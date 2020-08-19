https://ria.ru/20200819/1576012562.html

Мексика заинтересовалась российской вакциной от коронавируса

Глава МИД Мексики Марсело Эбрард рассказал о встрече с послом РФ Виктором Коронелли и заинтересованности в том, чтобы как можно быстрее получить российскую... РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T23:46

2020-08-19T23:46

2020-08-19T23:46

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

марсело луис эбрард

коронавирус covid-19

россия

виктор коронелли

мексика

в мире

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<strong>МЕХИКО, 19 авг - РИА Новости.</strong> Глава МИД Мексики <a href="http://ria.ru/person_marselo-luis-ebrard/" target="_blank" data-auto="true">Марсело Эбрард</a> рассказал о встрече с послом РФ <a href="http://ria.ru/person_Viktor_Koronelli/" target="_blank" data-auto="true">Виктором Коронелли</a> и заинтересованности в том, чтобы как можно быстрее получить российскую вакцину от коронавируса "<a href="https://ria.ru/product_sputnik-v" target="_blank">Спутник V</a>"."Благодарю посла Российской Федерации Виктора Коронелли за его визит в МИД. Мы говорили о вакцине "Sputnik V". Я выразил нашу заинтересованность в проведении третьей фазы (клинических испытаний – ред.), чтобы как можно скорее получить эту вакцину в Мексике", - <a href="https://twitter.com/m_ebrard/status/1296180716837904384" target="_blank" rel="nofollow noopener">написал </a>Эбрард в своем микроблоге в Twitter.Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Глава <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">РФПИ</a> <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank" data-auto="true">Кирилл Дмитриев</a> сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em>COVID-19</em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200812/1575689573.html

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россия

мексика

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", марсело луис эбрард, коронавирус covid-19, россия, виктор коронелли, мексика, в мире