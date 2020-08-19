https://ria.ru/20200819/1576008138.html

Белорусская оппозиция выступила за максимально добрые отношения с Россией

Координационный совет оппозиции Белоруссии выступает за максимально добрые и глубокие отношения с РФ, заявил член совета, экс-министр культуры Павел Латушко. РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T21:03

2020-08-19T21:03

2020-08-19T21:03

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 19 авг - РИА Новости.</strong> Координационный совет оппозиции <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> выступает за максимально добрые и глубокие отношения с РФ, заявил член совета, экс-министр культуры Павел Латушко."Нас пытаются все время обвинить в том, что якобы существует какая-то программа разрыва или ограничения отношений с РФ. Это абсолютная глупость. Это не соответствует действительности. Такой программы не существовало, и никогда не обсуждалось, и не стоит в перспективе для обсуждения. Мы не рассматриваем вообще внешнеполитические приоритеты нашей страны. Они есть, и мы исходим из тех, которые существуют на сегодняшний день: максимально добрые, глубокие отношения с РФ, потому что последний политик в Белоруссии будет тот, который предложит построить стену между Белоруссией и Россией. Россия - это первый рынок по экспорту белорусской продукции, около 50%", - сказал Латушко журналистам.В то же время он отметил, что "Беларусь - часть и европейской цивилизации, исторически, и мы заинтересованы иметь хорошие отношения и с ЕС, потому что это второй рынок, это новые технологии".Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>. Оппозиция объявила о создании координационного совета по трансферу власти, который будет состоять из 70 человек. Лукашенко в ответ на это заявил, что у властей республики достаточно мер, чтобы остудить "некоторые горячие головы".После выборов в стране проходят массовые протестные акции. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.

https://ria.ru/20200819/1575954582.html

https://ria.ru/20200818/1575885102.html

Alex Smolov Нет им веры. 112

Mitrich Kolobok Kolobok Это Алексиевич-то за дружбу с Россией?..)))))))))) Ну-ну... 112

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белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире