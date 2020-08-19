Больницы Удмуртии получили более 600 единиц медтехники по нацпроекту
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГлава Удмуртии Александр Бречалов на сессии "Спорт для всех: мировые тренды и деловой подход" в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
УФА, 19 авг – РИА Новости. В больницы Удмуртии поступили 612 единиц медицинского оборудования в рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение", заявил глава региона Александр Бречалов.
"Республика закупила беспрецедентное количество медоборудования — 612 единиц. Это стало возможным благодаря национальному проекту "Здравоохранение", инициированному президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Такое количество медоборудования Удмуртия одномоментно еще не получала", - заявил Бречалов в прямом эфире на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
По его данным, в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией в регионе закупили и уже установили четыре компьютерных томографа в "ковидных" центрах, пять аппаратов УЗИ, при этом до конца августа поступит еще семь аппаратов ультразвукового исследования.
Бречалов отметил, что также обновляется автопарк: 21 автомобиль скорой помощи уже поступил в города и районы Удмуртии, дополнительно 40 автомобилей для службы участковых и педиатров закупят благодаря оптимизации автопарка главы и правительства республики.
"Если говорить о статистике. В этом году мы наблюдаем снижение смертности от туберкулеза и злокачественных новообразований. По злокачественным новообразованиям решающую роль сыграли семь открытых центров амбулаторной онкологической помощи. Они открылись в рамках национального проекта "Здравоохранение" в Воткинске, Сарапуле, Глазове, поселке Игра, Можге, Уве и Ижевске. Во всех центрах пациенты могут получить химиотерапевтическое лечение. Но главное достижение — это работа врачей, медперсонала, медсестер. Что касается ковидных центров, то это героическая работа. Наши коллективы в напряженном режиме работают с апреля месяца. Огромное за это спасибо", - сказал в рамках эфира Бречалов.