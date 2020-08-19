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Удмуртская Республика
https://ria.ru/20200819/1576008962.html
Больницы Удмуртии получили более 600 единиц медтехники по нацпроекту
В больницы Удмуртии поступили 612 единиц медицинского оборудования в рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение", заявил глава региона Александр Бречалов. РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T21:41
2020-08-19T21:41
удмуртская республика
россия
александр бречалов
владимир путин
уфа
удмуртская республика (удмуртия)
общество
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<strong>УФА, 19 авг – РИА Новости.</strong> В больницы Удмуртии поступили 612 единиц медицинского оборудования в рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение", заявил глава региона <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Brechalov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Бречалов</a>."Республика закупила беспрецедентное количество медоборудования — 612 единиц. Это стало возможным благодаря национальному проекту "Здравоохранение", инициированному президентом <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a>. Такое количество медоборудования Удмуртия одномоментно еще не получала", - заявил Бречалов в прямом эфире на своей странице в соцсети <a href="https://vk.com/a.brechalov" target="_blank">"ВКонтакте"</a>.По его данным, в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией в регионе закупили и уже установили четыре компьютерных томографа в "ковидных" центрах, пять аппаратов УЗИ, при этом до конца августа поступит еще семь аппаратов ультразвукового исследования.Бречалов отметил, что также обновляется автопарк: 21 автомобиль скорой помощи уже поступил в города и районы Удмуртии, дополнительно 40 автомобилей для службы участковых и педиатров закупят благодаря оптимизации автопарка главы и правительства республики."Если говорить о статистике. В этом году мы наблюдаем снижение смертности от туберкулеза и злокачественных новообразований. По злокачественным новообразованиям решающую роль сыграли семь открытых центров амбулаторной онкологической помощи. Они открылись в рамках национального проекта "Здравоохранение" в Воткинске, Сарапуле, Глазове, поселке Игра, Можге, Уве и <a href="http://ria.ru/location_Izhevsk/" target="_blank" data-auto="true">Ижевске</a>. Во всех центрах пациенты могут получить химиотерапевтическое лечение. Но главное достижение — это работа врачей, медперсонала, медсестер. Что касается ковидных центров, то это героическая работа. Наши коллективы в напряженном режиме работают с апреля месяца. Огромное за это спасибо", - сказал в рамках эфира Бречалов.
https://ria.ru/20200819/1576008926.html
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россия
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россия, александр бречалов, владимир путин, уфа, удмуртская республика (удмуртия), общество

Больницы Удмуртии получили более 600 единиц медтехники по нацпроекту

21:41 19.08.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГлава Удмуртии Александр Бречалов на сессии "Спорт для всех: мировые тренды и деловой подход" в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Глава Удмуртии Александр Бречалов на сессии Спорт для всех: мировые тренды и деловой подход в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
УФА, 19 авг – РИА Новости. В больницы Удмуртии поступили 612 единиц медицинского оборудования в рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение", заявил глава региона Александр Бречалов.
"Республика закупила беспрецедентное количество медоборудования — 612 единиц. Это стало возможным благодаря национальному проекту "Здравоохранение", инициированному президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Такое количество медоборудования Удмуртия одномоментно еще не получала", - заявил Бречалов в прямом эфире на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
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По его данным, в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией в регионе закупили и уже установили четыре компьютерных томографа в "ковидных" центрах, пять аппаратов УЗИ, при этом до конца августа поступит еще семь аппаратов ультразвукового исследования.
Бречалов отметил, что также обновляется автопарк: 21 автомобиль скорой помощи уже поступил в города и районы Удмуртии, дополнительно 40 автомобилей для службы участковых и педиатров закупят благодаря оптимизации автопарка главы и правительства республики.
"Если говорить о статистике. В этом году мы наблюдаем снижение смертности от туберкулеза и злокачественных новообразований. По злокачественным новообразованиям решающую роль сыграли семь открытых центров амбулаторной онкологической помощи. Они открылись в рамках национального проекта "Здравоохранение" в Воткинске, Сарапуле, Глазове, поселке Игра, Можге, Уве и Ижевске. Во всех центрах пациенты могут получить химиотерапевтическое лечение. Но главное достижение — это работа врачей, медперсонала, медсестер. Что касается ковидных центров, то это героическая работа. Наши коллективы в напряженном режиме работают с апреля месяца. Огромное за это спасибо", - сказал в рамках эфира Бречалов.
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Удмуртская РеспубликаРоссияАлександр БречаловВладимир ПутинУфаУдмуртская Республика (Удмуртия)Общество
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