https://ria.ru/20200819/1576009028.html

Россия и Белоруссия договорились снимать ограничения на границе

Премьер-министр России Михаил Мишустин и его белорусский коллега Роман Головченко договорились в рамках телефонного разговора о совместной работе ведомств двух... РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T21:43

2020-08-19T21:43

2020-08-19T21:43

роман головченко

россия

михаил мишустин

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.</strong> Премьер-министр России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> и его белорусский коллега <a href="http://ria.ru/person_roman-golovchenko/" target="_blank" data-auto="true">Роман Головченко</a> договорились в рамках телефонного разговора о совместной работе ведомств двух стран по снятию ограничения на передвижение через белорусско-российскую границу, сообщается на <a href="http://www.government.by/ru/content/9552" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте </a>кабмина <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>."Стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия и приняли необходимые решения. В том числе достигнута договоренность о совместной работе соответствующих ведомств двух стран по снятию ограничения на передвижение через белорусско-российскую границу", - говорится в сообщении.Отмечается, что в завершение разговора стороны подчеркнули нацеленность на оперативное решение всех вопросов в рамках Союзного государства. По итогам даны конкретные поручения ведомствам двух стран по реализации достигнутых договоренностей. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200730/1575174519.html

Арсений Новиков Зачем опять идём на уступки усатого русафоба? Что он такое знает о гаранта, что ему всё прощают...? 30

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роман головченко, россия, михаил мишустин, белоруссия, в мире