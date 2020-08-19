https://ria.ru/20200819/1576011765.html
Совет белорусской оппозиции объяснил отсутствие Алексиевич на заседании
Писательница и нобелевский лауреат Светлана Алексиевич пока не участвует в работе Координационного совета белорусской оппозиции, потому что проходит карантин,... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T22:59
2020-08-19T22:59
2020-08-19T22:59
распространение нового коронавируса
светлана алексиевич
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 19 апр – РИА Новости.</strong> Писательница и нобелевский лауреат <a href="http://ria.ru/person_Svetlana_Aleksievich/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Алексиевич</a> пока не участвует в работе Координационного совета <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank">белорусской </a>оппозиции, потому что проходит карантин, сообщила РИА Новости член президиума КС Ольга Ковалькова.В среду состоялось первое заседание совета, на котором был выбран его президиум из семи человек, в том числе Ковалькова и Алексиевич. На заседании Алексиевич не было."Она пока не участвует в работе президиума, потому что сидит на карантине", - сказала Ковалькова. Она выразила надежду, что в ближайшее время Алексиевич присоединится к работе. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>
https://ria.ru/20200819/1575954582.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана алексиевич, белоруссия, в мире