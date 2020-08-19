https://ria.ru/20200819/1576012443.html

Источник в армии назвал лидера военного переворота в Мали

Устроившими мятеж в Мали военными руководит генерал малийской армии Малик Диав, его заместителем является полковник Садио Камара, сообщил РИА Новости источник в РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T23:43

2020-08-19T23:43

2020-08-19T23:48

мятеж военных в мали

мали

в мире

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<strong>НУАКШОТ, 19 авг - РИА Новости.</strong> Устроившими мятеж в <a href="http://ria.ru/location_Mali/" target="_blank" data-auto="true">Мали</a> военными руководит генерал малийской армии Малик Диав, его заместителем является полковник Садио Камара, сообщил РИА Новости источник в вооруженных силах африканской республики.Мятеж в Мали начался на военной базе Кати близ столицы <a href="http://ria.ru/location_Bamako/" target="_blank" data-auto="true">Бамако</a>. Во вторник мятежники заявили об аресте президента Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе. Президент через несколько часов после задержания мятежниками объявил о своей отставке и роспуске парламента и правительства."Лидером военного переворота в Мали является генерал Малик Диав, его заместителем - полковник Садио Камара", - сообщил источник.По информации, полученной РИА Новости из Бамако, в столице Мали идет подготовка к массовой демонстрации в поддержку путчистов.Ранее военные, устроившие мятеж в Мали, заявили о создании Национального комитета для спасения народа и призвали к политической трансформации в стране, ведущей к всеобщим выборам.

https://ria.ru/20200819/1576009524.html

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мали

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мятеж военных в мали, мали, в мире