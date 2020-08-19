https://ria.ru/20200819/1576010006.html

Вакцину от коронавируса испытывали на курском губернаторе

Губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал, что стал участником испытаний вакцины от коронавируса "Спутник V", по его словам, в первые три дня после... РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T22:15

2020-08-19T22:15

2020-08-19T22:17

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

российский фонд прямых инвестиций

роман старовойт

курская область

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155090/20/1550902058_0:122:3209:1927_1400x0_80_0_0_6b273ff178678426b39c0cab6d8913ea.jpg

<strong>ЯРОСЛАВЛЬ, 19 авг – РИА Новости.</strong> Губернатор Курской области <a href="http://ria.ru/person_Roman_Starovojjt/" target="_blank" data-auto="true">Роман Старовойт</a> рассказал, что стал участником испытаний вакцины от коронавируса "<a href="https://ria.ru/product_sputnik-v" target="_blank">Спутник V</a>", по его словам, в первые три дня после вакцинации он чувствовал першение в горле и ломоту."Две недели назад я перед отпуском, находясь в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, сделал прививку от коронавируса. Это двухкомпонентная прививка, через неделю мне нужно будет сделать вторую прививку, чтобы увидеть, как работает эта вакцина. После второй прививки у меня будет взят очередной анализ крови, где мы увидим титры и количество антител коронавируса", - сказал губернатор в эфире областного телеканала "<a href="https://seyminfo.ru/roman-starovojt-sdelal-privivku-ot-koronavirusa.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">Сейм</a>".Он отметил, что сам обратился в НИЦЭМ имени Гамалеи, чтобы войти в число добровольцев."Я сдавал все необходимые анализы, нахожусь дистанционно под наблюдением врачей. Поделюсь с вами информацией, что первые три-четыре дня после прививки у меня першило горло и было состояние предпростудное, ломота в мышцах. Меня предупреждали, что примерно 10-15% прививаемых будут испытывать такие ощущения", - сообщил Старовойт, отметив, что прививку делают в плечо, ни раздражения, ни припухлости в месте укола у него не было.Старовойт рассказал, что договорился с Министерством здравоохранения РФ, что <a href="http://ria.ru/location_Kurskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Курская область</a> войдет в один из пилотных регионов, где будет проведена вакцинация от коронавируса в ноябре."Мы уже готовим инфраструктуру, потому что вакцина сложная, она требует хранения при температуре минус 60 градусов. И хранение, и транспортировка, и работа с ней требуют определенной подготовки… первая партия вакцины, порядка 1,3 тысячи доз, будет получена Курской областью примерно в конце октября… В первую очередь будем прививать наших медиков, людей из группы риска – педагогов, пожилых людей. Очень рассчитываем, что эта вакцина будет безопасна и исключит заболевание вакцинируемых коронавирусом", - отметил губернатор.Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (<a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">РФПИ</a>). Она получила название "Спутник V".<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></u>.</em>

https://ria.ru/20200817/1575882957.html

https://ria.ru/20200819/1575996270.html

https://ria.ru/20200812/1575689573.html

курская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, роман старовойт, курская область, общество