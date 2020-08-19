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Удмуртская Республика
https://ria.ru/20200819/1576008926.html
Господдержка помогла сохранить 90% среднего и малого бизнеса Удмуртии
Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что благодаря мерам государственной поддержки в условиях пандемии коронавируса в регионе смогли сохранить 90%... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T21:38
2020-08-19T21:38
удмуртская республика
александр бречалов
уфа
удмуртская республика (удмуртия)
экономика
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<strong>УФА, 19 авг – РИА Новости.</strong> Глава Удмуртии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Brechalov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Бречалов</a> заявил, что благодаря мерам государственной поддержки в условиях пандемии коронавируса в регионе смогли сохранить 90% предприятий среднего и малого бизнеса."В Удмуртии 21 тысяча предпринимателей получили гранты из федерального бюджета на выплату заработной платы, это 12 130 рублей на одного человека, на общую сумму более одного миллиарда рублей. Организациям из пострадавших отраслей выданы льготные кредиты под 2% годовых. Их получили 2,4 тысячи компаний на сумму 5,2 миллиарда рублей. Я напомню особенность данного кредита. Если до 30 апреля 2021 года ваша компания сохранит 90% рабочих мест, то и кредит, и проценты списываются", - заявил Бречалов в прямом эфире на своей странице в <a href="https://vk.com/a.brechalov" target="_blank">"ВКонтакте"</a>.Он отметил, что кроме того, списаны налоговые и страховые взносы за второй квартал 2020 года у 1833 предпринимателей на сумму 234,4 миллиона рублей. "Я перечислил лишь некоторые меры поддержки. Всего же по федеральным мерам уже оказана прямая финансовая помощь в сумме 13 миллиардов рублей. Это, безусловно, помогло нам сохранить 90% предприятий малого и среднего бизнеса", - добавил руководитель региона.Бречалов рассказал, что выжить бизнесу помогают и республиканские меры поддержки. Это освобождение или отсрочки по уплате арендных платежей, снижение налоговых ставок, это система субсидий и грантов, в том числе по уплате лизинговых платежей, транспортных расходов при экспортных поставках."Меры поддержки в сфере сельского хозяйства - 780 семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, уже получили выплаты на развитие личного подсобного хозяйства в рамках социального контракта. Это означает, что теперь они могут приобрести домашних животных, корма, малую сельхозтехнику, строительные материалы и обеспечить себе постоянный источник дохода. С 1 июля все самозанятые могут воспользоваться специальным налоговым режимом и встать на учет", - рассказал глава Удмуртии в прямом эфире.
https://ria.ru/20200814/1575802503.html
https://ria.ru/20200804/1575374374.html
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александр бречалов, уфа, удмуртская республика (удмуртия), экономика

Господдержка помогла сохранить 90% среднего и малого бизнеса Удмуртии

21:38 19.08.2020
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CC BY-SA 4.0 / Alexander Ermolaev / Комплекс зданий УдГУИжевск
Ижевск
CC BY-SA 4.0 / Alexander Ermolaev / Комплекс зданий УдГУ
УФА, 19 авг – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что благодаря мерам государственной поддержки в условиях пандемии коронавируса в регионе смогли сохранить 90% предприятий среднего и малого бизнеса.
"В Удмуртии 21 тысяча предпринимателей получили гранты из федерального бюджета на выплату заработной платы, это 12 130 рублей на одного человека, на общую сумму более одного миллиарда рублей. Организациям из пострадавших отраслей выданы льготные кредиты под 2% годовых. Их получили 2,4 тысячи компаний на сумму 5,2 миллиарда рублей. Я напомню особенность данного кредита. Если до 30 апреля 2021 года ваша компания сохранит 90% рабочих мест, то и кредит, и проценты списываются", - заявил Бречалов в прямом эфире на своей странице в "ВКонтакте".
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Он отметил, что кроме того, списаны налоговые и страховые взносы за второй квартал 2020 года у 1833 предпринимателей на сумму 234,4 миллиона рублей. "Я перечислил лишь некоторые меры поддержки. Всего же по федеральным мерам уже оказана прямая финансовая помощь в сумме 13 миллиардов рублей. Это, безусловно, помогло нам сохранить 90% предприятий малого и среднего бизнеса", - добавил руководитель региона.
Бречалов рассказал, что выжить бизнесу помогают и республиканские меры поддержки. Это освобождение или отсрочки по уплате арендных платежей, снижение налоговых ставок, это система субсидий и грантов, в том числе по уплате лизинговых платежей, транспортных расходов при экспортных поставках.
"Меры поддержки в сфере сельского хозяйства - 780 семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, уже получили выплаты на развитие личного подсобного хозяйства в рамках социального контракта. Это означает, что теперь они могут приобрести домашних животных, корма, малую сельхозтехнику, строительные материалы и обеспечить себе постоянный источник дохода. С 1 июля все самозанятые могут воспользоваться специальным налоговым режимом и встать на учет", - рассказал глава Удмуртии в прямом эфире.
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Удмуртская РеспубликаАлександр БречаловУфаУдмуртская Республика (Удмуртия)Экономика
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