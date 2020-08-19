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В Подмосковье нашли тела мужчины с огнестрельным ранением и девушки
Тела мужчины с огнестрельным ранением и молодой девушки без видимых повреждений нашли в частном доме в Ногинске, сообщили в Следственном комитете по Московской... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T23:10
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россия
московская область (подмосковье)
ногинск
происшествия
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<strong>МОСКВА, 19 авг — РИА Новости.</strong> Тела мужчины с огнестрельным ранением и молодой девушки без видимых повреждений нашли в частном доме в <u><a href="http://ria.ru/location_Noginsk/">Ногинске</a></u>, сообщили в Следственном комитете по <u><a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/">Московской области</a></u>.Инцидент произошел в поселке Обухово Богородского городского округа. Мужчине было 32 года, женщине — 24."Тела находились в стадии гнилостных изменений", — говорится в сообщении.Сейчас криминалисты осматривают место происшествия. Возбуждено уголовное дело.
https://ria.ru/20200603/1572414371.html
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россия
московская область (подмосковье)
ногинск
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россия, московская область (подмосковье), ногинск, происшествия

В Подмосковье нашли тела мужчины с огнестрельным ранением и девушки

23:10 19.08.2020 (обновлено: 23:36 19.08.2020)
5643
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Тела мужчины с огнестрельным ранением и молодой девушки без видимых повреждений нашли в частном доме в Ногинске, сообщили в Следственном комитете по Московской области.
Инцидент произошел в поселке Обухово Богородского городского округа. Мужчине было 32 года, женщине — 24.
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
3 июня, 16:19
На юго-востоке Москвы соцработник обнаружил тело мужчины в квартире
"Тела находились в стадии гнилостных изменений", — говорится в сообщении.
Сейчас криминалисты осматривают место происшествия. Возбуждено уголовное дело.
461187218
Обсудить 5
РоссияМосковская область (Подмосковье)НогинскПроисшествия
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