https://ria.ru/20200819/1576009397.html

Совет белорусской оппозиции провел консультации с послами ЕС

Координационный совет, созданный белорусской оппозицией, консультируется с послами некоторых европейских стран в Минске, сообщил член президиума КС, экс-министр РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T21:53

2020-08-19T21:53

2020-08-19T21:53

протесты в белоруссии

евросоюз

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 19 авг - РИА Новости.</strong> Координационный совет, созданный белорусской оппозицией, консультируется с послами некоторых европейских стран в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>, сообщил член президиума КС, экс-министр культуры и экс-посол во <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> и <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польше</a> Павел Латушко."Европейский союз (сегодня) принял резолюцию по ситуации в Беларуси. И конечно, это тоже очень важный шаг. Мы консультировались с несколькими послами (стран) <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a> об этой ситуации", - заявил Латушко журналистам.Он подчеркнул, что и ЕС, и РФ настаивают на диалоге белорусских властей и общества, и координационный совет полностью разделяет эту позицию.Ранее канцлер <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">ФРГ</a> <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангела Меркель</a> заявила, что вмешательства в ситуацию в Белоруссии извне быть не должно, страна должна самостоятельно выбрать свой путь посредством национального диалога. Также Меркель отметила, что не может быть в настоящий момент посредником в ситуации в Белоруссии, так как президент <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> "отказался от разговора".Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил Александр Лукашенко. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>. Оппозиция объявила о создании координационного совета по трансферу власти, который будет состоять из 70 человек. Лукашенко в ответ на это заявил, что у властей республики достаточно мер, чтобы остудить "некоторые горячие головы".После выборов в стране проходят массовые протестные акции. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200818/1575939222.html

https://ria.ru/20200819/1575954582.html

Mitrich Kolobok Kolobok Доложили хозяевам, получили новые ЦУ.))) 26

Andrej Kozakov Этот бардак можно прекратить быстро. Элементарно и просто перекрыть финансирование и все уйдут с улиц. Я думаю деньги на такого рода бардак поступают по дипломатическим каналам. Сначала с консульства стран ЕС а от туда уже к протестующим. 18

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минск

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евросоюз, минск, белоруссия, в мире