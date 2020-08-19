https://ria.ru/20200819/1576008795.html
Вооруженный бананом колумбиец попытался ограбить похоронное бюро
Сотрудники похоронного бюро в городе Кальдас на севере Колумбии сообщили о попытке ограбления, в результате которой им удалось отнять у преступника обернутый в... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T21:32
2020-08-19T21:32
2020-08-19T21:32
колумбия
в мире
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<strong>МЕХИКО, 19 авг - РИА Новости.</strong> Сотрудники похоронного бюро в городе Кальдас на севере <a href="http://ria.ru/location_Colombia/" target="_blank" data-auto="true">Колумбии</a> сообщили о попытке ограбления, в результате которой им удалось отнять у преступника обернутый в пленку зелёный банан."Я думал, это оружие, - похоже было на обрез. Правой рукой я вырвал банан, а левой оторвал кусок его рубашки", - рассказал телеканалу <a href="https://www.caracoltv.com/?utm_source=caracoltv.com&utm_medium=direct&utm_campaign=logo-header" target="_blank">Caracol</a> сотрудник бюро Антонио Агудело.На видео с камер наблюдения фрукт, которым преступник угрожает сотрудникам офиса, хорошо различим в руке незадачливого грабителя. По словам работников компании, скрыться с места преступления ему помог сообщник.
https://ria.ru/20200803/1575319685.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
колумбия, в мире