https://ria.ru/20200819/1576009524.html
В Совбезе ООН осудили мятеж в Мали
Члены СБ ООН осудили мятеж в Мали и призвали немедленно освободить всех задержанных должностных лиц, говорится в заявлении Совбеза для прессы. РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T21:57
2020-08-19T21:57
2020-08-19T21:57
мятеж военных в мали
совет безопасности оон
мали
в мире
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<strong>ООН, 19 авг – РИА Новости.</strong> Члены <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON/" target="_blank" data-auto="true">СБ ООН</a> осудили мятеж в <a href="http://ria.ru/location_Mali/" target="_blank" data-auto="true">Мали</a> и призвали немедленно освободить всех задержанных должностных лиц, говорится в заявлении Совбеза для прессы.В среду проходит заседание СБ ООН по ситуации в Мали. Мятеж в Мали начался на военной базе Кати близ <a href="http://ria.ru/location_Bamako/" target="_blank" data-auto="true">Бамако</a>. Во вторник мятежники заявили об аресте президента Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе. Президент через несколько часов после задержания объявил о своей отставке и роспуске парламента и правительства. Мятежные военные заявили о создании Национального комитета для спасения народа, а также призвали к политической трансформации в стране, ведущей к всеобщим выборам."Члены Совета Безопасности выразили глубокую обеспокоенность недавними событиями в Мали. Они решительно осудили мятеж, который произошел в Кати 18 августа 2020 года и который привел к аресту президента республики, премьер-министра и нескольких членов правительства некоторыми мятежниками", - сказано в заявлении.В документе отмечается, что СБ ООН призвал "мятежников немедленно и не нанося вреда освободить всех задержанных должностных лиц и без промедления вернуться в свои бараки".Члены СБ ООН также подчеркнули срочную необходимость восстановления верховенства закона и продвижения к восстановлению конституционного порядка.
https://ria.ru/20200819/1576003708.html
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мали
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Мали: кадры разгромленного министерства экономики и финансов
Сторонники переворота в Мали разгромили министерство экономики и финансов
2020-08-19T21:57
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PT0M32S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мятеж военных в мали, совет безопасности оон, мали, в мире