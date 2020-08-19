https://ria.ru/20200819/1576007542.html

Координационный совет назвал цели белорусской оппозиции

Координационный совет оппозиции Белоруссии по транзиту власти не ставит перед собой цель изменить конституционный и внешнеполитический строй в республике,... РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T20:40

2020-08-19T20:40

2020-08-19T20:44

протесты в белоруссии

светлана тихановская

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 19 авг - РИА Новости.</strong> Координационный совет оппозиции <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> по транзиту власти не ставит перед собой цель изменить конституционный и внешнеполитический строй в республике, говорится в резолюции, одобренной в среду на заседании совета."Координационный совет ставит своей целью поиск путей для преодоления в Республике Беларусь политического кризиса и обеспечения согласия в обществе на основании конституции. Координационный совет не ставит своей целью изменение конституционного строя и внешнеполитического строя", - сказано в резолюции, которая была зачитана на брифинге в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>.В ней отмечается, что 9 августа на президентских выборах были зафиксированы "многочисленные нарушения избирательного законодательства", а с момента начала избирательной кампании по политическим мотивам были задержаны и арестованы более 7 тысяч граждан Белоруссии."Правоохранительные органы применяли к участникам акций недопустимое насилие, что привело к человеческим жертвам. По отношению к задержанным применялись пытки. Народ утратил доверие к действующей власти и требует ее отставки. Многие иностранные государства не признали результаты выборов президента Республики Беларусь", - говорится в резолюции.Кроме того в резолюции отмечается, что координационный совет Белоруссии требует проведения в республике новых президентских выборов."Признание выборов 9 августа недействительными, проведение новых выборов по международным стандартам, с новым составом всех комиссий по выборам, включая Центральную комиссию", - указано в резолюции.Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>. Оппозиция объявила о создании координационного совета по трансферу власти, который будет состоять из 70 человек. Лукашенко в ответ на это заявил, что у властей республики достаточно мер, чтобы остудить "некоторые горячие головы".После выборов в стране проходят массовые протестные акции. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200814/1575744778.html

https://ria.ru/20200817/1575864118.html

https://ria.ru/20200819/1575954582.html

Александр Невский Если ни чего менять не собираются, так какая разница, пусть Лукашенко презедентствует. А кризис будет преодолен, когда они обратно в свои схроны залезут 11

Владимир Ф. Быченков Грамотеи нарисовались... Нет международных стандартов выборов. Выборы в Белоруссии проводятся в соответствии с законодательством Белоруссии. 11

19

минск

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, минск, белоруссия, в мире