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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200819/1576008227.html
Ряд стран ЕС выступили за посредничество ОБСЕ в Белоруссии
Ряд стран Евросоюза выступает за участие ОБСЕ в урегулирование кризиса в Белоруссии. РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T21:05
2020-08-19T21:10
протесты в белоруссии
анн линде (мид швеции)
яцек чапутович
александр лукашенко
евросоюз
мид польши
албания
словакия
в мире
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<strong>ВАРШАВА, 19 авг – РИА Новости.</strong> Ряд стран <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a> выступает за участие ОБСЕ в урегулирование кризиса в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>.Как сообщает <a href="http://ria.ru/organization_MID_Polshi/" target="_blank" data-auto="true">МИД Польши</a>, министр иностранных дел республики <a href="http://ria.ru/person_JAcek_CHaputovich/" target="_blank" data-auto="true">Яцек Чапутович</a> провел телефонный разговор со шведской коллегой <a href="http://ria.ru/person_ann-linde-mid-shvetsii/" target="_blank" data-auto="true">Анн Линде</a> на тему участия ОБСЕ в разрешении кризиса в Белоруссии."Министры согласились с тем, что ОБСЕ обладает компетенциями для того, чтобы помочь Белоруссии выйти из этой сложной ситуации", - говорится в сообщении.Также Чапутович провел телефонный разговор с министром иностранных дел <a href="http://ria.ru/location_Slovakia/" target="_blank" data-auto="true">Словакии</a> Иваном Корчоком."Министры обсудили возможности в контексте поддержки разрешения кризиса в Белоруссии и выразили поддержку инициативе <a href="http://ria.ru/location_Albania/" target="_blank" data-auto="true">Албании</a>, что касается участия ОБСЕ в оказании такой помощи", - сообщает МИД.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий глава государства <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Тихановская, а не Лукашенко.В первые дни акции подавляли силовики, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 силовиков, трое протестующих скончались.
https://ria.ru/20200817/1575864118.html
https://ria.ru/20200818/1575939222.html
И эти люди учат Россию не вмешиваться во внутренние дела других государств!
25
А ОБСЕ там вообще делать нечего!
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15
албания
словакия
РИА Новости
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анн линде (мид швеции), яцек чапутович, александр лукашенко, евросоюз, мид польши, албания, словакия, в мире

Ряд стран ЕС выступили за посредничество ОБСЕ в Белоруссии

21:05 19.08.2020 (обновлено: 21:10 19.08.2020)
876
© Фото : OSCE/Curtis BuddenЛоготип ОБСЕ
Логотип ОБСЕ
© Фото : OSCE/Curtis Budden
ВАРШАВА, 19 авг – РИА Новости. Ряд стран Евросоюза выступает за участие ОБСЕ в урегулирование кризиса в Белоруссии.
Как сообщает МИД Польши, министр иностранных дел республики Яцек Чапутович провел телефонный разговор со шведской коллегой Анн Линде на тему участия ОБСЕ в разрешении кризиса в Белоруссии.
"Министры согласились с тем, что ОБСЕ обладает компетенциями для того, чтобы помочь Белоруссии выйти из этой сложной ситуации", - говорится в сообщении.
Также Чапутович провел телефонный разговор с министром иностранных дел Словакии Иваном Корчоком.
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"Министры обсудили возможности в контексте поддержки разрешения кризиса в Белоруссии и выразили поддержку инициативе Албании, что касается участия ОБСЕ в оказании такой помощи", - сообщает МИД.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий глава государства Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Тихановская, а не Лукашенко.
В первые дни акции подавляли силовики, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 силовиков, трое протестующих скончались.
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Протесты в БелоруссииАнн Линде (МИД Швеции)Яцек ЧапутовичАлександр ЛукашенкоЕвросоюзМИД ПольшиАлбанияСловакияВ мире
Популярные комментарии
И эти люди учат Россию не вмешиваться во внутренние дела других государств!
19 августа, 21:11
Zlydennemets Three
2220001
А ОБСЕ там вообще делать нечего!
19 августа, 21:07
Mitrich Kolobok Kolobok
2100001
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