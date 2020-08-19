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Пара занялась сексом во время совещания по видеосвязи
В Рио-де-Жанейро пара случайно занялась сексом во время видеоконференции в приложении Zoom, сообщила газета Metro. РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T20:45
2020-08-19T20:45
рио-де-жанейро (город)
в мире
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<strong>МОСКВА, 19 авг — РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Rio_de_Janeiro/" target="_blank" data-auto="true">Рио-де-Жанейро</a> пара случайно занялась сексом во время видеоконференции в приложении Zoom, сообщила газета <a href="https://metro.co.uk/2020/08/17/brazil-council-meeting-goes-ahead-even-man-accidentally-streams-sex-13140792/" target="_blank">Metro.</a>По информации издания, муниципальный совет проводил собрание, на повестке которого стоял вопрос по обеспечению школ едой для учащихся во время пандемии. В какой-то момент один из участников решил покинуть конференцию, чтобы уединиться с девушкой, но забыл выключить камеру.Несмотря на столь неожиданное развитие событий, участники совета продолжили дискуссию, отключив от конференции сотрудника муниципального совета.Как отмечает издание, собрание после этого инцидента продолжалось еще четыре часа.
https://ria.ru/20200809/1575554039.html
рио-де-жанейро (город)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
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рио-де-жанейро (город), в мире

Пара занялась сексом во время совещания по видеосвязи

20:45 19.08.2020
8034
© Depositphotos / stockassoМужчина работает за ноутбуком
Мужчина работает за ноутбуком
© Depositphotos / stockasso
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. В Рио-де-Жанейро пара случайно занялась сексом во время видеоконференции в приложении Zoom, сообщила газета Metro.
По информации издания, муниципальный совет проводил собрание, на повестке которого стоял вопрос по обеспечению школ едой для учащихся во время пандемии. В какой-то момент один из участников решил покинуть конференцию, чтобы уединиться с девушкой, но забыл выключить камеру.
Молодая пара на кухне
9 августа, 15:55
Названа оптимальная частота занятий сексом
Несмотря на столь неожиданное развитие событий, участники совета продолжили дискуссию, отключив от конференции сотрудника муниципального совета.
Как отмечает издание, собрание после этого инцидента продолжалось еще четыре часа.
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Рио-де-Жанейро (город)В мире
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