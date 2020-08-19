https://ria.ru/20200819/1576011291.html
В США число случаев коронавируса превысило 5,5 миллиона
Число случаев заражения COVID-19 в США превысило 5,5 миллиона, скончались более 172 тысяч человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T22:49
2020-08-19T22:49
2020-08-19T22:49
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.</strong> Число случаев заражения COVID-19 в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> превысило 5,5 миллиона, скончались более 172 тысяч человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, число подтвержденных случаев заражения в США составляет 5 507 556, выздоровели почти 1,9 миллиона человек, скончались 172 511 пациентов с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a>.Во всем мире, как сообщает университет, коронавирусом заразились более 22,2 миллиона человек, число смертельных исходов превысило 783 тысячи, выздоровели свыше 14,1 миллиона.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u>.</em>
https://ria.ru/20200208/1564431261.html
3
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, сша, в мире