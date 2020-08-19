Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200819/1576009169.html
В Минске завершилась акция оппозиции на площади Независимости
Акция протеста оппозиции у Дома правительства на проспекте Независимости в Минске завершилась, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T21:47
2020-08-19T22:24
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/13/1576010252_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_7931eb375f3480cd0ce93ca08d8a58de.jpg
<strong>МИНСК, 19 авг - РИА Новости.</strong> Акция протеста оппозиции у Дома правительства на проспекте Независимости в Минске завершилась, передаёт корреспондент РИА Новости.Участники протестов начали массово расходиться после выступления члена координационного совета оппозиции Марии Колесниковой. Она поблагодарила собравшихся и сказала, что пришла их поддержать.Акция оппозиции в среду началась на проспекте Независимости напротив здания МВД. Правоохранительные органы перекрыли пешеходную зону в квартале, прилегающем к зданию. На тротуарах были выстроены заграждения, милиционеры никого не пропускали. Так осталось и к вечеру. Участники акции большими группами двигались по проспекту Независимости в сторону Дворца республики, но на пересечении с улицей Городской вал вынуждены были переходить на другую сторону. Проходя мимо здания республиканского министерства внутренних дел, они продолжали скандировать лозунги.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
https://ria.ru/20200819/1575941535.html
https://ria.ru/20200818/1575885102.html
Я скопировал свой пост с другой темы, прошу прощения..Белоруссы! Хорош дурака валять! Ч обращаюсь к людям а не к тем кто является проводниками антирусских идей в Европе. Идите к нам по настоящему, просто как многие наши народы кто в России живёт счастливо, я как Сахалинец могу на это смотреть просто, ведь у нас тут коренные жители это Нивхи да Айны, которых если бы не царская Россия уничтожили бы японцы, а сейчас мы дружно живём с корейцами кто остался после японского рабства. Для меня наша страна как то не до конца сформирована, татарин, бурят, якут, чеченец и другие (простите за то что не всех перечислил) это мои братья, хоть и разные у нас верования, языки, а общаемся и живем дружно.. но где же славяне? А они то и не с нами, это неправильно точно, Россия всех собирает с одну дружную семью и никогда никого не ущемила, сам даны равные права, велкам братья 😁
23
Не пытайтесь белорусам жизнь испортить. Про РФ правильно написали: татары, буряты, якуты, чеченцы - и отдельно славяне, не с вами.
22
37
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Акция оппозиции на площади Независимости в Минске завершилась
Акция оппозиции на площади Независимости в Минске завершилась
2020-08-19T21:47
true
PT0M11S
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/13/1576010252_81:0:561:360_1400x0_80_0_0_d4fc65be5dfa7ba71eaf950756e95639.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
минск, белоруссия, в мире

В Минске завершилась акция оппозиции на площади Независимости

21:47 19.08.2020 (обновлено: 22:24 19.08.2020)
1885
МИНСК, 19 авг - РИА Новости. Акция протеста оппозиции у Дома правительства на проспекте Независимости в Минске завершилась, передаёт корреспондент РИА Новости.
Участники протестов начали массово расходиться после выступления члена координационного совета оппозиции Марии Колесниковой. Она поблагодарила собравшихся и сказала, что пришла их поддержать.
Строящаяся АЭС неподалеку от города Островец в Белоруссии
Вчера, 08:00
Хитрый план Литвы: оставить Белоруссию без электричества и заработать
Акция оппозиции в среду началась на проспекте Независимости напротив здания МВД. Правоохранительные органы перекрыли пешеходную зону в квартале, прилегающем к зданию. На тротуарах были выстроены заграждения, милиционеры никого не пропускали. Так осталось и к вечеру. Участники акции большими группами двигались по проспекту Независимости в сторону Дворца республики, но на пересечении с улицей Городской вал вынуждены были переходить на другую сторону. Проходя мимо здания республиканского министерства внутренних дел, они продолжали скандировать лозунги.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на митинге, организованном в его поддержку на площади Независимости в Минске
18 августа, 08:00
Рузвельтовским курсом
281110540
Обсудить 37
Протесты в БелоруссииМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Я скопировал свой пост с другой темы, прошу прощения..Белоруссы! Хорош дурака валять! Ч обращаюсь к людям а не к тем кто является проводниками антирусских идей в Европе. Идите к нам по настоящему, просто как многие наши народы кто в России живёт счастливо, я как Сахалинец могу на это смотреть просто, ведь у нас тут коренные жители это Нивхи да Айны, которых если бы не царская Россия уничтожили бы японцы, а сейчас мы дружно живём с корейцами кто остался после японского рабства. Для меня наша страна как то не до конца сформирована, татарин, бурят, якут, чеченец и другие (простите за то что не всех перечислил) это мои братья, хоть и разные у нас верования, языки, а общаемся и живем дружно.. но где же славяне? А они то и не с нами, это неправильно точно, Россия всех собирает с одну дружную семью и никогда никого не ущемила, сам даны равные права, велкам братья 😁
19 августа, 21:50
Александр Закупин
2000003
Не пытайтесь белорусам жизнь испортить. Про РФ правильно написали: татары, буряты, якуты, чеченцы - и отдельно славяне, не с вами.
19 августа, 21:59
epsilon
3000118
Рекомендуем
Общегражданский марш За свободу в Минске
Совет белорусской оппозиции провел консультации с послами ЕС
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Захарова прокомментировала решение Литвы запретить въезд Лукашенко
Протесты в Минске
Белорусская оппозиция выступила за максимально добрые отношения с Россией
Пункт пропуска в Белоруссии
Россия и Белоруссия договорились снимать ограничения на границе
Протест против результатов президентских выборов перед штабом Министерства внутренних дел в Минске, Беларусь
Координационный совет назвал цели белорусской оппозиции
Писательница Светлана Алексиевич
Совет белорусской оппозиции объяснил отсутствие Алексиевич на заседании
Логотип ОБСЕ
Ряд стран ЕС выступили за посредничество ОБСЕ в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
МИД Литвы запретил Лукашенко въезд в страну
Сторонники Лукашенко вышли на митинг
"За Лукашенко". В Минске прошел митинг в формате свободного микрофона
Участники акции протеста на площади Независимости в Минске
Жириновский рассказал о пари про вхождение Белоруссии в состав России
Президент Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
Экс-сотрудник ФБР подделал документы по делу о "сговоре Трампа с Россией"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел встречу в Центре стратегического управления Министерства обороны в Минске
Лукашенко назначил премьер-министра и членов правительства
Мали: кадры разгромленного министерства экономики и финансов
В Совбезе ООН осудили мятеж в Мали
Полиция Колумбия патрулирует улицы Картахены
Вооруженный бананом колумбиец попытался ограбить похоронное бюро
Оппозиция на площади Независимости в центре Минска
В Минске протестующие переместились от здания МВД к Дому правительства
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:28Дегтярев обратился к представителям политических партий
04:10Врач назвал тех, кто не получит вакцину от COVID-19
04:05Эксперт рассказал о новых функциях в операционных системах iOS и Android
04:00Стало известно, на что рассчитывают жители Мали после мятежа военных
03:43Рэйчел Вайс снимется в ремейке триллера "Связанные насмерть", пишут СМИ
03:33В концерне "Калашников" раскрыли заказ новейшего оружия от Минобороны
03:18В России предложили ужесточить наказание для шумных мотоциклистов
03:09Эксперт объяснил, как узнать, где вы находитесь, если смартфон выключен
03:08Одной группе автомобилей могут разрешить ездить по "выделенке"
03:04Реку в Комсомольске-на-Амуре загрязнили нефтепродуктами
02:56В Калифорнии разбился вертолет
02:15Описана взаимосвязь денег и счастья
02:15Вице-премьер России Хуснуллин сделал прививку от коронавируса
02:10Эксперт рассказал, на звонки с каких номеров нельзя отвечать
02:07Израильские танки ударили по военным постам в секторе Газа
02:01Пушков обвинил Литву в желании свергнуть Лукашенко
01:41Помпео пригрозил России ответом за несогласие с санкциями против Ирана
01:26Госдеп объявил о скором возврате санкций США против Ирана
01:24Каракас нашел сходство в атаках на Белоруссию и Венесуэлу
01:07На Украине сообщили о новых участках для разведения сил в Донбассе
Лента новостейМолния