшая два года назад из Бразилии в село Волково в Приамурье, готовится к зиме запустить сыроварню, а позже – наладить поставки моцареллы, сваренной по уникальному рецепту, в Китай.
История этой женщины особенная. В 2018 году из-за непростой обстановки в семье она приняла волевое решение о переезде на родину. Вместе с сыном-подростком Агрипина перебралась в Амурскую область по программе переселения соотечественников из Бразилии и Уругвая. Она стала одной из первых, кто приобрел жилье по льготной ипотеке, предусмотренной госпрограммой "Комплексное развитие сельских территорий". Своих сбережений у Агрипины на момент возвращения в Россию не было, женщина-староверка на средства ипотеки купила дом, с помощью кредита начала строить сыроварню.
Почти год назад она получила гражданство. Все это время Агрипина искала то занятие, которые стало бы делом жизни на новом месте. В Бразилии ее семья производила и продавала сыр под брендом "Балалайка". Здесь она решила создавать "Сыры от Агрипины".
Зарегистрировав фермерское хозяйство, женщина оборудовала в 12 километрах от областного центра мастерскую сыра. Пока варит небольшие партии, но за счет сыроварни, которую планирует достроить к ноябрю, объемы производства возрастут до 60 килограммов в сутки. Качественное молоко ей поставляет местный проверенный производитель из села Грибское. Кроме того, Агрипина обзавелась машиной с холодильником для транспортировки продукции и уже зарекомендовала шедевры деревенского сыроварения и перед взыскательными потребителями – представителями власти, и перед постоянными клиентами – жителями окрестных поселков.
"Сыры от Агрипины" – максимально натуральные и свежие, во всей области таких фермерств немного. При сыроварне будет зал для дегустаций, а процесс посетители смогут увидеть через стекло от начала до конца.
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По мнению Агрипины, это будет интересно туристам. Принимать их она планирует вместе с 16-летним сыном, которого подключает к ведению бизнеса. Для него это не впервой, так как в Бразилии семейное производство сыров пользовалось популярностью. Да и в Амурской области у Ануфриев-Егорофф появился лояльный потребитель: люди пробуют, говорят, что нравится, и возвращаются за свежим сыром.
"Это дает уверенность, что должно все получиться", – процитировали переселенку из Бразилии в пресс-службе главы региона.
Ее уютный дом с атмосферой русских традиций и современного фермерства не раз посещали представители власти: 18 августа к ней заехал первый заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов, а до этого у переселенки побывал глава региона Василий Орлов.
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора Амурской областиПредставители федеральной и региональной власти в гостях у "русской бразильянки" Агрипины Ануфриев-Егорофф
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора Амурской области
Представители федеральной и региональной власти в гостях у "русской бразильянки" Агрипины Ануфриев-Егорофф
Приятно видеть, как семья обживается у нас. Крепкое хозяйство, идеальный порядок, сама хозяйка – немногословна и деловита. Аутентичный колорит дополняет традиционная одежда Агрипины и особый русский говор. Думаю, сыроварня с задуманным в ней дегустационным залом станет еще и отличным туристическим объектом", – поделился с корреспондентом РИА Новости Орлов.
Он напомнил, что осенью прошлого года на ВЭФ-2019 Агрипина впервые представила свои сыры общественности.
Сейчас она собирается выводить производство на новый уровень. Недавно побывал в ее доме. Не могу сказать, что я знаток сыров, но ее свежайшая вкусная моцареллла из деревенского молока по старым рецептам производит впечатление", – подытожил губернатор Амурской области.
Джамбулат Хатуов в свою очередь год назад обещал оказать поддержку стартующему сельскому бизнесу. Теперь он оценил, какими темпами смогла развить любимое дело увлеченная женщина с предпринимательской жилкой, приехавшая в Россию практически без средств, без помощи родных и с сыном-подростком. Сейчас Агрипина рада тому, как идут дела на развивающемся предприятии, и благодарна властям.