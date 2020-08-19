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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200819/1576012562.html
Мексика заинтересовалась российской вакциной от коронавируса
Глава МИД Мексики Марсело Эбрард рассказал о встрече с послом РФ Виктором Коронелли и заинтересованности в том, чтобы как можно быстрее получить российскую... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T23:46
2020-08-19T23:46
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
марсело луис эбрард
коронавирус covid-19
россия
виктор коронелли
мексика
в мире
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<strong>МЕХИКО, 19 авг - РИА Новости.</strong> Глава МИД Мексики <a href="http://ria.ru/person_marselo-luis-ebrard/" target="_blank" data-auto="true">Марсело Эбрард</a> рассказал о встрече с послом РФ <a href="http://ria.ru/person_Viktor_Koronelli/" target="_blank" data-auto="true">Виктором Коронелли</a> и заинтересованности в том, чтобы как можно быстрее получить российскую вакцину от коронавируса "<a href="https://ria.ru/product_sputnik-v" target="_blank">Спутник V</a>"."Благодарю посла Российской Федерации Виктора Коронелли за его визит в МИД. Мы говорили о вакцине "Sputnik V". Я выразил нашу заинтересованность в проведении третьей фазы (клинических испытаний – ред.), чтобы как можно скорее получить эту вакцину в Мексике", - <a href="https://twitter.com/m_ebrard/status/1296180716837904384" target="_blank" rel="nofollow noopener">написал </a>Эбрард в своем микроблоге в Twitter.Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Глава <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">РФПИ</a> <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank" data-auto="true">Кирилл Дмитриев</a> сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em>COVID-19</em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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вакцина "спутник v", марсело луис эбрард, коронавирус covid-19, россия, виктор коронелли, мексика, в мире

Мексика заинтересовалась российской вакциной от коронавируса

23:46 19.08.2020
387
© Фото : Российский Фонд Прямых ИнвестицийПервая в мире вакцина от коронавируса COVID-19
Первая в мире вакцина от коронавируса COVID-19
© Фото : Российский Фонд Прямых Инвестиций
МЕХИКО, 19 авг - РИА Новости. Глава МИД Мексики Марсело Эбрард рассказал о встрече с послом РФ Виктором Коронелли и заинтересованности в том, чтобы как можно быстрее получить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V".
"Благодарю посла Российской Федерации Виктора Коронелли за его визит в МИД. Мы говорили о вакцине "Sputnik V". Я выразил нашу заинтересованность в проведении третьей фазы (клинических испытаний – ред.), чтобы как можно скорее получить эту вакцину в Мексике", - написал Эбрард в своем микроблоге в Twitter.
Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
12 августа, 13:36
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
2801001
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Марсело Луис ЭбрардКоронавирус COVID-19РоссияВиктор КоронеллиМексикаВ мире
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