https://ria.ru/20200819/1576011291.html

В США число случаев коронавируса превысило 5,5 миллиона

Число случаев заражения COVID-19 в США превысило 5,5 миллиона, скончались более 172 тысяч человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует... РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T22:49

2020-08-19T22:49

2020-08-19T22:49

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.</strong> Число случаев заражения COVID-19 в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> превысило 5,5 миллиона, скончались более 172 тысяч человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, число подтвержденных случаев заражения в США составляет 5 507 556, выздоровели почти 1,9 миллиона человек, скончались 172 511 пациентов с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a>.Во всем мире, как сообщает университет, коронавирусом заразились более 22,2 миллиона человек, число смертельных исходов превысило 783 тысячи, выздоровели свыше 14,1 миллиона.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u>.</em>

https://ria.ru/20200208/1564431261.html

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сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, сша, в мире