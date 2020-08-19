https://ria.ru/20200819/1576008434.html

В БСК рассказали о последствиях отказа от разработки шихана Куштау

Башкирская содовая компания (БСК) надеется, что ученые-геологи в рамках работы координационного совета по вопросу Куштау в Башкирии найдут альтернативный... РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T21:16

2020-08-19T21:16

2020-08-19T21:16

башкирская содовая компания

республика башкортостан

ишимбайский район

экономика

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<strong>УФА, 19 авг – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Bashkirskaja_sodovaja_kompanija/" target="_blank" data-auto="true">Башкирская содовая компания</a> (БСК) надеется, что ученые-геологи в рамках работы координационного совета по вопросу Куштау в Башкирии найдут альтернативный источник сырья для завода, иначе предприятию придется снизить мощность работы на 30% и "дотянуть" имеющее сырье только до 2026 года, заявил генеральный директор БСК Эдуард Давыдов.На шихане Куштау в <a href="http://ria.ru/location_Ishimbajjskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Ишимбайском районе</a> Башкирии 15 и 16 августа протестовали экоактивисты из-за разработки горы БСК. Общественную безопасность обеспечивали полицейские и омоновцы. После того, как глава региона <a href="http://ria.ru/person_Radijj_KHabirov/" target="_blank" data-auto="true">Радий Хабиров</a> прибыл к протестующим и заявил, что на горе приостановят все работы до нахождения компромисса и создадут координационный совет по вопросу горы, активисты разошлись. По данным властей, во время конфликта пострадали двое полицейских, СПЧ при главе региона сообщал о 30 арестованных за неповиновение законному распоряжению полиции и 90 административных протоколах в отношении участников конфликта.Ранее Хабиров заявил, что власти <a href="https://ria.ru/location_Bashkirija" target="_blank">Башкирии </a>планирует получить контрольный пакет акций Башкирской содовой компании и самостоятельно определять дальнейшую стратегию развития предприятия, в том числе в поиске альтернативного источника сырья для предприятия."Первые письма директоров компании в поиске альтернативной источника сырья я нашёл с 1986 года. До 2010 года, кроме Тра-Тау и Юрак-Тау больше ничего не рассматривали, просили снять статус природного памятника. Но в 2016 году власти региона дали разрешение на поисково-оценочные работы на Куштау, а в августе 2019 года разрешили геологоразведку. В архивах есть упоминание про три месторождения, но они экономически нецелесообразные", - сказал журналистам гендиректор БСК Эдуард Давыдов.Он отметил, что если геологи, которые войдут в координационный совет по вопросу Куштау, предложат другие варианты месторождений, то вопрос будет снят максимально хорошо для всех сторон."Но в случае, если источник сырья не будет найден, то в 2024 году придется снижать загрузку предприятия на 30%. Чтобы продлить работу текущего карьера, придется снижать экспортную разгрузку. Но людей сокращать не будем, до последнего будем тянуть. В таком случае сырья хватит до 2026 года", - пояснил гендиректор.По данным ОАО "Сырьевая компания", которое ведет геологоразведочные работы на Куштау, на горе имеется более 316 тысяч тонн известняка, которых хватит на 150 лет.В 2018 году БСК сообщала, что предприятие может прекратить производство после 2022 года из-за нехватки сырья. С советских времен компания разрабатывала один из четырех шиханов - Шах-тау, сегодня он практически исчез. Компания ранее заявляла, что среди оставшихся трех шиханов в качестве сырья подходит только гора Тра-тау, но она имеет статус природного объекта. Власти региона предложили содовой компании разработать Куштау, а, чтобы спасти оставшиеся шиханы, в 2019 году Хабиров подписал указ о создании геопарка "Торатау" с включением в его состав памятников природы республиканского значения гор Тра-тау и Юрак-тау.

https://ria.ru/20200817/1575905922.html

https://ria.ru/20200819/1575975929.html

https://ria.ru/20200816/1575853584.html

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республика башкортостан

ишимбайский район

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

башкирская содовая компания, республика башкортостан, ишимбайский район, экономика