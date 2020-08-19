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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200819/1576010006.html
Вакцину от коронавируса испытывали на курском губернаторе
Губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал, что стал участником испытаний вакцины от коронавируса "Спутник V", по его словам, в первые три дня после... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T22:15
2020-08-19T22:17
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
российский фонд прямых инвестиций
роман старовойт
курская область
общество
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<strong>ЯРОСЛАВЛЬ, 19 авг – РИА Новости.</strong> Губернатор Курской области <a href="http://ria.ru/person_Roman_Starovojjt/" target="_blank" data-auto="true">Роман Старовойт</a> рассказал, что стал участником испытаний вакцины от коронавируса "<a href="https://ria.ru/product_sputnik-v" target="_blank">Спутник V</a>", по его словам, в первые три дня после вакцинации он чувствовал першение в горле и ломоту."Две недели назад я перед отпуском, находясь в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, сделал прививку от коронавируса. Это двухкомпонентная прививка, через неделю мне нужно будет сделать вторую прививку, чтобы увидеть, как работает эта вакцина. После второй прививки у меня будет взят очередной анализ крови, где мы увидим титры и количество антител коронавируса", - сказал губернатор в эфире областного телеканала "<a href="https://seyminfo.ru/roman-starovojt-sdelal-privivku-ot-koronavirusa.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">Сейм</a>".Он отметил, что сам обратился в НИЦЭМ имени Гамалеи, чтобы войти в число добровольцев."Я сдавал все необходимые анализы, нахожусь дистанционно под наблюдением врачей. Поделюсь с вами информацией, что первые три-четыре дня после прививки у меня першило горло и было состояние предпростудное, ломота в мышцах. Меня предупреждали, что примерно 10-15% прививаемых будут испытывать такие ощущения", - сообщил Старовойт, отметив, что прививку делают в плечо, ни раздражения, ни припухлости в месте укола у него не было.Старовойт рассказал, что договорился с Министерством здравоохранения РФ, что <a href="http://ria.ru/location_Kurskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Курская область</a> войдет в один из пилотных регионов, где будет проведена вакцинация от коронавируса в ноябре."Мы уже готовим инфраструктуру, потому что вакцина сложная, она требует хранения при температуре минус 60 градусов. И хранение, и транспортировка, и работа с ней требуют определенной подготовки… первая партия вакцины, порядка 1,3 тысячи доз, будет получена Курской областью примерно в конце октября… В первую очередь будем прививать наших медиков, людей из группы риска – педагогов, пожилых людей. Очень рассчитываем, что эта вакцина будет безопасна и исключит заболевание вакцинируемых коронавирусом", - отметил губернатор.Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (<a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">РФПИ</a>). Она получила название "Спутник V".<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></u>.</em>
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, роман старовойт, курская область, общество

Вакцину от коронавируса испытывали на курском губернаторе

22:15 19.08.2020 (обновлено: 22:17 19.08.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Курской области Роман Старовойт во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня" на Российском инвестиционном форуме
Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Роман Старовойт во время интервью на стенде МИА Россия сегодня на Российском инвестиционном форуме
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
ЯРОСЛАВЛЬ, 19 авг – РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал, что стал участником испытаний вакцины от коронавируса "Спутник V", по его словам, в первые три дня после вакцинации он чувствовал першение в горле и ломоту.
"Две недели назад я перед отпуском, находясь в Москве, сделал прививку от коронавируса. Это двухкомпонентная прививка, через неделю мне нужно будет сделать вторую прививку, чтобы увидеть, как работает эта вакцина. После второй прививки у меня будет взят очередной анализ крови, где мы увидим титры и количество антител коронавируса", - сказал губернатор в эфире областного телеканала "Сейм".
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Он отметил, что сам обратился в НИЦЭМ имени Гамалеи, чтобы войти в число добровольцев.
"Я сдавал все необходимые анализы, нахожусь дистанционно под наблюдением врачей. Поделюсь с вами информацией, что первые три-четыре дня после прививки у меня першило горло и было состояние предпростудное, ломота в мышцах. Меня предупреждали, что примерно 10-15% прививаемых будут испытывать такие ощущения", - сообщил Старовойт, отметив, что прививку делают в плечо, ни раздражения, ни припухлости в месте укола у него не было.
Старовойт рассказал, что договорился с Министерством здравоохранения РФ, что Курская область войдет в один из пилотных регионов, где будет проведена вакцинация от коронавируса в ноябре.
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"Мы уже готовим инфраструктуру, потому что вакцина сложная, она требует хранения при температуре минус 60 градусов. И хранение, и транспортировка, и работа с ней требуют определенной подготовки… первая партия вакцины, порядка 1,3 тысячи доз, будет получена Курской областью примерно в конце октября… В первую очередь будем прививать наших медиков, людей из группы риска – педагогов, пожилых людей. Очень рассчитываем, что эта вакцина будет безопасна и исключит заболевание вакцинируемых коронавирусом", - отметил губернатор.
Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Она получила название "Спутник V".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Российский фонд прямых инвестицийРоман СтаровойтКурская областьОбщество
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