Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200819/1576008795.html
Вооруженный бананом колумбиец попытался ограбить похоронное бюро
Сотрудники похоронного бюро в городе Кальдас на севере Колумбии сообщили о попытке ограбления, в результате которой им удалось отнять у преступника обернутый в... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T21:32
2020-08-19T21:32
колумбия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/62558/79/625587972_0:287:3072:2015_1400x0_80_0_0_7b69ee27ff16d926ae8d0155ed24445e.jpg
<strong>МЕХИКО, 19 авг - РИА Новости.</strong> Сотрудники похоронного бюро в городе Кальдас на севере <a href="http://ria.ru/location_Colombia/" target="_blank" data-auto="true">Колумбии</a> сообщили о попытке ограбления, в результате которой им удалось отнять у преступника обернутый в пленку зелёный банан."Я думал, это оружие, - похоже было на обрез. Правой рукой я вырвал банан, а левой оторвал кусок его рубашки", - рассказал телеканалу <a href="https://www.caracoltv.com/?utm_source=caracoltv.com&amp;utm_medium=direct&amp;utm_campaign=logo-header" target="_blank">Caracol</a> сотрудник бюро Антонио Агудело.На видео с камер наблюдения фрукт, которым преступник угрожает сотрудникам офиса, хорошо различим в руке незадачливого грабителя. По словам работников компании, скрыться с места преступления ему помог сообщник.
https://ria.ru/20200803/1575319685.html
3
колумбия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/62558/79/625587972_0:0:3072:2304_1400x0_80_0_0_2f6be9ad24870d0f9ff5390f7425d367.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
колумбия, в мире

Вооруженный бананом колумбиец попытался ограбить похоронное бюро

21:32 19.08.2020
540
© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийПолиция Колумбия патрулирует улицы Картахены
Полиция Колумбия патрулирует улицы Картахены
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
МЕХИКО, 19 авг - РИА Новости. Сотрудники похоронного бюро в городе Кальдас на севере Колумбии сообщили о попытке ограбления, в результате которой им удалось отнять у преступника обернутый в пленку зелёный банан.
"Я думал, это оружие, - похоже было на обрез. Правой рукой я вырвал банан, а левой оторвал кусок его рубашки", - рассказал телеканалу Caracol сотрудник бюро Антонио Агудело.
Полицейское ограждение
3 августа, 17:46
В Колумбии угнали грузовик с пивом
На видео с камер наблюдения фрукт, которым преступник угрожает сотрудникам офиса, хорошо различим в руке незадачливого грабителя. По словам работников компании, скрыться с места преступления ему помог сообщник.
2320001
Обсудить 3
КолумбияВ мире
Рекомендуем
Акция оппозиции на площади Независимости в Минске завершилась
В Минске завершилась акция оппозиции на площади Независимости
Шихан Куштау
В БСК рассказали о последствиях отказа от разработки шихана Куштау
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Захарова прокомментировала решение Литвы запретить въезд Лукашенко
Логотип ОБСЕ
Ряд стран ЕС выступили за посредничество ОБСЕ в Белоруссии
Мали: кадры разгромленного министерства экономики и финансов
В Совбезе ООН осудили мятеж в Мали
Протесты в Минске
Белорусская оппозиция выступила за максимально добрые отношения с Россией
Общегражданский марш За свободу в Минске
Совет белорусской оппозиции провел консультации с послами ЕС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
МИД Литвы запретил Лукашенко въезд в страну
Врач в больнице
Названы способы вычислить врача, который может убить пациента
Пункт пропуска в Белоруссии
Россия и Белоруссия договорились снимать ограничения на границе
Президент Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
Экс-сотрудник ФБР подделал документы по делу о "сговоре Трампа с Россией"
Борис Грызлов
Грызлов заявил, что Украина продолжает нарушать режим прекращения огня
Протест против результатов президентских выборов перед штабом Министерства внутренних дел в Минске, Беларусь
Координационный совет назвал цели белорусской оппозиции
Улица в городе Ухань во время карантина
Спецслужбы США обвинили власти Уханя в сокрытии информации о COVID-19
Флаг США на здании посольства
Депутат ответил на заявления посольства США об "угрозе" посещения России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:28Дегтярев обратился к представителям политических партий
04:10Врач назвал тех, кто не получит вакцину от COVID-19
04:05Эксперт рассказал о новых функциях в операционных системах iOS и Android
04:00Стало известно, на что рассчитывают жители Мали после мятежа военных
03:43Рэйчел Вайс снимется в ремейке триллера "Связанные насмерть", пишут СМИ
03:33В концерне "Калашников" раскрыли заказ новейшего оружия от Минобороны
03:18В России предложили ужесточить наказание для шумных мотоциклистов
03:09Эксперт объяснил, как узнать, где вы находитесь, если смартфон выключен
03:08Одной группе автомобилей могут разрешить ездить по "выделенке"
03:04Реку в Комсомольске-на-Амуре загрязнили нефтепродуктами
02:56В Калифорнии разбился вертолет
02:15Описана взаимосвязь денег и счастья
02:15Вице-премьер России Хуснуллин сделал прививку от коронавируса
02:10Эксперт рассказал, на звонки с каких номеров нельзя отвечать
02:07Израильские танки ударили по военным постам в секторе Газа
02:01Пушков обвинил Литву в желании свергнуть Лукашенко
01:41Помпео пригрозил России ответом за несогласие с санкциями против Ирана
01:26Госдеп объявил о скором возврате санкций США против Ирана
01:24Каракас нашел сходство в атаках на Белоруссию и Венесуэлу
01:07На Украине сообщили о новых участках для разведения сил в Донбассе
Лента новостейМолния