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Лидеры переворота в Мали заявили о принятии мер для нормализации ситуации
Лидеры военного переворота в Мали заявили, что приняли все необходимые меры безопасности для нормализации обстановки в стране, призвав граждан вернуться к своим РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T20:31
2020-08-19T20:31
мятеж военных в мали
бамако
мали
в мире
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<strong>НУАКШОТ, 19 авг - РИА Новости.</strong> Лидеры военного переворота в <a href="http://ria.ru/location_Mali/" target="_blank">Мали </a>заявили, что приняли все необходимые меры безопасности для нормализации обстановки в стране, призвав граждан вернуться к своим обязанностям."Приняты все меры безопасности для возвращения к нормальной жизни", - заявили лидеры мятежных военных на пресс-конференции в столице страны Бамако, призвав граждан "возобновить работу".Военные также опровергли сведения о гибели четырех человек в ходе переворота во вторник. "Мы слышали, что в результате вчерашних событий есть четверо погибших и пострадавшие. Мы опровергаем эти данные. Если подобное произошло … то не в результате наших действий", - заявил представитель организаторов мятежа полковник Исмаэль Ваг.Ранее профсоюз врачей Мали сообщал, что в ходе захвата власти в стране во вторник погибли четыре человека, еще 15 пострадали.Во вторник очевидцы сообщили РИА Новости, что в <a href="http://ria.ru/location_Bamako/" target="_blank" data-auto="true">Бамако</a> прошли массовые демонстрации на фоне отсутствия органов безопасности. Протестующие требовали ухода в отставку президента, в городе были слышны звуки стрельбы. По словам очевидцев, предупредительные выстрелы были выпущены по резиденции главы государства.Мятеж в Мали начался на военной базе Кати близ Бамако. Во вторник мятежники заявили об аресте президента Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе. Президент через несколько часов после задержания объявил о своей отставке и роспуске парламента и правительства. Мятежные военные заявили о создании Национального комитета для спасения народа, а также призвали к политической трансформации в стране, ведущей к всеобщим выборам.
https://ria.ru/20200818/1575950926.html
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мятеж военных в мали, бамако, мали, в мире

Лидеры переворота в Мали заявили о принятии мер для нормализации ситуации

20:31 19.08.2020
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащие во время митинга в поддержку военного мятежа в столице Мали Бамако
Военнослужащие во время митинга в поддержку военного мятежа в столице Мали Бамако
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
НУАКШОТ, 19 авг - РИА Новости. Лидеры военного переворота в Мали заявили, что приняли все необходимые меры безопасности для нормализации обстановки в стране, призвав граждан вернуться к своим обязанностям.
"Приняты все меры безопасности для возвращения к нормальной жизни", - заявили лидеры мятежных военных на пресс-конференции в столице страны Бамако, призвав граждан "возобновить работу".
Мали. Город Бамако
18 августа, 18:05
Республика Мали
Военные также опровергли сведения о гибели четырех человек в ходе переворота во вторник. "Мы слышали, что в результате вчерашних событий есть четверо погибших и пострадавшие. Мы опровергаем эти данные. Если подобное произошло … то не в результате наших действий", - заявил представитель организаторов мятежа полковник Исмаэль Ваг.
Ранее профсоюз врачей Мали сообщал, что в ходе захвата власти в стране во вторник погибли четыре человека, еще 15 пострадали.
Во вторник очевидцы сообщили РИА Новости, что в Бамако прошли массовые демонстрации на фоне отсутствия органов безопасности. Протестующие требовали ухода в отставку президента, в городе были слышны звуки стрельбы. По словам очевидцев, предупредительные выстрелы были выпущены по резиденции главы государства.
Мятеж в Мали начался на военной базе Кати близ Бамако. Во вторник мятежники заявили об аресте президента Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе. Президент через несколько часов после задержания объявил о своей отставке и роспуске парламента и правительства. Мятежные военные заявили о создании Национального комитета для спасения народа, а также призвали к политической трансформации в стране, ведущей к всеобщим выборам.
Митинг в столице Мали Бамако в поддержку военного мятежа
Вчера, 13:56
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