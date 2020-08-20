https://ria.ru/20200820/1575985002.html

"Он все спланировал": кто стоит за жестоким убийством священника в келье

Залитая кровью келья, изуродованное тело священника с требником на груди и ни одного свидетеля — в четверг в Ярославле стартует судебный процесс по делу о... РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T08:00

2020-08-20T08:00

2020-08-20T11:39

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<strong>МОСКВА, 20 авг — РИА Новости, Виктор Званцев. </strong>Залитая кровью келья, изуродованное тело священника с требником на груди и ни одного свидетеля — в четверг в Ярославле стартует судебный процесс по делу о расправе над 42-летним игуменом Даниилом из Переславля-Залесского. Преступника искали больше трех лет. Следователи рассматривали несколько версий, в том числе месть. Но мотив оказался другим. РИА Новости разбиралось в обстоятельствах трагедии. Служба за упокойУтром 7 июля 2016-го игумен Свято-Троицкого Данилова мужского монастыря Даниил (имя в миру — Максим Соколов), как обычно, должен был провести службу. Но к прихожанам почему-то не вышел. Один из послушников поспешил к нему в келью, а уже через несколько часов в Переславль-Залесский из Москвы приехала усиленная следственно-оперативная группа. "Даниил лежал на спине с перерезанным горлом и ножевыми ранениями в грудь и спину, — рассказывает РИА Новости протоиерей Александр Передернин. — Причем ноги вытянуты, руки, как у покойника, скрещены на груди, а в ладонях зажат требник (богослужебная книга таинств и других священных действий. — Прим. ред.)".От входа до окна, выходящего во двор монастыря, тянулся кровавый след. Вероятно, настоятель пытался позвать на помощь, но не успел. Никаких следов взлома, однако из кельи пропали деньги, собранные на нужды храма. Посторонних в монастыре никто из монахов в то утро не видел. На территории — ни одной камеры видеонаблюдения.В кустах рядом с монастырем криминалисты подобрали нож со следами крови и сразу отправили на экспертизу. Уголовное дело возбудили по статье "Убийство", расследование, которое поручили Центральному аппарату СКР, взял на личный контроль глава ведомства Александр Бастрыкин.Конфликт в столовойПодозрение пало на 27-летнего нижегородца Александра Шулешова. Он пришел в монастырь всего несколько месяцев назад, работал поваром, а после убийства исчез. По словам послушников, между ним и настоятелем произошел конфликт. Шулешова объявили в федеральный розыск. Буквально на следующий день сотрудники ГИБДД обратили внимание на молодого человека, бредущего вдоль трассы в сторону Нижнего Новгорода. Его задержали и доставили в Ярославль. Казалось бы, жестокое преступление раскрыто по горячим следам, но повар (а это был именно он) все категорически отрицал.Он объяснил, что не пытался ни от кого сбежать: монастырь покинул из-за семейных проблем. Добирался до дома автостопом, поскольку раньше много путешествовал именно так. На фото: Александр ШулешовСледователей это не устроило. Шулешова задержали и на два месяца отправили за решетку. Но потом отпустили: доказательств не было. Проверили остальных послушников, священников и прихожан, взяв у каждого отпечатки пальцев и слюну для ДНК-теста. Опять ничего."Поскольку игумен лежал, скрестив руки и держа требник, рассматривали и версию ритуального убийства, — вспоминает Передернин. — Тем более с послушниками отец Даниил вел себя довольно жестко, требуя соблюдения дисциплины. Разумеется, не все этому были рады, а, учитывая разношерстный контингент, кто-то вполне мог затаить обиду".По словам отца Сергия, игумен все время посвящал труду и молитве, жил, как и полагается монаху, очень аскетично. При этом с прихожанами был мягким и отзывчивым, старался всем помогать. Фанат нацистовЗа три года оперативники допросили несколько тысяч человек — все окружение игумена, ранее судимых, наркоманов и прочих. В сентябре 2019-го следователи заинтересовались заключенным одной из Саратовских колоний — 31-летним Александром Авдеевым. Месяцем ранее его приговорили к шестилетнему сроку за другое убийство. Генотип Авдеева совпал с ДНК-профилем, оставленным в келье игумена. Преступника этапировали в Ярославль и допросили. Под давлением улик он признался: убил священника ради денег — добычей стал один миллион рублей."Я спрятал нож в карман толстовки, — рассказывал Авдеев на следственном эксперименте. — Автобусом из Москвы добрался до МКАД, затем, сменив несколько попутчиков, автостопом — до Сергиева-Посада, оттуда — до Переславля-Залесского". Знакомые погибшего считают, что преступление было тщательно спланировано, а, вложив в руки отца Сергия требник, Авдеев пытался замаскировать разбой под ритуальное убийство и запутать следствие. По данным СК, Авдеев родился во Владивостоке. Однако на его давно заброшенной странице во "ВКонтакте" указано, что он окончил школу в поселке городского типа Горные Ключи — это в 300 километрах от столицы Приморья. "Александр прожил у нас несколько лет, — говорит местный житель Антон Прушинский. — В конце нулевых перебрался в Москву и устроился аниматором. С тех пор в Горные Ключи не наведывался. А пару лет назад мы узнали, его обвиняют в убийстве священника". Со старыми знакомыми Авдеев не общался, но несколько лет назад директор местной школы — сильно болевший — получил от него письмо со словами поддержки. Как отмечают жители Горных Ключей, к религии Авдеева тянуло с юности: он часто посещал местный мужской монастырь и даже собирался постричься в монахи. Но до этого не дошло. В столице молодой человек продолжил "воцерковление". Регулярно ездил в Сергиев Посад, а также в Переславль-Залесский, где и познакомился с игуменом Даниилом.При этом, судя по публикациям на странице во "ВКонтакте", Авдеев придерживался шовинистских взглядов и состоял в нескольких нацистских группах. Большинство из них давно заблокированы.Громкий процесс стартует в Ярославском областном суде в четверг, 20 августа. Авдееву за убийство и разбой грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

https://ria.ru/20181103/1532054956.html

https://ria.ru/20200813/1575700777.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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