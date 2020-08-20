https://ria.ru/20200820/1575990039.html

Русская бразильянка строит сыроварню в Амурской области

Агрипина Ануфриев-Егорофф из семьи староверов, переехавшая два года назад из Бразилии в село Волково в Приамурье, готовится к зиме запустить сыроварню, а позже... РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T08:00

2020-08-20T08:00

2020-08-20T08:46

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<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.</strong> Агрипина Ануфриев-Егорофф из семьи староверов, переехавшая два года назад из Бразилии в село Волково в Приамурье, готовится к зиме запустить сыроварню, а позже – наладить поставки моцареллы, сваренной по уникальному рецепту, в Китай.История этой женщины особенная. В 2018 году из-за непростой обстановки в семье она приняла волевое решение о переезде на родину. Вместе с сыном-подростком Агрипина перебралась в Амурскую область по программе переселения соотечественников из Бразилии и Уругвая. Она стала одной из первых, кто приобрел жилье по льготной ипотеке, предусмотренной госпрограммой "Комплексное развитие сельских территорий". Своих сбережений у Агрипины на момент возвращения в Россию не было, женщина-староверка на средства ипотеки купила дом, с помощью кредита начала строить сыроварню.Почти год назад она получила гражданство. Все это время Агрипина искала то занятие, которые стало бы делом жизни на новом месте. В Бразилии ее семья производила и продавала сыр под брендом "Балалайка". Здесь она решила создавать "Сыры от Агрипины".Зарегистрировав фермерское хозяйство, женщина оборудовала в 12 километрах от областного центра мастерскую сыра. Пока варит небольшие партии, но за счет сыроварни, которую планирует достроить к ноябрю, объемы производства возрастут до 60 килограммов в сутки. Качественное молоко ей поставляет местный проверенный производитель из села Грибское. Кроме того, Агрипина обзавелась машиной с холодильником для транспортировки продукции и уже зарекомендовала шедевры деревенского сыроварения и перед взыскательными потребителями – представителями власти, и перед постоянными клиентами – жителями окрестных поселков."Сыры от Агрипины" – максимально натуральные и свежие, во всей области таких фермерств немного. При сыроварне будет зал для дегустаций, а процесс посетители смогут увидеть через стекло от начала до конца.По мнению Агрипины, это будет интересно туристам. Принимать их она планирует вместе с 16-летним сыном, которого подключает к ведению бизнеса. Для него это не впервой, так как в Бразилии семейное производство сыров пользовалось популярностью. Да и в Амурской области у Ануфриев-Егорофф появился лояльный потребитель: люди пробуют, говорят, что нравится, и возвращаются за свежим сыром. "Это дает уверенность, что должно все получиться", – процитировали переселенку из Бразилии в пресс-службе главы региона.Ее уютный дом с атмосферой русских традиций и современного фермерства не раз посещали представители власти: 18 августа к ней заехал первый заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов, а до этого у переселенки побывал глава региона Василий Орлов.Он напомнил, что осенью прошлого года на ВЭФ-2019 Агрипина впервые представила свои сыры общественности. Джамбулат Хатуов в свою очередь год назад обещал оказать поддержку стартующему сельскому бизнесу. Теперь он оценил, какими темпами смогла развить любимое дело увлеченная женщина с предпринимательской жилкой, приехавшая в Россию практически без средств, без помощи родных и с сыном-подростком. Сейчас Агрипина рада тому, как идут дела на развивающемся предприятии, и благодарна властям.

https://ria.ru/20200819/1575880754.html

https://ria.ru/20200528/1572092086.html

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амурская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хорошие новости, джамбулат хатуов, традиции, амурская область, бразилия, бизнес