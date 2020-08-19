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Экс-сотрудник ФБР подделал документы по делу о "сговоре Трампа с Россией"
Бывший юрист ФБР Кевин Клайнсмит признался в среду в фальсификации документов по делу против окружения Дональда Трампа, сообщил телеканал Fox News. РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T22:22
2020-08-19T22:22
россия
фбр
картер пейдж
дональд трамп
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости.</strong> Бывший юрист <a href="http://ria.ru/organization_FBR/" target="_blank" data-auto="true">ФБР</a> Кевин Клайнсмит признался в среду в фальсификации документов по делу против окружения <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a>, сообщил телеканал <a href="https://www.foxnews.com/politics/ex-fbi-lawyer-kevin-clinesmith-pleads-guilty-durham-probe" target="_blank" rel="nofollow noopener">Fox News</a>.Приговор будет оглашен 10 декабря.Генеральный инспектор минюста обвинил Клайнсмита в фальсификации электронного письма относительно экс-сотрудника штаба <a href="http://ria.ru/person_Karter_Pejjdzh/" target="_blank" data-auto="true">Картера Пейджа</a>. Клайнсмит заявил, что Пейдж не работал со спецслужбами страны, тогда как в действительности он в прошлом давал информацию ЦРУ. Основываясь на этом заявлении, минюст одобрил слежку за Пейджем с помощью ордера, выданного секретным судом.Трамп называет слежку за Пейджем в ходе предвыборной кампании "охотой на ведьм" и политическим скандалом, в котором винит администрацию бывшего президента <a href="http://ria.ru/person_Barak_Obama/" target="_blank" data-auto="true">Барака Обамы</a>.Дело Клайнсмита — первое уголовное дело после того, как доклад генинспектора раскритиковал ФБР за методы ведения "российского расследования".Республиканцы в сенате расследуют обстоятельства слежки за Пейджем и другими экс-сотрудниками штаба Трампа. Слежка велась в рамках расследования слухов о "российских связях" Трампа, наличие которых опровергли Белый дом и Кремль и не подтвердил по итогам двухлетнего расследования спецпрокурор <a href="http://ria.ru/person_Robert_Mjuller/" target="_blank" data-auto="true">Роберт Мюллер</a>. Мюллер выдвинул уголовные обвинения против ряда бывших сотрудников и друзей Трампа, но эти обвинения не касались предполагаемого "сговора с Россией". Против Пейджа обвинения не выдвигались.
https://ria.ru/20200818/1575957205.html
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россия
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россия, фбр, картер пейдж, дональд трамп, сша, в мире

Экс-сотрудник ФБР подделал документы по делу о "сговоре Трампа с Россией"

22:22 19.08.2020
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
Президент Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
© AP Photo / Evan Vucci
ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости. Бывший юрист ФБР Кевин Клайнсмит признался в среду в фальсификации документов по делу против окружения Дональда Трампа, сообщил телеканал Fox News.
Приговор будет оглашен 10 декабря.
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговор
18 августа, 20:13
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Генеральный инспектор минюста обвинил Клайнсмита в фальсификации электронного письма относительно экс-сотрудника штаба Картера Пейджа. Клайнсмит заявил, что Пейдж не работал со спецслужбами страны, тогда как в действительности он в прошлом давал информацию ЦРУ. Основываясь на этом заявлении, минюст одобрил слежку за Пейджем с помощью ордера, выданного секретным судом.
Трамп называет слежку за Пейджем в ходе предвыборной кампании "охотой на ведьм" и политическим скандалом, в котором винит администрацию бывшего президента Барака Обамы.
Дело Клайнсмита — первое уголовное дело после того, как доклад генинспектора раскритиковал ФБР за методы ведения "российского расследования".
Республиканцы в сенате расследуют обстоятельства слежки за Пейджем и другими экс-сотрудниками штаба Трампа. Слежка велась в рамках расследования слухов о "российских связях" Трампа, наличие которых опровергли Белый дом и Кремль и не подтвердил по итогам двухлетнего расследования спецпрокурор Роберт Мюллер. Мюллер выдвинул уголовные обвинения против ряда бывших сотрудников и друзей Трампа, но эти обвинения не касались предполагаемого "сговора с Россией". Против Пейджа обвинения не выдвигались.
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Вчера, 01:07
Трамп рассказал о выводе из доклада сената о "российском деле"
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