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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200819/polsha-1575998577.html
Польшу не беспокоит военная активность Белоруссии у границ
Варшаву не беспокоит военная активность Белоруссии у ее границ, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после завершения чрезвычайного саммита ЕС,... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T17:40
2020-08-20T15:50
протесты в белоруссии
польша
белоруссия
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<strong>ВАРШАВА, 19 авг – РИА Новости.</strong> Варшаву не беспокоит военная активность <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> у ее границ, заявил премьер-министр <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польши</a> <a href="http://ria.ru/person_Mateush_Moraveckijj/" target="_blank" data-auto="true">Матеуш Моравецкий</a> после завершения чрезвычайного саммита ЕС, который прошел в среду в формате видеоконференции.Ранее президент Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> заявил, что военное командование страны развернуло боевые подразделения армии на западных границах республики и привело их в полную боевую готовность.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
https://radiosputnik.ria.ru/20200819/1575998273.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
польша, белоруссия

Польшу не беспокоит военная активность Белоруссии у границ

17:40 19.08.2020 (обновлено: 15:50 20.08.2020)
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ВАРШАВА, 19 авг – РИА Новости. Варшаву не беспокоит военная активность Белоруссии у ее границ, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после завершения чрезвычайного саммита ЕС, который прошел в среду в формате видеоконференции.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что военное командование страны развернуло боевые подразделения армии на западных границах республики и привело их в полную боевую готовность.
"В рамках нормальной, рутинной деятельности мы, конечно, проводим мониторинг того, что делается за нашей границей, и нет на нынешний момент беспокойства... Более беспокоят нас сигналы, что сегодня снова начались жестокие акции против протестующих людей", - сказал Моравецкий.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
Мужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве
Вчера, 17:35
Не были, но знаем? Источник о заявлении ЕС по ситуации в Белоруссии
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