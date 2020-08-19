Польшу не беспокоит военная активность Белоруссии у границ
17:40 19.08.2020 (обновлено: 15:50 20.08.2020)
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ВАРШАВА, 19 авг – РИА Новости. Варшаву не беспокоит военная активность Белоруссии у ее границ, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после завершения чрезвычайного саммита ЕС, который прошел в среду в формате видеоконференции.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что военное командование страны развернуло боевые подразделения армии на западных границах республики и привело их в полную боевую готовность.
"В рамках нормальной, рутинной деятельности мы, конечно, проводим мониторинг того, что делается за нашей границей, и нет на нынешний момент беспокойства... Более беспокоят нас сигналы, что сегодня снова начались жестокие акции против протестующих людей", - сказал Моравецкий.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.