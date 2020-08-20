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https://ria.ru/20200820/1575971296.html
Фанаты комиксов хотят избежать конца человечества в трейлере "Утопии"
На YouTube-канале Amazon Prime Video UK разместили трейлер научно-фантастического сериала "Утопия", который станет ремейком одноименного британского телешоу,... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T01:36
2020-08-20T01:38
кино и сериалы
новости культуры
джон кьюсак
культура
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<strong>МОСКВА, 20 авг —</strong> <strong>РИА Новости. </strong>На YouTube-канале Amazon Prime Video UK разместили трейлер научно-фантастического сериала "Утопия", который станет ремейком одноименного британского телешоу, выходившего в 2013 и 2014-х годах. Поклонники комиксов находят в Сети странную книгу, в которой с точностью предсказаны все катаклизмы на Земле. Позже главные герои узнают о выходе второй части этого издания. Они объединяются, чтобы изучить новую книгу, так как в ней содержатся еще более страшные предсказания о будущих катастрофах, угрожающих человечеству. Главные роли в "Утопии" исполнили: Джон Кьюсак, Рэйн Уилсон, Эшли Латроп, Дэн Берд, Джессика Рот, Десмин Боргес, Джейвон Уолтон и другие. Сериал, созданный и спродюсированный американской писательницей Гиллиан Флинн, выйдет на стриминговой платформе Amazon 25 сентября.
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кино и сериалы, новости культуры, джон кьюсак

Фанаты комиксов хотят избежать конца человечества в трейлере "Утопии"

01:36 20.08.2020 (обновлено: 01:38 20.08.2020)
2685
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. На YouTube-канале Amazon Prime Video UK разместили трейлер научно-фантастического сериала "Утопия", который станет ремейком одноименного британского телешоу, выходившего в 2013 и 2014-х годах.
Поклонники комиксов находят в Сети странную книгу, в которой с точностью предсказаны все катаклизмы на Земле. Позже главные герои узнают о выходе второй части этого издания. Они объединяются, чтобы изучить новую книгу, так как в ней содержатся еще более страшные предсказания о будущих катастрофах, угрожающих человечеству.
Главные роли в "Утопии" исполнили: Джон Кьюсак, Рэйн Уилсон, Эшли Латроп, Дэн Берд, Джессика Рот, Десмин Боргес, Джейвон Уолтон и другие.
Сериал, созданный и спродюсированный американской писательницей Гиллиан Флинн, выйдет на стриминговой платформе Amazon 25 сентября.
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