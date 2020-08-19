https://ria.ru/20200819/1576012443.html
Источник в армии назвал лидера военного переворота в Мали
Устроившими мятеж в Мали военными руководит генерал малийской армии Малик Диав, его заместителем является полковник Садио Камара, сообщил РИА Новости источник в РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T23:43
2020-08-19T23:43
2020-08-19T23:48
мятеж военных в мали
мали
в мире
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<strong>НУАКШОТ, 19 авг - РИА Новости.</strong> Устроившими мятеж в <a href="http://ria.ru/location_Mali/" target="_blank" data-auto="true">Мали</a> военными руководит генерал малийской армии Малик Диав, его заместителем является полковник Садио Камара, сообщил РИА Новости источник в вооруженных силах африканской республики.Мятеж в Мали начался на военной базе Кати близ столицы <a href="http://ria.ru/location_Bamako/" target="_blank" data-auto="true">Бамако</a>. Во вторник мятежники заявили об аресте президента Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе. Президент через несколько часов после задержания мятежниками объявил о своей отставке и роспуске парламента и правительства."Лидером военного переворота в Мали является генерал Малик Диав, его заместителем - полковник Садио Камара", - сообщил источник.По информации, полученной РИА Новости из Бамако, в столице Мали идет подготовка к массовой демонстрации в поддержку путчистов.Ранее военные, устроившие мятеж в Мали, заявили о создании Национального комитета для спасения народа и призвали к политической трансформации в стране, ведущей к всеобщим выборам.
https://ria.ru/20200819/1576009524.html
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мятеж военных в мали, мали, в мире