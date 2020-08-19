Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200819/1576007542.html
Координационный совет назвал цели белорусской оппозиции
Координационный совет оппозиции Белоруссии по транзиту власти не ставит перед собой цель изменить конституционный и внешнеполитический строй в республике,... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T20:40
2020-08-19T20:44
протесты в белоруссии
светлана тихановская
минск
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/13/1576006787_0:0:3008:1692_1400x0_80_0_0_8d8745259005a6df93dc09889faf3b63.jpg
<strong>МИНСК, 19 авг - РИА Новости.</strong> Координационный совет оппозиции <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> по транзиту власти не ставит перед собой цель изменить конституционный и внешнеполитический строй в республике, говорится в резолюции, одобренной в среду на заседании совета."Координационный совет ставит своей целью поиск путей для преодоления в Республике Беларусь политического кризиса и обеспечения согласия в обществе на основании конституции. Координационный совет не ставит своей целью изменение конституционного строя и внешнеполитического строя", - сказано в резолюции, которая была зачитана на брифинге в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>.В ней отмечается, что 9 августа на президентских выборах были зафиксированы "многочисленные нарушения избирательного законодательства", а с момента начала избирательной кампании по политическим мотивам были задержаны и арестованы более 7 тысяч граждан Белоруссии."Правоохранительные органы применяли к участникам акций недопустимое насилие, что привело к человеческим жертвам. По отношению к задержанным применялись пытки. Народ утратил доверие к действующей власти и требует ее отставки. Многие иностранные государства не признали результаты выборов президента Республики Беларусь", - говорится в резолюции.Кроме того в резолюции отмечается, что координационный совет Белоруссии требует проведения в республике новых президентских выборов."Признание выборов 9 августа недействительными, проведение новых выборов по международным стандартам, с новым составом всех комиссий по выборам, включая Центральную комиссию", - указано в резолюции.Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>. Оппозиция объявила о создании координационного совета по трансферу власти, который будет состоять из 70 человек. Лукашенко в ответ на это заявил, что у властей республики достаточно мер, чтобы остудить "некоторые горячие головы".После выборов в стране проходят массовые протестные акции. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200814/1575744778.html
https://ria.ru/20200817/1575864118.html
https://ria.ru/20200819/1575954582.html
Если ни чего менять не собираются, так какая разница, пусть Лукашенко презедентствует. А кризис будет преодолен, когда они обратно в свои схроны залезут
11
Грамотеи нарисовались... Нет международных стандартов выборов. Выборы в Белоруссии проводятся в соответствии с законодательством Белоруссии.
11
19
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/13/1576006787_277:0:3008:2048_1400x0_80_0_0_eb7a3f759a1f20ab6772c0a86f5a9b93.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
светлана тихановская, минск, белоруссия, в мире

Координационный совет назвал цели белорусской оппозиции

20:40 19.08.2020 (обновлено: 20:44 19.08.2020)
3015
© REUTERS / Vasily FedosenkoПротест против результатов президентских выборов перед штабом Министерства внутренних дел в Минске, Беларусь
Протест против результатов президентских выборов перед штабом Министерства внутренних дел в Минске, Беларусь
© REUTERS / Vasily Fedosenko
МИНСК, 19 авг - РИА Новости. Координационный совет оппозиции Белоруссии по транзиту власти не ставит перед собой цель изменить конституционный и внешнеполитический строй в республике, говорится в резолюции, одобренной в среду на заседании совета.
"Координационный совет ставит своей целью поиск путей для преодоления в Республике Беларусь политического кризиса и обеспечения согласия в обществе на основании конституции. Координационный совет не ставит своей целью изменение конституционного строя и внешнеполитического строя", - сказано в резолюции, которая была зачитана на брифинге в Минске.
Сотрудники правоохранительных органов и участник акции протеста в Минске
14 августа, 08:00
Наказать Белоруссию: Прибалтика и Польша бегут впереди паровоза
В ней отмечается, что 9 августа на президентских выборах были зафиксированы "многочисленные нарушения избирательного законодательства", а с момента начала избирательной кампании по политическим мотивам были задержаны и арестованы более 7 тысяч граждан Белоруссии.
"Правоохранительные органы применяли к участникам акций недопустимое насилие, что привело к человеческим жертвам. По отношению к задержанным применялись пытки. Народ утратил доверие к действующей власти и требует ее отставки. Многие иностранные государства не признали результаты выборов президента Республики Беларусь", - говорится в резолюции.
Кроме того в резолюции отмечается, что координационный совет Белоруссии требует проведения в республике новых президентских выборов.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел встречу в Центре стратегического управления Министерства обороны в Минске
17 августа, 08:00
Почему Запад не хочет свержения Александра Лукашенко
"Признание выборов 9 августа недействительными, проведение новых выборов по международным стандартам, с новым составом всех комиссий по выборам, включая Центральную комиссию", - указано в резолюции.
Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил Александр Лукашенко. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. Оппозиция объявила о создании координационного совета по трансферу власти, который будет состоять из 70 человек. Лукашенко в ответ на это заявил, что у властей республики достаточно мер, чтобы остудить "некоторые горячие головы".
После выборов в стране проходят массовые протестные акции. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
Общегражданский марш За свободу в Минске
Вчера, 08:00Протесты в Белоруссии
Уйти от России. Кто подталкивает Белоруссию в НАТО
2434006107
Обсудить 19
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Если ни чего менять не собираются, так какая разница, пусть Лукашенко презедентствует. А кризис будет преодолен, когда они обратно в свои схроны залезут
19 августа, 20:55
Александр Невский
1100000
Грамотеи нарисовались... Нет международных стандартов выборов. Выборы в Белоруссии проводятся в соответствии с законодательством Белоруссии.
19 августа, 21:06
Владимир Ф. Быченков
1100000
Рекомендуем
Протесты в Минске
Белорусская оппозиция выступила за максимально добрые отношения с Россией
Флаг США на здании посольства
Депутат ответил на заявления посольства США об "угрозе" посещения России
Общегражданский марш За свободу в Минске
Совет белорусской оппозиции провел консультации с послами ЕС
Монумент Родина-мать зовет! на Мамаевом кургане в Волгограде после реставрации
Ветеран ответил на слова Лебедева о скульптуре "Родина-мать"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел встречу в Центре стратегического управления Министерства обороны в Минске
Лукашенко назначил премьер-министра и членов правительства
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Захарова прокомментировала решение Литвы запретить въезд Лукашенко
Оппозиция на площади Независимости в центре Минска
В Минске протестующие переместились от здания МВД к Дому правительства
Люди держат флаг с портретом Светланы Тихановской в Минске
Белорусская оппозиция призвала власти начать переговоры
Логотип ОБСЕ
Ряд стран ЕС выступили за посредничество ОБСЕ в Белоруссии
Акция оппозиции на площади Независимости в Минске завершилась
В Минске завершилась акция оппозиции на площади Независимости
Пункт пропуска в Белоруссии
Россия и Белоруссия договорились снимать ограничения на границе
Сторонники Лукашенко вышли на митинг
"За Лукашенко". В Минске прошел митинг в формате свободного микрофона
Писательница Светлана Алексиевич
Совет белорусской оппозиции объяснил отсутствие Алексиевич на заседании
Шихан Куштау
В БСК рассказали о последствиях отказа от разработки шихана Куштау
Участники акции протеста на площади Независимости в Минске
Жириновский рассказал о пари про вхождение Белоруссии в состав России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:28Дегтярев обратился к представителям политических партий
04:10Врач назвал тех, кто не получит вакцину от COVID-19
04:05Эксперт рассказал о новых функциях в операционных системах iOS и Android
04:00Стало известно, на что рассчитывают жители Мали после мятежа военных
03:43Рэйчел Вайс снимется в ремейке триллера "Связанные насмерть", пишут СМИ
03:33В концерне "Калашников" раскрыли заказ новейшего оружия от Минобороны
03:18В России предложили ужесточить наказание для шумных мотоциклистов
03:09Эксперт объяснил, как узнать, где вы находитесь, если смартфон выключен
03:08Одной группе автомобилей могут разрешить ездить по "выделенке"
03:04Реку в Комсомольске-на-Амуре загрязнили нефтепродуктами
02:56В Калифорнии разбился вертолет
02:15Описана взаимосвязь денег и счастья
02:15Вице-премьер России Хуснуллин сделал прививку от коронавируса
02:10Эксперт рассказал, на звонки с каких номеров нельзя отвечать
02:07Израильские танки ударили по военным постам в секторе Газа
02:01Пушков обвинил Литву в желании свергнуть Лукашенко
01:41Помпео пригрозил России ответом за несогласие с санкциями против Ирана
01:26Госдеп объявил о скором возврате санкций США против Ирана
01:24Каракас нашел сходство в атаках на Белоруссию и Венесуэлу
01:07На Украине сообщили о новых участках для разведения сил в Донбассе
Лента новостейМолния