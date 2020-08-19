https://ria.ru/20200819/1576012123.html

В Подмосковье нашли тела мужчины с огнестрельным ранением и девушки

Тела мужчины с огнестрельным ранением и молодой девушки без видимых повреждений нашли в частном доме в Ногинске, сообщили в Следственном комитете по Московской... РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T23:10

2020-08-19T23:10

2020-08-19T23:36

россия

московская область (подмосковье)

ногинск

происшествия

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<strong>МОСКВА, 19 авг — РИА Новости.</strong> Тела мужчины с огнестрельным ранением и молодой девушки без видимых повреждений нашли в частном доме в <u><a href="http://ria.ru/location_Noginsk/">Ногинске</a></u>, сообщили в Следственном комитете по <u><a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/">Московской области</a></u>.Инцидент произошел в поселке Обухово Богородского городского округа. Мужчине было 32 года, женщине — 24."Тела находились в стадии гнилостных изменений", — говорится в сообщении.Сейчас криминалисты осматривают место происшествия. Возбуждено уголовное дело.

https://ria.ru/20200603/1572414371.html

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россия

московская область (подмосковье)

ногинск

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, московская область (подмосковье), ногинск, происшествия