Вакцину от коронавируса испытывали на курском губернаторе
22:15 19.08.2020 (обновлено: 22:17 19.08.2020)
0
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Курской области Роман Старовойт во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня" на Российском инвестиционном форуме
ЯРОСЛАВЛЬ, 19 авг – РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал, что стал участником испытаний вакцины от коронавируса "Спутник V", по его словам, в первые три дня после вакцинации он чувствовал першение в горле и ломоту.
"Две недели назад я перед отпуском, находясь в Москве, сделал прививку от коронавируса. Это двухкомпонентная прививка, через неделю мне нужно будет сделать вторую прививку, чтобы увидеть, как работает эта вакцина. После второй прививки у меня будет взят очередной анализ крови, где мы увидим титры и количество антител коронавируса", - сказал губернатор в эфире областного телеканала "Сейм".
Он отметил, что сам обратился в НИЦЭМ имени Гамалеи, чтобы войти в число добровольцев.
"Я сдавал все необходимые анализы, нахожусь дистанционно под наблюдением врачей. Поделюсь с вами информацией, что первые три-четыре дня после прививки у меня першило горло и было состояние предпростудное, ломота в мышцах. Меня предупреждали, что примерно 10-15% прививаемых будут испытывать такие ощущения", - сообщил Старовойт, отметив, что прививку делают в плечо, ни раздражения, ни припухлости в месте укола у него не было.
Старовойт рассказал, что договорился с Министерством здравоохранения РФ, что Курская область войдет в один из пилотных регионов, где будет проведена вакцинация от коронавируса в ноябре.
"Мы уже готовим инфраструктуру, потому что вакцина сложная, она требует хранения при температуре минус 60 градусов. И хранение, и транспортировка, и работа с ней требуют определенной подготовки… первая партия вакцины, порядка 1,3 тысячи доз, будет получена Курской областью примерно в конце октября… В первую очередь будем прививать наших медиков, людей из группы риска – педагогов, пожилых людей. Очень рассчитываем, что эта вакцина будет безопасна и исключит заболевание вакцинируемых коронавирусом", - отметил губернатор.
Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Она получила название "Спутник V".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
12 августа, 13:36Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19