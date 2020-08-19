https://ria.ru/20200819/1576009524.html

В Совбезе ООН осудили мятеж в Мали

Члены СБ ООН осудили мятеж в Мали и призвали немедленно освободить всех задержанных должностных лиц, говорится в заявлении Совбеза для прессы. РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T21:57

2020-08-19T21:57

2020-08-19T21:57

мятеж военных в мали

совет безопасности оон

мали

в мире

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<strong>ООН, 19 авг – РИА Новости.</strong> Члены <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON/" target="_blank" data-auto="true">СБ ООН</a> осудили мятеж в <a href="http://ria.ru/location_Mali/" target="_blank" data-auto="true">Мали</a> и призвали немедленно освободить всех задержанных должностных лиц, говорится в заявлении Совбеза для прессы.В среду проходит заседание СБ ООН по ситуации в Мали. Мятеж в Мали начался на военной базе Кати близ <a href="http://ria.ru/location_Bamako/" target="_blank" data-auto="true">Бамако</a>. Во вторник мятежники заявили об аресте президента Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе. Президент через несколько часов после задержания объявил о своей отставке и роспуске парламента и правительства. Мятежные военные заявили о создании Национального комитета для спасения народа, а также призвали к политической трансформации в стране, ведущей к всеобщим выборам."Члены Совета Безопасности выразили глубокую обеспокоенность недавними событиями в Мали. Они решительно осудили мятеж, который произошел в Кати 18 августа 2020 года и который привел к аресту президента республики, премьер-министра и нескольких членов правительства некоторыми мятежниками", - сказано в заявлении.В документе отмечается, что СБ ООН призвал "мятежников немедленно и не нанося вреда освободить всех задержанных должностных лиц и без промедления вернуться в свои бараки".Члены СБ ООН также подчеркнули срочную необходимость восстановления верховенства закона и продвижения к восстановлению конституционного порядка.

https://ria.ru/20200819/1576003708.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Мали: кадры разгромленного министерства экономики и финансов Сторонники переворота в Мали разгромили министерство экономики и финансов 2020-08-19T21:57 true PT0M32S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мятеж военных в мали, совет безопасности оон, мали, в мире