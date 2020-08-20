https://ria.ru/20200820/1575971296.html

Фанаты комиксов хотят избежать конца человечества в трейлере "Утопии"

На YouTube-канале Amazon Prime Video UK разместили трейлер научно-фантастического сериала "Утопия", который станет ремейком одноименного британского телешоу,... РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T01:36

2020-08-20T01:36

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кино и сериалы

новости культуры

джон кьюсак

культура

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<strong>МОСКВА, 20 авг —</strong> <strong>РИА Новости. </strong>На YouTube-канале Amazon Prime Video UK разместили трейлер научно-фантастического сериала "Утопия", который станет ремейком одноименного британского телешоу, выходившего в 2013 и 2014-х годах. Поклонники комиксов находят в Сети странную книгу, в которой с точностью предсказаны все катаклизмы на Земле. Позже главные герои узнают о выходе второй части этого издания. Они объединяются, чтобы изучить новую книгу, так как в ней содержатся еще более страшные предсказания о будущих катастрофах, угрожающих человечеству. Главные роли в "Утопии" исполнили: Джон Кьюсак, Рэйн Уилсон, Эшли Латроп, Дэн Берд, Джессика Рот, Десмин Боргес, Джейвон Уолтон и другие. Сериал, созданный и спродюсированный американской писательницей Гиллиан Флинн, выйдет на стриминговой платформе Amazon 25 сентября.

https://ria.ru/20200817/1575773238.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, джон кьюсак