https://ria.ru/20200819/1576008962.html

Больницы Удмуртии получили более 600 единиц медтехники по нацпроекту

В больницы Удмуртии поступили 612 единиц медицинского оборудования в рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение", заявил глава региона Александр Бречалов. РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T21:41

2020-08-19T21:41

2020-08-19T21:41

удмуртская республика

россия

александр бречалов

владимир путин

уфа

удмуртская республика (удмуртия)

общество

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<strong>УФА, 19 авг – РИА Новости.</strong> В больницы Удмуртии поступили 612 единиц медицинского оборудования в рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение", заявил глава региона <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Brechalov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Бречалов</a>."Республика закупила беспрецедентное количество медоборудования — 612 единиц. Это стало возможным благодаря национальному проекту "Здравоохранение", инициированному президентом <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a>. Такое количество медоборудования Удмуртия одномоментно еще не получала", - заявил Бречалов в прямом эфире на своей странице в соцсети <a href="https://vk.com/a.brechalov" target="_blank">"ВКонтакте"</a>.По его данным, в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией в регионе закупили и уже установили четыре компьютерных томографа в "ковидных" центрах, пять аппаратов УЗИ, при этом до конца августа поступит еще семь аппаратов ультразвукового исследования.Бречалов отметил, что также обновляется автопарк: 21 автомобиль скорой помощи уже поступил в города и районы Удмуртии, дополнительно 40 автомобилей для службы участковых и педиатров закупят благодаря оптимизации автопарка главы и правительства республики."Если говорить о статистике. В этом году мы наблюдаем снижение смертности от туберкулеза и злокачественных новообразований. По злокачественным новообразованиям решающую роль сыграли семь открытых центров амбулаторной онкологической помощи. Они открылись в рамках национального проекта "Здравоохранение" в Воткинске, Сарапуле, Глазове, поселке Игра, Можге, Уве и <a href="http://ria.ru/location_Izhevsk/" target="_blank" data-auto="true">Ижевске</a>. Во всех центрах пациенты могут получить химиотерапевтическое лечение. Но главное достижение — это работа врачей, медперсонала, медсестер. Что касается ковидных центров, то это героическая работа. Наши коллективы в напряженном режиме работают с апреля месяца. Огромное за это спасибо", - сказал в рамках эфира Бречалов.

https://ria.ru/20200819/1576008926.html

https://ria.ru/20200804/1575374374.html

россия

уфа

удмуртская республика (удмуртия)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, александр бречалов, владимир путин, уфа, удмуртская республика (удмуртия), общество