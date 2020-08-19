https://ria.ru/20200819/1576007542.html
Координационный совет назвал цели белорусской оппозиции
Координационный совет оппозиции Белоруссии по транзиту власти не ставит перед собой цель изменить конституционный и внешнеполитический строй в республике,... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T20:40
2020-08-19T20:40
2020-08-19T20:44
протесты в белоруссии
светлана тихановская
минск
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/13/1576006787_0:0:3008:1692_1400x0_80_0_0_8d8745259005a6df93dc09889faf3b63.jpg
<strong>МИНСК, 19 авг - РИА Новости.</strong> Координационный совет оппозиции <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> по транзиту власти не ставит перед собой цель изменить конституционный и внешнеполитический строй в республике, говорится в резолюции, одобренной в среду на заседании совета."Координационный совет ставит своей целью поиск путей для преодоления в Республике Беларусь политического кризиса и обеспечения согласия в обществе на основании конституции. Координационный совет не ставит своей целью изменение конституционного строя и внешнеполитического строя", - сказано в резолюции, которая была зачитана на брифинге в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>.В ней отмечается, что 9 августа на президентских выборах были зафиксированы "многочисленные нарушения избирательного законодательства", а с момента начала избирательной кампании по политическим мотивам были задержаны и арестованы более 7 тысяч граждан Белоруссии."Правоохранительные органы применяли к участникам акций недопустимое насилие, что привело к человеческим жертвам. По отношению к задержанным применялись пытки. Народ утратил доверие к действующей власти и требует ее отставки. Многие иностранные государства не признали результаты выборов президента Республики Беларусь", - говорится в резолюции.Кроме того в резолюции отмечается, что координационный совет Белоруссии требует проведения в республике новых президентских выборов."Признание выборов 9 августа недействительными, проведение новых выборов по международным стандартам, с новым составом всех комиссий по выборам, включая Центральную комиссию", - указано в резолюции.Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>. Оппозиция объявила о создании координационного совета по трансферу власти, который будет состоять из 70 человек. Лукашенко в ответ на это заявил, что у властей республики достаточно мер, чтобы остудить "некоторые горячие головы".После выборов в стране проходят массовые протестные акции. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>
https://ria.ru/20200814/1575744778.html
https://ria.ru/20200817/1575864118.html
https://ria.ru/20200819/1575954582.html
Александр Невский
Если ни чего менять не собираются, так какая разница, пусть Лукашенко презедентствует. А кризис будет преодолен, когда они обратно в свои схроны залезут
11
Владимир Ф. Быченков
Грамотеи нарисовались... Нет международных стандартов выборов. Выборы в Белоруссии проводятся в соответствии с законодательством Белоруссии.
11
19
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/13/1576006787_277:0:3008:2048_1400x0_80_0_0_eb7a3f759a1f20ab6772c0a86f5a9b93.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана тихановская, минск, белоруссия, в мире
МИНСК, 19 авг - РИА Новости.
Координационный совет оппозиции Белоруссии
по транзиту власти не ставит перед собой цель изменить конституционный и внешнеполитический строй в республике, говорится в резолюции, одобренной в среду на заседании совета.
"Координационный совет ставит своей целью поиск путей для преодоления в Республике Беларусь политического кризиса и обеспечения согласия в обществе на основании конституции. Координационный совет не ставит своей целью изменение конституционного строя и внешнеполитического строя", - сказано в резолюции, которая была зачитана на брифинге в Минске
.
В ней отмечается, что 9 августа на президентских выборах были зафиксированы "многочисленные нарушения избирательного законодательства", а с момента начала избирательной кампании по политическим мотивам были задержаны и арестованы более 7 тысяч граждан Белоруссии.
"Правоохранительные органы применяли к участникам акций недопустимое насилие, что привело к человеческим жертвам. По отношению к задержанным применялись пытки. Народ утратил доверие к действующей власти и требует ее отставки. Многие иностранные государства не признали результаты выборов президента Республики Беларусь", - говорится в резолюции.
Кроме того в резолюции отмечается, что координационный совет Белоруссии требует проведения в республике новых президентских выборов.
"Признание выборов 9 августа недействительными, проведение новых выборов по международным стандартам, с новым составом всех комиссий по выборам, включая Центральную комиссию", - указано в резолюции.
Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил Александр Лукашенко
. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что на выборах победила Светлана Тихановская
. Оппозиция объявила о создании координационного совета по трансферу власти, который будет состоять из 70 человек. Лукашенко в ответ на это заявил, что у властей республики достаточно мер, чтобы остудить "некоторые горячие головы".
После выборов в стране проходят массовые протестные акции. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>