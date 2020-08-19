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Россия и Белоруссия договорились снимать ограничения на границе
Премьер-министр России Михаил Мишустин и его белорусский коллега Роман Головченко договорились в рамках телефонного разговора о совместной работе ведомств двух... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T21:43
2020-08-19T21:43
роман головченко
россия
михаил мишустин
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.</strong> Премьер-министр России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> и его белорусский коллега <a href="http://ria.ru/person_roman-golovchenko/" target="_blank" data-auto="true">Роман Головченко</a> договорились в рамках телефонного разговора о совместной работе ведомств двух стран по снятию ограничения на передвижение через белорусско-российскую границу, сообщается на <a href="http://www.government.by/ru/content/9552" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте </a>кабмина <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>."Стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия и приняли необходимые решения. В том числе достигнута договоренность о совместной работе соответствующих ведомств двух стран по снятию ограничения на передвижение через белорусско-российскую границу", - говорится в сообщении.Отмечается, что в завершение разговора стороны подчеркнули нацеленность на оперативное решение всех вопросов в рамках Союзного государства. По итогам даны конкретные поручения ведомствам двух стран по реализации достигнутых договоренностей. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
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роман головченко, россия, михаил мишустин, белоруссия, в мире

Россия и Белоруссия договорились снимать ограничения на границе

21:43 19.08.2020
12498
© Sputnik / Перейти в фотобанкПункт пропуска в Белоруссии
Пункт пропуска в Белоруссии
© Sputnik
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин и его белорусский коллега Роман Головченко договорились в рамках телефонного разговора о совместной работе ведомств двух стран по снятию ограничения на передвижение через белорусско-российскую границу, сообщается на сайте кабмина Белоруссии.
"Стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия и приняли необходимые решения. В том числе достигнута договоренность о совместной работе соответствующих ведомств двух стран по снятию ограничения на передвижение через белорусско-российскую границу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в завершение разговора стороны подчеркнули нацеленность на оперативное решение всех вопросов в рамках Союзного государства. По итогам даны конкретные поручения ведомствам двух стран по реализации достигнутых договоренностей.
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