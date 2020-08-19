https://ria.ru/20200819/1576007730.html

Пара занялась сексом во время совещания по видеосвязи

В Рио-де-Жанейро пара случайно занялась сексом во время видеоконференции в приложении Zoom, сообщила газета Metro. РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T20:45

2020-08-19T20:45

2020-08-19T20:45

рио-де-жанейро (город)

в мире

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<strong>МОСКВА, 19 авг — РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Rio_de_Janeiro/" target="_blank" data-auto="true">Рио-де-Жанейро</a> пара случайно занялась сексом во время видеоконференции в приложении Zoom, сообщила газета <a href="https://metro.co.uk/2020/08/17/brazil-council-meeting-goes-ahead-even-man-accidentally-streams-sex-13140792/" target="_blank">Metro.</a>По информации издания, муниципальный совет проводил собрание, на повестке которого стоял вопрос по обеспечению школ едой для учащихся во время пандемии. В какой-то момент один из участников решил покинуть конференцию, чтобы уединиться с девушкой, но забыл выключить камеру.Несмотря на столь неожиданное развитие событий, участники совета продолжили дискуссию, отключив от конференции сотрудника муниципального совета.Как отмечает издание, собрание после этого инцидента продолжалось еще четыре часа.

https://ria.ru/20200809/1575554039.html

рио-де-жанейро (город)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рио-де-жанейро (город), в мире