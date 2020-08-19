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Минздрав опроверг данные о запрете онкобольным лечиться в других регионах
Новый проект приказа Минздрава РФ о порядке оказания медпомощи пациентам с онкологическими заболеваниями не устанавливает запретов и ограничений для пациентов... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T22:02
2020-08-19T22:02
россия
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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<strong>МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.</strong> Новый проект приказа <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_R" target="_blank">Минздрава</a> РФ о порядке оказания медпомощи пациентам с онкологическими заболеваниями не устанавливает запретов и ограничений для пациентов на выбор медорганизации и врача, документ необходим, чтобы привести процесс оказания медпомощи к современным стандартам, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения России.Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на проект приказа Минздрава, о том, что в России хотят начать оказывать медицинскую помощь взрослым онкологическим пациентам исключительно в своём регионе."Проект приказа устанавливает требования к организации маршрутизации взрослого населения при онкологических заболеваниях в целях рационального планирования и выстраивания системы оказания медицинской помощи взрослым больным онкологическими заболеваниями в субъектах <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> в соответствии с федеральным законодательством и в развитие норм федерального законодательства, при этом не устанавливает запретов и ограничений по выбору медицинской организации и врача",- говорится в сообщении.Решение о разработке нового порядка оказания медпомощи взрослому населению при онкологических заболеваниях принято для совершенствования работы онкологической службы и приведения процесса оказания помощи к современным стандартам, пояснили в пресс-службе.В Минздраве отметили, что распределение населения между медорганизациями первичного звена будет вестись в зависимости от конкретных условий оказания первичной медико-санитарной помощи, в том числе будут учитываться материально-техническое и кадровое обеспечение. Это поможет максимально обеспечить доступность медпомощи и соблюдение сроков ее оказания, уточнили в пресс-службе."Распределение населения субъекта Российской Федерации между медицинскими организациями региона, оказывающими первичную специализированную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара онкологическим пациентам, не ограничивает права граждан на выбор медицинской организации. Напротив, он призван сделать маршрутизацию на уровне региона более прозрачной для самого пациента",- подчеркнули в пресс-службе.Кроме того, медорганизации любой формы собственности, принимающие участие в территориальной программе ОМС, имеющие лицензию и включенные в региональный перечень медицинских организаций, оказывающих помощь по профилю "онкология", смогут на общих основаниях участвовать в оказании медицинской помощи, добавили в министерстве.
https://ria.ru/20200722/1574725855.html
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россия, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

Минздрав опроверг данные о запрете онкобольным лечиться в других регионах

22:02 19.08.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства здравоохранения РФ
Здание Министерства здравоохранения РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Новый проект приказа Минздрава РФ о порядке оказания медпомощи пациентам с онкологическими заболеваниями не устанавливает запретов и ограничений для пациентов на выбор медорганизации и врача, документ необходим, чтобы привести процесс оказания медпомощи к современным стандартам, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения России.
Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на проект приказа Минздрава, о том, что в России хотят начать оказывать медицинскую помощь взрослым онкологическим пациентам исключительно в своём регионе.
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"Проект приказа устанавливает требования к организации маршрутизации взрослого населения при онкологических заболеваниях в целях рационального планирования и выстраивания системы оказания медицинской помощи взрослым больным онкологическими заболеваниями в субъектах Российской Федерации в соответствии с федеральным законодательством и в развитие норм федерального законодательства, при этом не устанавливает запретов и ограничений по выбору медицинской организации и врача",- говорится в сообщении.
Решение о разработке нового порядка оказания медпомощи взрослому населению при онкологических заболеваниях принято для совершенствования работы онкологической службы и приведения процесса оказания помощи к современным стандартам, пояснили в пресс-службе.
В Минздраве отметили, что распределение населения между медорганизациями первичного звена будет вестись в зависимости от конкретных условий оказания первичной медико-санитарной помощи, в том числе будут учитываться материально-техническое и кадровое обеспечение. Это поможет максимально обеспечить доступность медпомощи и соблюдение сроков ее оказания, уточнили в пресс-службе.
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"Распределение населения субъекта Российской Федерации между медицинскими организациями региона, оказывающими первичную специализированную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара онкологическим пациентам, не ограничивает права граждан на выбор медицинской организации. Напротив, он призван сделать маршрутизацию на уровне региона более прозрачной для самого пациента",- подчеркнули в пресс-службе.
Кроме того, медорганизации любой формы собственности, принимающие участие в территориальной программе ОМС, имеющие лицензию и включенные в региональный перечень медицинских организаций, оказывающих помощь по профилю "онкология", смогут на общих основаниях участвовать в оказании медицинской помощи, добавили в министерстве.
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РоссияЗдоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
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