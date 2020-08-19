https://ria.ru/20200819/1576010471.html

Названы способы вычислить врача, который может убить пациента

Бывший следователь Брюс Сакман, занимавшийся вычислением серийных убийц среди врачей и медсестер, назвал признаки, по которым можно вычислить сотрудника... РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T22:20

2020-08-19T22:20

2020-08-19T22:20

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<strong>МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. </strong>Бывший следователь Брюс Сакман, занимавшийся вычислением серийных убийц среди врачей и медсестер, назвал признаки, по которым можно вычислить сотрудника больницы, представляющего угрозу. Об этом эксперт рассказал на <a href="https://www.reddit.com/r/IAmA/comments/ic0wl9/i_hunt_medical_serial_killers_ask_me_anything/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Reddit</a>, отвечая на вопросы пользователей.По словам Сакмана, в первую очередь необходимо обращать внимание на препараты, которые врач дает пациенту: например, вводит инсулин или адреналин тому, кто в этом не нуждается. Многие, как он отмечает, намеренно ухудшают состояние человека, чтобы "отреагировать" и показать коллегам свой профессионализм.Помимо этого, эксперт советует внимательнее наблюдать за статистикой смертей: вполне может оказаться, что в смену одного из медиков она сильно возрастает — и снижается, когда тот не присутствует на рабочем месте или находится в отпуске.Чтобы обезопасить себя и близких от убийцы, Сакман посоветовал как можно чаще быть на связи с тем, кто попал в больницу, вежливо интересоваться у врачей, как и чем именно они лечат пациента, давать понять, что вы доверяете профессионалам, но внимательно следите за состоянием вашего родственника или знакомого.Бывший следователь отмечает, что чаще всего причиной того, что человек становится серийным убийцей, являются детские травмы. Помимо этого, как подчеркивает он, тяга к преступлениям может возникнуть из-за употребления психотропных веществ. Мужчина признает, что встречал и тех, кто убивал из "чистого зла".Сакман добавил, что в большинстве врачебных коллективов есть те, кто подозревают коллегу в способности навредить жизни пациента. Однако, при наличии фактических доказательств многие отказываются верить в то, что работали рядом с убийцей, замечает он. Бывший следователь подчеркнул, что на самом деле большинство врачей — честные и трудолюбивые люди, которые каждый день творят чудеса.

https://ria.ru/20200128/1563932886.html

https://ria.ru/20200819/1575941996.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

reddit, криминал, врачи, в мире