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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200819/1576009907.html
Захарова прокомментировала решение Литвы запретить въезд Лукашенко
Внесение президента Белоруссии Александра Лукашенко и других белорусских должностных лиц в список невъездных граждан является аргументом, подтверждающим... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T22:10
2020-08-19T22:32
протесты в белоруссии
светлана тихановская
мария захарова
александр лукашенко
мид литвы
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.</strong> Внесение президента Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> и других белорусских должностных лиц в список невъездных граждан является аргументом, подтверждающим вмешательство Запада во внутренние дела Белоруссии, заявила официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a>.Ранее <a href="http://ria.ru/organization_MID_Litvy/" target="_blank" data-auto="true">МИД Литвы</a> внес 32 человек, включая Лукашенко, в список невъездных, заявил глава внешнеполитического ведомства <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литвы</a> Линас Линкявичюс."Браво! И Минск получает железобетонный аргумент, подтверждающий участие Запада во вмешательстве во внутренние дела Белоруссии", - отметила Захарова в <a href="https://www.facebook.com/maria.zakharova.167" target="_blank">Facebook</a>.Президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии ранее предложили свое посредничество для урегулирования ситуации в Белоруссии.Ранее, 11 августа, стало известно о том, что кандидат в президенты Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> въехала на территорию Литвы. Как заявила РИА Новости доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова, у политика не было выбора, кроме как покинуть страну, ее выезд в Литву "организовали" белорусские власти. Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что Тихановская свободно пересекла границу с Литвой, предъявив на выезде необходимые документы, никаких действий в ее отношении в пункте пропуска не предпринималось.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
https://ria.ru/20200819/1575954582.html
https://ria.ru/20200818/1575885102.html
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светлана тихановская, мария захарова, александр лукашенко, мид литвы, белоруссия, в мире

Захарова прокомментировала решение Литвы запретить въезд Лукашенко

22:10 19.08.2020 (обновлено: 22:32 19.08.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Внесение президента Белоруссии Александра Лукашенко и других белорусских должностных лиц в список невъездных граждан является аргументом, подтверждающим вмешательство Запада во внутренние дела Белоруссии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее МИД Литвы внес 32 человек, включая Лукашенко, в список невъездных, заявил глава внешнеполитического ведомства Литвы Линас Линкявичюс.
"Браво! И Минск получает железобетонный аргумент, подтверждающий участие Запада во вмешательстве во внутренние дела Белоруссии", - отметила Захарова в Facebook.
Президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии ранее предложили свое посредничество для урегулирования ситуации в Белоруссии.
Общегражданский марш За свободу в Минске
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Ранее, 11 августа, стало известно о том, что кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская въехала на территорию Литвы. Как заявила РИА Новости доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова, у политика не было выбора, кроме как покинуть страну, ее выезд в Литву "организовали" белорусские власти. Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что Тихановская свободно пересекла границу с Литвой, предъявив на выезде необходимые документы, никаких действий в ее отношении в пункте пропуска не предпринималось.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на митинге, организованном в его поддержку на площади Независимости в Минске
18 августа, 08:00
Рузвельтовским курсом
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяМария ЗахароваАлександр ЛукашенкоМИД ЛитвыБелоруссияВ мире
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