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В чем главное отличие минского майдана от киевского
Уже много сказано о том, что в ходе белорусских протестов применяются стандартные технологии "цветных революций", которые не так давно были опробованы и на... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T08:00
2020-08-20T08:00
европа
белоруссия
авторы
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Уже много сказано о том, что в ходе <a href="https://ria.ru/category_vybory-prezidenta-belorussii" target="_blank">белорусских протестов</a> применяются стандартные технологии "цветных революций", которые не так давно были опробованы и на Украине. Действительно, параллелей множество. Сами участники белорусских акций очень обижаются, когда их сравнивают с киевским майданом. Однако если их просишь перечислить отличия, чаще всего не могут этого сделать и обижаются еще больше.Хотя одно существенное отличие есть. Все понимали, что иностранное влияние на оба киевских майдана (образца 2004 и 2013 годов) значительно, но номинальными лидерами протестов это всячески отрицалось, скрывалось. Они старались это не выпячивать, рассказывая о стихийном протесте масс. Именно поэтому для многих искренних активистов майдана было шоком <a href="https://www.youtube.com/watch?v=MqaH_35Mivc" target="_blank">обнародование</a> аудиозаписей разговора представителя госсекретаря США Виктории Нуланд с американским послом Джеффри Пайеттом, расписывавших государственные посты Украины по итогам "революции достоинства".В случае же с белорусским протестом никто даже и не пытается как-то скрыть или подретушировать зарубежное влияние. Да что там влияние! Из-за рубежа (а именно — с территории Польши) прямо руководят буквально каждой акцией в Белоруссии. С сайтов и телеканалов, которые вещают из Польши и порой открыто содержатся на деньги польского бюджета, в круглосуточном режиме транслируют постоянные указания, кто в каком городе и на какой улице собирается, куда идет, что перекрывает, какие лозунги выдвигает и какую экипировку при себе имеет. Порой там звучат и прямые призывы к насильственным действиям против органов правопорядка.На минуту представьте ситуацию, когда акциями протеста в США руководят некие американские граждане с территории России. Что началось бы, если бы кто-то отсюда призывал жителей Нью-Йорка перекрывать те или иные улицы, выводить из строя полицейские машины, устраивать забастовки и так далее. Да это уже было бы воспринято (причем на сей раз абсолютно справедливо) не просто как иностранное вмешательство в дела США, а как акт прямой агрессии. Однако вести подобную деятельность из страны ЕС в отношении Белоруссии, как выясняется, можно.В СМИ самой Польши сейчас <a href="https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/premier-morawiecki-wzywa-do-nadzwyczajnego-szczytu-rady-europejskiej-ws.html" target="_blank">царит невероятное оживление</a>. Премьер-министр Матеуш Моравецкий сразу заявил: "Польша ответственна за своих ближайших соседей". Это говорит представитель государства, которое постоянно обвиняет Россию во "вмешательстве". Почему-то на нас логика "ответственности за соседей" не распространяется.И без того эмоциональные комментарии польских политиков и экспертов были усилены совпавшим с этими событиями 100-летнем юбилеем "Чуда на Висле" (отражения наступления Красной Армии на Варшаву в 1920 году). На торжественных мероприятиях проводили параллели: мол, и сейчас в связи с борьбой за Белоруссию Польша <a href="https://polskieradio24.pl/5/3/Artykul/2565935" target="_blank">переживает</a> такой же исторический момент. Только теперь, по мнению профессора Веслава Высоцкого, ситуация для поляков более тяжелая, чем в 1920 году. А все, конечно же, из-за России, которая, завоевав ослабленную протестами Белоруссию, обязательно пойдет дальше. "Угроза реальна, — <a href="https://polskieradio24.pl/5/3/Artykul/2565790" target="_blank">уверяет</a> Збигнев Левицкий (еще один польский профессор). — Если российские отряды двинутся на запад, мы — следующие".Стращая себя подобными теориями, поляки не скрывают намерения затянуть Белоруссию в сферу своего влияния. Тот же Моравецкий <a href="https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/plan-solidarni-z-bialorusia-polska-wesprze-represjonowanych.html" target="_blank">представил</a> в Сейме экстренный план "Солидарности с Белоруссией", главное в котором — финансовая поддержка "независимых" (читай: подконтрольных Варшаве) как бы белорусских СМИ и общественных организаций. Премьер радостно доложил, что польские власти уже почти десять лет за деньги налогоплательщиков содержат канал БелСат, который также играет определенную роль в координации нынешних протестов. И пообещал выделить на проекты в Белоруссии еще 50 миллионов злотых (около 13 миллионов долларов). Но Моравецкий не считает все это вмешательством в дела иностранного государства, попросив называть это "рукой помощи белорусскому народу".Поляки не скрывают <a href="http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/kon1.htm" target="_blank">ностальгии</a> по некогда огромной и влиятельной державе. Не надо забывать, что официально нынешнее польское государство называется Третьей Речью Посполитой — это записано в преамбуле их Конституции. Таким образом, отсчет своей государственности поляки ведут от Люблинской унии 1569 года, которая провозгласила Речь Посполитую. И конечно, не случайно именно Люблин в этом году, аккурат под белорусские выборы, <a href="https://www.kmu.gov.ua/news/spilna-deklaraciya-ministriv-zakordonnih-sprav-ukrayini-respubliki-polshcha-ta-litovskoyi-respubliki-shchodo-zasnuvannya-lyublinskogo-trikutnika" target="_blank">выбрали местом подписания</a> декларации о создании "треугольника" Польша — Литва — Украина, чтобы противостоять "российской агрессии".Если взглянуть на карту исторической Речи Посполитой, легко убедиться, что в "люблинском треугольнике" до окончательного завершения этого амбициозного проекта не хватает только Белоруссии. Неслучайно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба еще до выборов в пригласил Минск присоединиться к данному антироссийскому пакту.В своей недавней <a href="https://nv.ua/opinion/lyublinskiy-treugolnik-chego-dobivayutsya-litva-polsha-i-ukraina-novosti-ukrainy-50106029.html" target="_blank">статье</a> глава украинского МИДа и не скрывает, что, согласившись на участие в "треугольнике", Киев фактически вступает в польский имперский проект. Кулеба проводит прямые аналогии с Речью Посполитой: "Кстати, та древняя Люблинская уния создавалась в том числе для противостояния московской экспансии на Запад и справилась с этой задачей на достаточно долгий срок". Теперь у них возникла надежда на втягивание туда и Белоруссии. "По сути, мы уже часть одной мозаики", — утверждает Кулеба.Любопытнее всего, что поляки гневно отметают как "российскую дезинформацию" намеки на то, что их вмешательство в дела Белоруссии вызвано ностальгией по первой Речи Посполитой. Оправдания сводятся к тому, что о своих имперских проектах они <a href="https://konkret24.tvn24.pl/swiat,109/tak-dezinformuja-rosyjskie-portale-polska-otwarcie-przewodzi-zamachowi-stanu-na-bialorusi,1026670.html" target="_blank">писали</a> и до белорусских выборов. Как будто этот аргумент что-то опровергает.Да, разные поколения польских политиков и фантастов уже очень давно вынашивают прожект "Междуморья", восстанавливающий первую Речь Посполитую. Сейчас, когда Варшава торжественно отмечает 100-летие победы над большевиками, не стоило бы забывать и о том, что к этим событиям привела как раз авантюрная попытка Юзефа Пилсудского выйти на восточные границы польской древней империи, для чего он захватил Вильно, Минск и Киев. Но почему-то, освещая бои тех лет, поляки предпочитают делать некий монтаж истории, представляя себя исключительно в качестве жертвы "российской агрессии" и забывая, что агрессором тогда как раз выступило молодое польское государство с имперскими амбициями. Они и привели к боям под стенами Варшавы.А хорошо бы полякам изучать историю всех своих авантюр без изъятий. Тогда, глядишь, удастся уберечь себя от таких же печальных итогов. Но, судя по тому, как польские власти с энтузиазмом бросились свергать власть в соседней стране, уроки прошлого их мало чему научили.
https://ria.ru/20200819/1575985378.html
https://ria.ru/20200818/1575934803.html
https://ria.ru/20200819/1575954582.html
https://ria.ru/20200819/1575967943.html
Вот украинцы сознание пропогандонов изменили. Везде Майдан мерещится. У Вас наверное и восстание Спартака Римский Майдан?😂
110
Польша и Трибалтика дотационные регионы ЕС. Украина и Белоруссия кормились с РФ и все в долгах. Успех проекта обеспечен разваливающимися США. Треугольник неудачников )
64
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Владимир Корнилов
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Владимир Корнилов
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европа, белоруссия, авторы

В чем главное отличие минского майдана от киевского

08:00 20.08.2020
18784
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста в Минске
Участники акции протеста в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Украинский политолог Владимир Корнилов
Владимир Корнилов
Все материалы
Уже много сказано о том, что в ходе белорусских протестов применяются стандартные технологии "цветных революций", которые не так давно были опробованы и на Украине. Действительно, параллелей множество. Сами участники белорусских акций очень обижаются, когда их сравнивают с киевским майданом. Однако если их просишь перечислить отличия, чаще всего не могут этого сделать и обижаются еще больше.
Хотя одно существенное отличие есть. Все понимали, что иностранное влияние на оба киевских майдана (образца 2004 и 2013 годов) значительно, но номинальными лидерами протестов это всячески отрицалось, скрывалось. Они старались это не выпячивать, рассказывая о стихийном протесте масс. Именно поэтому для многих искренних активистов майдана было шоком обнародование аудиозаписей разговора представителя госсекретаря США Виктории Нуланд с американским послом Джеффри Пайеттом, расписывавших государственные посты Украины по итогам "революции достоинства".
В случае же с белорусским протестом никто даже и не пытается как-то скрыть или подретушировать зарубежное влияние. Да что там влияние! Из-за рубежа (а именно — с территории Польши) прямо руководят буквально каждой акцией в Белоруссии. С сайтов и телеканалов, которые вещают из Польши и порой открыто содержатся на деньги польского бюджета, в круглосуточном режиме транслируют постоянные указания, кто в каком городе и на какой улице собирается, куда идет, что перекрывает, какие лозунги выдвигает и какую экипировку при себе имеет. Порой там звучат и прямые призывы к насильственным действиям против органов правопорядка.
На минуту представьте ситуацию, когда акциями протеста в США руководят некие американские граждане с территории России. Что началось бы, если бы кто-то отсюда призывал жителей Нью-Йорка перекрывать те или иные улицы, выводить из строя полицейские машины, устраивать забастовки и так далее. Да это уже было бы воспринято (причем на сей раз абсолютно справедливо) не просто как иностранное вмешательство в дела США, а как акт прямой агрессии. Однако вести подобную деятельность из страны ЕС в отношении Белоруссии, как выясняется, можно.
Участники акции протеста в Минске
Вчера, 14:32Протесты в Белоруссии
Песков: в события в Белоруссии пытались вмешаться извне
В СМИ самой Польши сейчас царит невероятное оживление. Премьер-министр Матеуш Моравецкий сразу заявил: "Польша ответственна за своих ближайших соседей". Это говорит представитель государства, которое постоянно обвиняет Россию во "вмешательстве". Почему-то на нас логика "ответственности за соседей" не распространяется.
И без того эмоциональные комментарии польских политиков и экспертов были усилены совпавшим с этими событиями 100-летнем юбилеем "Чуда на Висле" (отражения наступления Красной Армии на Варшаву в 1920 году). На торжественных мероприятиях проводили параллели: мол, и сейчас в связи с борьбой за Белоруссию Польша переживает такой же исторический момент. Только теперь, по мнению профессора Веслава Высоцкого, ситуация для поляков более тяжелая, чем в 1920 году. А все, конечно же, из-за России, которая, завоевав ослабленную протестами Белоруссию, обязательно пойдет дальше. "Угроза реальна, — уверяет Збигнев Левицкий (еще один польский профессор). — Если российские отряды двинутся на запад, мы — следующие".
Стращая себя подобными теориями, поляки не скрывают намерения затянуть Белоруссию в сферу своего влияния. Тот же Моравецкий представил в Сейме экстренный план "Солидарности с Белоруссией", главное в котором — финансовая поддержка "независимых" (читай: подконтрольных Варшаве) как бы белорусских СМИ и общественных организаций. Премьер радостно доложил, что польские власти уже почти десять лет за деньги налогоплательщиков содержат канал БелСат, который также играет определенную роль в координации нынешних протестов. И пообещал выделить на проекты в Белоруссии еще 50 миллионов злотых (около 13 миллионов долларов). Но Моравецкий не считает все это вмешательством в дела иностранного государства, попросив называть это "рукой помощи белорусскому народу".
Здание МИД Польши в Варшаве
18 августа, 13:50Протесты в Белоруссии
Польша начала принимать белорусов, желающих покинуть республику
Поляки не скрывают ностальгии по некогда огромной и влиятельной державе. Не надо забывать, что официально нынешнее польское государство называется Третьей Речью Посполитой — это записано в преамбуле их Конституции. Таким образом, отсчет своей государственности поляки ведут от Люблинской унии 1569 года, которая провозгласила Речь Посполитую. И конечно, не случайно именно Люблин в этом году, аккурат под белорусские выборы, выбрали местом подписания декларации о создании "треугольника" Польша — Литва — Украина, чтобы противостоять "российской агрессии".
Если взглянуть на карту исторической Речи Посполитой, легко убедиться, что в "люблинском треугольнике" до окончательного завершения этого амбициозного проекта не хватает только Белоруссии. Неслучайно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба еще до выборов в пригласил Минск присоединиться к данному антироссийскому пакту.
В своей недавней статье глава украинского МИДа и не скрывает, что, согласившись на участие в "треугольнике", Киев фактически вступает в польский имперский проект. Кулеба проводит прямые аналогии с Речью Посполитой: "Кстати, та древняя Люблинская уния создавалась в том числе для противостояния московской экспансии на Запад и справилась с этой задачей на достаточно долгий срок". Теперь у них возникла надежда на втягивание туда и Белоруссии. "По сути, мы уже часть одной мозаики", — утверждает Кулеба.
Общегражданский марш За свободу в Минске
Вчера, 08:00Протесты в Белоруссии
Уйти от России. Кто подталкивает Белоруссию в НАТО
Любопытнее всего, что поляки гневно отметают как "российскую дезинформацию" намеки на то, что их вмешательство в дела Белоруссии вызвано ностальгией по первой Речи Посполитой. Оправдания сводятся к тому, что о своих имперских проектах они писали и до белорусских выборов. Как будто этот аргумент что-то опровергает.
Да, разные поколения польских политиков и фантастов уже очень давно вынашивают прожект "Междуморья", восстанавливающий первую Речь Посполитую. Сейчас, когда Варшава торжественно отмечает 100-летие победы над большевиками, не стоило бы забывать и о том, что к этим событиям привела как раз авантюрная попытка Юзефа Пилсудского выйти на восточные границы польской древней империи, для чего он захватил Вильно, Минск и Киев. Но почему-то, освещая бои тех лет, поляки предпочитают делать некий монтаж истории, представляя себя исключительно в качестве жертвы "российской агрессии" и забывая, что агрессором тогда как раз выступило молодое польское государство с имперскими амбициями. Они и привели к боям под стенами Варшавы.
А хорошо бы полякам изучать историю всех своих авантюр без изъятий. Тогда, глядишь, удастся уберечь себя от таких же печальных итогов. Но, судя по тому, как польские власти с энтузиазмом бросились свергать власть в соседней стране, уроки прошлого их мало чему научили.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Вчера, 10:10Протесты в Белоруссии
Польша назвала развертывание армии на западе Белоруссии игрой Лукашенко
3971045961
Обсудить 56
ЕвропаБелоруссияАвторы
Популярные комментарии
Вот украинцы сознание пропогандонов изменили. Везде Майдан мерещится. У Вас наверное и восстание Спартака Римский Майдан?😂
20 августа, 08:19
ИГИстину Глаголю
23101283
Польша и Трибалтика дотационные регионы ЕС. Украина и Белоруссия кормились с РФ и все в долгах. Успех проекта обеспечен разваливающимися США. Треугольник неудачников )
20 августа, 08:22
Андрей Дашков
50012011
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