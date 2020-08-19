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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200819/1576009397.html
Совет белорусской оппозиции провел консультации с послами ЕС
Координационный совет, созданный белорусской оппозицией, консультируется с послами некоторых европейских стран в Минске, сообщил член президиума КС, экс-министр РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T21:53
2020-08-19T21:53
протесты в белоруссии
евросоюз
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 19 авг - РИА Новости.</strong> Координационный совет, созданный белорусской оппозицией, консультируется с послами некоторых европейских стран в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>, сообщил член президиума КС, экс-министр культуры и экс-посол во <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> и <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польше</a> Павел Латушко."Европейский союз (сегодня) принял резолюцию по ситуации в Беларуси. И конечно, это тоже очень важный шаг. Мы консультировались с несколькими послами (стран) <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a> об этой ситуации", - заявил Латушко журналистам.Он подчеркнул, что и ЕС, и РФ настаивают на диалоге белорусских властей и общества, и координационный совет полностью разделяет эту позицию.Ранее канцлер <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">ФРГ</a> <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангела Меркель</a> заявила, что вмешательства в ситуацию в Белоруссии извне быть не должно, страна должна самостоятельно выбрать свой путь посредством национального диалога. Также Меркель отметила, что не может быть в настоящий момент посредником в ситуации в Белоруссии, так как президент <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> "отказался от разговора".Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил Александр Лукашенко. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>. Оппозиция объявила о создании координационного совета по трансферу власти, который будет состоять из 70 человек. Лукашенко в ответ на это заявил, что у властей республики достаточно мер, чтобы остудить "некоторые горячие головы".После выборов в стране проходят массовые протестные акции. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200818/1575939222.html
https://ria.ru/20200819/1575954582.html
Доложили хозяевам, получили новые ЦУ.)))
26
Этот бардак можно прекратить быстро. Элементарно и просто перекрыть финансирование и все уйдут с улиц. Я думаю деньги на такого рода бардак поступают по дипломатическим каналам. Сначала с консульства стран ЕС а от туда уже к протестующим.
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минск
белоруссия
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евросоюз, минск, белоруссия, в мире

Совет белорусской оппозиции провел консультации с послами ЕС

21:53 19.08.2020
1973
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкОбщегражданский марш "За свободу" в Минске
Общегражданский марш За свободу в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МИНСК, 19 авг - РИА Новости. Координационный совет, созданный белорусской оппозицией, консультируется с послами некоторых европейских стран в Минске, сообщил член президиума КС, экс-министр культуры и экс-посол во Франции и Польше Павел Латушко.
"Европейский союз (сегодня) принял резолюцию по ситуации в Беларуси. И конечно, это тоже очень важный шаг. Мы консультировались с несколькими послами (стран) Евросоюза об этой ситуации", - заявил Латушко журналистам.
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18 августа, 15:20
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Он подчеркнул, что и ЕС, и РФ настаивают на диалоге белорусских властей и общества, и координационный совет полностью разделяет эту позицию.
Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что вмешательства в ситуацию в Белоруссии извне быть не должно, страна должна самостоятельно выбрать свой путь посредством национального диалога. Также Меркель отметила, что не может быть в настоящий момент посредником в ситуации в Белоруссии, так как президент Александр Лукашенко "отказался от разговора".
Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил Александр Лукашенко. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. Оппозиция объявила о создании координационного совета по трансферу власти, который будет состоять из 70 человек. Лукашенко в ответ на это заявил, что у властей республики достаточно мер, чтобы остудить "некоторые горячие головы".
После выборов в стране проходят массовые протестные акции. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
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Общегражданский марш За свободу в Минске
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Протесты в БелоруссииЕвросоюзМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Доложили хозяевам, получили новые ЦУ.)))
19 августа, 21:56
Mitrich Kolobok Kolobok
2400002
Этот бардак можно прекратить быстро. Элементарно и просто перекрыть финансирование и все уйдут с улиц. Я думаю деньги на такого рода бардак поступают по дипломатическим каналам. Сначала с консульства стран ЕС а от туда уже к протестующим.
19 августа, 22:00
Andrej Kozakov
1601001
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