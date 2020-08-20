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https://ria.ru/20200820/1575977538.html
Рэйчел Вайс снимется в ремейке триллера "Связанные насмерть", пишут СМИ
СМИ узнали, английская актриса Рэйчел Вайс исполнит главную роль в ремейке психологического триллера Дэвида Кроненберга "Связанные насмерть" (1988 год),... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T03:43
2020-08-20T03:43
кино и сериалы
новости культуры
рэйчел вайс
джереми айронс
дэвид кроненберг
нью-йорк (город)
культура
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<strong>МОСКВА, 20 авг —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> СМИ узнали, английская актриса <a href="http://ria.ru/person_Vajjs_Rehjjchel/" target="_blank" data-auto="true">Рэйчел Вайс</a> исполнит главную роль в ремейке психологического триллера <a href="http://ria.ru/person_Dehvid_Kronenberg/" target="_blank" data-auto="true">Дэвида Кроненберга</a> "Связанные насмерть" (1988 год), <a href="https://deadline.com/2020/08/rachel-weisz-dead-ringers-amazon-annapurna-tv-alice-birch-1203011855/" target="_blank">сообщает</a> Deadline. По информации издания, это будет первый многосерийный проект в карьере актрисы, который она будет еще и продюсировать. Адаптацией истории Кроненберга займется сценарист Элис Берч, работавшая над сериалом платформы Hulu "Нормальные люди".Известно, что обладательница премии "Оскар" сыграет сестер-близнецов Мэнтл — талантливых гинекологов из Нью-Йорка, которые хотят изменить процесс рождения. В их жизни также присутствуют запрещенные медикаменты, секс и любовь. Все это в конце концов навредит блестящей карьере сестер.В оригинальном триллере Дэвида Кроненберга роль близнецов исполнил обладатель премии "Оскар" <a href="http://ria.ru/person_Ajjrons_Dzheremi/" target="_blank" data-auto="true">Джереми Айронс</a>.Сериал выйдет на платформе Amazon. Дату выхода, как и актерский состав, пока не раскрывают.
https://ria.ru/20200818/1575890658.html
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кино и сериалы, новости культуры, рэйчел вайс, джереми айронс, дэвид кроненберг, нью-йорк (город)

Рэйчел Вайс снимется в ремейке триллера "Связанные насмерть", пишут СМИ

03:43 20.08.2020
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© AP Photo / Invision / Vianney Le CaerБританская актриса Рэйчел Вайс
Британская актриса Рэйчел Вайс
© AP Photo / Invision / Vianney Le Caer
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. СМИ узнали, английская актриса Рэйчел Вайс исполнит главную роль в ремейке психологического триллера Дэвида Кроненберга "Связанные насмерть" (1988 год), сообщает Deadline.
По информации издания, это будет первый многосерийный проект в карьере актрисы, который она будет еще и продюсировать. Адаптацией истории Кроненберга займется сценарист Элис Берч, работавшая над сериалом платформы Hulu "Нормальные люди".
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Известно, что обладательница премии "Оскар" сыграет сестер-близнецов Мэнтл — талантливых гинекологов из Нью-Йорка, которые хотят изменить процесс рождения. В их жизни также присутствуют запрещенные медикаменты, секс и любовь. Все это в конце концов навредит блестящей карьере сестер.
В оригинальном триллере Дэвида Кроненберга роль близнецов исполнил обладатель премии "Оскар" Джереми Айронс.
Сериал выйдет на платформе Amazon. Дату выхода, как и актерский состав, пока не раскрывают.
200001
КультураКино и сериалыНовости культурыРэйчел ВайсДжереми АйронсДэвид КроненбергНью-Йорк (город)
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