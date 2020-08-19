https://ria.ru/20200819/1576010591.html

Экс-сотрудник ФБР подделал документы по делу о "сговоре Трампа с Россией"

Бывший юрист ФБР Кевин Клайнсмит признался в среду в фальсификации документов по делу против окружения Дональда Трампа, сообщил телеканал Fox News. РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T22:22

2020-08-19T22:22

2020-08-19T22:22

россия

фбр

картер пейдж

дональд трамп

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости.</strong> Бывший юрист <a href="http://ria.ru/organization_FBR/" target="_blank" data-auto="true">ФБР</a> Кевин Клайнсмит признался в среду в фальсификации документов по делу против окружения <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a>, сообщил телеканал <a href="https://www.foxnews.com/politics/ex-fbi-lawyer-kevin-clinesmith-pleads-guilty-durham-probe" target="_blank" rel="nofollow noopener">Fox News</a>.Приговор будет оглашен 10 декабря.Генеральный инспектор минюста обвинил Клайнсмита в фальсификации электронного письма относительно экс-сотрудника штаба <a href="http://ria.ru/person_Karter_Pejjdzh/" target="_blank" data-auto="true">Картера Пейджа</a>. Клайнсмит заявил, что Пейдж не работал со спецслужбами страны, тогда как в действительности он в прошлом давал информацию ЦРУ. Основываясь на этом заявлении, минюст одобрил слежку за Пейджем с помощью ордера, выданного секретным судом.Трамп называет слежку за Пейджем в ходе предвыборной кампании "охотой на ведьм" и политическим скандалом, в котором винит администрацию бывшего президента <a href="http://ria.ru/person_Barak_Obama/" target="_blank" data-auto="true">Барака Обамы</a>.Дело Клайнсмита — первое уголовное дело после того, как доклад генинспектора раскритиковал ФБР за методы ведения "российского расследования".Республиканцы в сенате расследуют обстоятельства слежки за Пейджем и другими экс-сотрудниками штаба Трампа. Слежка велась в рамках расследования слухов о "российских связях" Трампа, наличие которых опровергли Белый дом и Кремль и не подтвердил по итогам двухлетнего расследования спецпрокурор <a href="http://ria.ru/person_Robert_Mjuller/" target="_blank" data-auto="true">Роберт Мюллер</a>. Мюллер выдвинул уголовные обвинения против ряда бывших сотрудников и друзей Трампа, но эти обвинения не касались предполагаемого "сговора с Россией". Против Пейджа обвинения не выдвигались.

https://ria.ru/20200818/1575957205.html

https://ria.ru/20200819/1575961896.html

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россия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, фбр, картер пейдж, дональд трамп, сша, в мире