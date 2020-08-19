https://ria.ru/20200819/1576010591.html
Экс-сотрудник ФБР подделал документы по делу о "сговоре Трампа с Россией"
Бывший юрист ФБР Кевин Клайнсмит признался в среду в фальсификации документов по делу против окружения Дональда Трампа, сообщил телеканал Fox News. РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T22:22
2020-08-19T22:22
2020-08-19T22:22
россия
фбр
картер пейдж
дональд трамп
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости.</strong> Бывший юрист <a href="http://ria.ru/organization_FBR/" target="_blank" data-auto="true">ФБР</a> Кевин Клайнсмит признался в среду в фальсификации документов по делу против окружения <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a>, сообщил телеканал <a href="https://www.foxnews.com/politics/ex-fbi-lawyer-kevin-clinesmith-pleads-guilty-durham-probe" target="_blank" rel="nofollow noopener">Fox News</a>.Приговор будет оглашен 10 декабря.Генеральный инспектор минюста обвинил Клайнсмита в фальсификации электронного письма относительно экс-сотрудника штаба <a href="http://ria.ru/person_Karter_Pejjdzh/" target="_blank" data-auto="true">Картера Пейджа</a>. Клайнсмит заявил, что Пейдж не работал со спецслужбами страны, тогда как в действительности он в прошлом давал информацию ЦРУ. Основываясь на этом заявлении, минюст одобрил слежку за Пейджем с помощью ордера, выданного секретным судом.Трамп называет слежку за Пейджем в ходе предвыборной кампании "охотой на ведьм" и политическим скандалом, в котором винит администрацию бывшего президента <a href="http://ria.ru/person_Barak_Obama/" target="_blank" data-auto="true">Барака Обамы</a>.Дело Клайнсмита — первое уголовное дело после того, как доклад генинспектора раскритиковал ФБР за методы ведения "российского расследования".Республиканцы в сенате расследуют обстоятельства слежки за Пейджем и другими экс-сотрудниками штаба Трампа. Слежка велась в рамках расследования слухов о "российских связях" Трампа, наличие которых опровергли Белый дом и Кремль и не подтвердил по итогам двухлетнего расследования спецпрокурор <a href="http://ria.ru/person_Robert_Mjuller/" target="_blank" data-auto="true">Роберт Мюллер</a>. Мюллер выдвинул уголовные обвинения против ряда бывших сотрудников и друзей Трампа, но эти обвинения не касались предполагаемого "сговора с Россией". Против Пейджа обвинения не выдвигались.
https://ria.ru/20200818/1575957205.html
https://ria.ru/20200819/1575961896.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, фбр, картер пейдж, дональд трамп, сша, в мире