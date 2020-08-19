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Eventiada IPRA GWA 2020 начинает прием работ

Крупнейшая в Восточной Европе, Средней Азии и СНГ премия в сфере коммуникаций — Eventiada IPRA GWA открывает прием работ. Eventiada IPRA GWA является частью... РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T21:43

2020-08-19T21:43

2020-08-19T21:43

пресс-релизы

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<strong>МОСКВА, 19 авг - Пресс-служба премии Eventiada IPRA GWA.</strong> Крупнейшая в <a href="http://ria.ru/location_vostochnaja_evropa/" target="_blank" data-auto="true">Восточной Европе</a>, Средней Азии и <a href="http://ria.ru/organization_Sodruzhestvo_nezavisimykh_gosudarstv/" target="_blank" data-auto="true">СНГ</a> премия в сфере коммуникаций — Eventiada IPRA GWA открывает прием работ. Eventiada IPRA GWA является частью премии IPRA Golden World Awards — глобальной премии, проводимой с 1990 года Международной ассоциацией по связям с общественностью (IPRA), работающей над повышением стандартов индустрии связей с общественностью с 1955 года, а с 1984 года сотрудничающей с <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>.В этом году Eventiada IPRA GWA стала частью программы IPRA по поддержке Целей устойчивого развития ООН. В программу Eventiada IPRA GWA включены номинации, поддерживающие Цели устойчивого развития ООН, а также в дополнение к Гран При будет впервые вручен Гран При за лучшую поддержку Целей устойчивого развития ООН.Ключевые даты:- 19 августа 2020 – начало приема заявок;- 16 ноября 2020 – окончание приема заявок;- 4 декабря 2020 – церемония награждения. Алексей Сафронов, Президент Eventiada IPRA GWA, Генеральный директор КГ "Орта": "Eventiada IPRA GWA активно развивается, в прошлом году уже 13 стран Восточной Европы, СНГ и Средней Азии приняли участие в нашем коммуникационном конкурсе. В этом году мы рады представить обновлённый список номинаций с расширенными блоками корпоративных, социальных и государственных категорий. Мы также рады присоединиться к программе IPRA по поддержке устойчивого развития. Мы представляем номинации, поддерживающие Цели устойчивого развития ООН, включая специальное Гран При. Международное жюри Eventiada IPRA GWA с нетерпением ждёт возможности выбрать лучшие проекты со всего региона. И, традиционно, мы продолжаем оценивать лучшие молодёжные проекты, чтобы поделиться взглядом молодого поколения на мир и будущее".Светлана Ставрева, Президент IPRA: "COVID-19 дал нам понять, что будущее не будет столь же комфортным, как прошлое – для нас, наших клиентов, нашей индустрии и нашего общества. Роль PR-профессии была пересмотрена во всех странах и во всех кабинетах, в обществе и в новых информационных каналах. Сегодня наша работа должна быть направлена не только на стратегические задачи и ценности организации или бренда, за который мы несём ответственность, но и должна основываться на правде, высшей цели, значимости и этике. Многолетнее партнёрство IPRA и ООН, в том числе, в области достижения Целей устойчивого развития ООН, предоставляет идеальную платформу для специалистов в области коммуникаций, чтобы лучше отвечать новым реалиям и вызовам времени. Мы очень рады, что Eventiada IPRA GWA, крупнейшая в регионе премия, стала частью этой программы".Eventiada IPRA GWA принимает заявки в следующих номинациях:- Номинации, поддерживающие Цели устойчивого развития ООН;- Номинации по практикам и направлениям;- Специальные номинации;- Персональные номинации;- Номинации за вклад в развитие индустрии;- Номинации для СМИ;- Молодёжные номинации.Заявки на проекты, реализованные с 1 сентября 2019 года по 1 сентября 2020 года принимаются на русском или английском языках на официальном сайте премии <a href="http://www.eventiada.com/" target="_blank">www.eventiada.com</a>. Организаторами Eventiada IPRA GWA выступают Коммуникационная группа "Орта", Международная ассоциация по связям с общественностью (IPRA), Ассоциация менеджеров (АМ), философский факультет МГУ имени М. В. Ломоносова и Российский государственный социальный университет (РГСУ). Премия проходит в партнерстве с министерством здравоохранения РФ, международным информационным агентством "Россия сегодня", ИД "Комсомольская правда", Sostav.ru и национальными ассоциациями из 13 стран: Азербайджана, Армении, <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, Болгарии, <a href="http://ria.ru/location_Hungary/" target="_blank" data-auto="true">Венгрии</a>, Казахстана, <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польши</a>, России, <a href="http://ria.ru/location_Serbia/" target="_blank" data-auto="true">Сербии</a>, Таджикистана, Украины, <a href="http://ria.ru/location_Croatia/" target="_blank" data-auto="true">Хорватии</a> и Эстонии.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. <a href="https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/pressrelease/" target="_blank">Заявка на размещение пресс-релиза</a>.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы