https://ria.ru/20200819/1576009169.html
В Минске завершилась акция оппозиции на площади Независимости
Акция протеста оппозиции у Дома правительства на проспекте Независимости в Минске завершилась, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T21:47
2020-08-19T21:47
2020-08-19T22:24
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 19 авг - РИА Новости.</strong> Акция протеста оппозиции у Дома правительства на проспекте Независимости в Минске завершилась, передаёт корреспондент РИА Новости.Участники протестов начали массово расходиться после выступления члена координационного совета оппозиции Марии Колесниковой. Она поблагодарила собравшихся и сказала, что пришла их поддержать.Акция оппозиции в среду началась на проспекте Независимости напротив здания МВД. Правоохранительные органы перекрыли пешеходную зону в квартале, прилегающем к зданию. На тротуарах были выстроены заграждения, милиционеры никого не пропускали. Так осталось и к вечеру. Участники акции большими группами двигались по проспекту Независимости в сторону Дворца республики, но на пересечении с улицей Городской вал вынуждены были переходить на другую сторону. Проходя мимо здания республиканского министерства внутренних дел, они продолжали скандировать лозунги.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
https://ria.ru/20200819/1575941535.html
https://ria.ru/20200818/1575885102.html
Александр Закупин
Я скопировал свой пост с другой темы, прошу прощения..Белоруссы! Хорош дурака валять! Ч обращаюсь к людям а не к тем кто является проводниками антирусских идей в Европе. Идите к нам по настоящему, просто как многие наши народы кто в России живёт счастливо, я как Сахалинец могу на это смотреть просто, ведь у нас тут коренные жители это Нивхи да Айны, которых если бы не царская Россия уничтожили бы японцы, а сейчас мы дружно живём с корейцами кто остался после японского рабства. Для меня наша страна как то не до конца сформирована, татарин, бурят, якут, чеченец и другие (простите за то что не всех перечислил) это мои братья, хоть и разные у нас верования, языки, а общаемся и живем дружно.. но где же славяне? А они то и не с нами, это неправильно точно, Россия всех собирает с одну дружную семью и никогда никого не ущемила, сам даны равные права, велкам братья 😁
23
epsilon
Не пытайтесь белорусам жизнь испортить. Про РФ правильно написали: татары, буряты, якуты, чеченцы - и отдельно славяне, не с вами.
22
37
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Акция оппозиции на площади Независимости в Минске завершилась
Акция оппозиции на площади Независимости в Минске завершилась
2020-08-19T21:47
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минск, белоруссия, в мире