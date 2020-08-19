https://ria.ru/20200819/1576008227.html

Ряд стран ЕС выступили за посредничество ОБСЕ в Белоруссии

Ряд стран Евросоюза выступает за участие ОБСЕ в урегулирование кризиса в Белоруссии. РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T21:05

2020-08-19T21:05

2020-08-19T21:10

протесты в белоруссии

анн линде (мид швеции)

яцек чапутович

александр лукашенко

евросоюз

мид польши

албания

словакия

в мире

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<strong>ВАРШАВА, 19 авг – РИА Новости.</strong> Ряд стран <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a> выступает за участие ОБСЕ в урегулирование кризиса в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>.Как сообщает <a href="http://ria.ru/organization_MID_Polshi/" target="_blank" data-auto="true">МИД Польши</a>, министр иностранных дел республики <a href="http://ria.ru/person_JAcek_CHaputovich/" target="_blank" data-auto="true">Яцек Чапутович</a> провел телефонный разговор со шведской коллегой <a href="http://ria.ru/person_ann-linde-mid-shvetsii/" target="_blank" data-auto="true">Анн Линде</a> на тему участия ОБСЕ в разрешении кризиса в Белоруссии."Министры согласились с тем, что ОБСЕ обладает компетенциями для того, чтобы помочь Белоруссии выйти из этой сложной ситуации", - говорится в сообщении.Также Чапутович провел телефонный разговор с министром иностранных дел <a href="http://ria.ru/location_Slovakia/" target="_blank" data-auto="true">Словакии</a> Иваном Корчоком."Министры обсудили возможности в контексте поддержки разрешения кризиса в Белоруссии и выразили поддержку инициативе <a href="http://ria.ru/location_Albania/" target="_blank" data-auto="true">Албании</a>, что касается участия ОБСЕ в оказании такой помощи", - сообщает МИД.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий глава государства <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Тихановская, а не Лукашенко.В первые дни акции подавляли силовики, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 силовиков, трое протестующих скончались.

https://ria.ru/20200817/1575864118.html

https://ria.ru/20200818/1575939222.html

Zlydennemets Three И эти люди учат Россию не вмешиваться во внутренние дела других государств! 25

Mitrich Kolobok Kolobok А ОБСЕ там вообще делать нечего! 22

15

албания

словакия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анн линде (мид швеции), яцек чапутович, александр лукашенко, евросоюз, мид польши, албания, словакия, в мире