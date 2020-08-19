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https://ria.ru/20200819/1576012325.html
В Москве умерли 11 пациентов с коронавирусом
Еще 11 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки, общее число умерших достигло 4698, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T23:28
2020-08-19T23:28
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
москва
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<strong>МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.</strong> Еще 11 пациентов с коронавирусом скончались в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> за сутки, общее число умерших достигло 4698, следует из данных оперативного штаба."В Москве скончались 11 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.Днем ранее сообщалось о 10 умерших.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em>COVID-19</em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, москва

В Москве умерли 11 пациентов с коронавирусом

23:28 19.08.2020
299
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкФельдшер скорой медицинской помощи подстанции No 34 в Москве одевает средства индивидуальной зашиты перед посещением пациента с подозрением на коронавирус
Фельдшер скорой медицинской помощи подстанции No 34 в Москве одевает средства индивидуальной зашиты перед посещением пациента с подозрением на коронавирус
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Еще 11 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки, общее число умерших достигло 4698, следует из данных оперативного штаба.
"В Москве скончались 11 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.
Днем ранее сообщалось о 10 умерших.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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