https://ria.ru/20200819/1576007427.html
Лидеры переворота в Мали заявили о принятии мер для нормализации ситуации
Лидеры военного переворота в Мали заявили, что приняли все необходимые меры безопасности для нормализации обстановки в стране, призвав граждан вернуться к своим РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T20:31
2020-08-19T20:31
2020-08-19T20:31
мятеж военных в мали
бамако
мали
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/13/1575967533_0:0:1118:629_1400x0_80_0_0_cd984bbb8984207cf889933c43734518.jpg
<strong>НУАКШОТ, 19 авг - РИА Новости.</strong> Лидеры военного переворота в <a href="http://ria.ru/location_Mali/" target="_blank">Мали </a>заявили, что приняли все необходимые меры безопасности для нормализации обстановки в стране, призвав граждан вернуться к своим обязанностям."Приняты все меры безопасности для возвращения к нормальной жизни", - заявили лидеры мятежных военных на пресс-конференции в столице страны Бамако, призвав граждан "возобновить работу".Военные также опровергли сведения о гибели четырех человек в ходе переворота во вторник. "Мы слышали, что в результате вчерашних событий есть четверо погибших и пострадавшие. Мы опровергаем эти данные. Если подобное произошло … то не в результате наших действий", - заявил представитель организаторов мятежа полковник Исмаэль Ваг.Ранее профсоюз врачей Мали сообщал, что в ходе захвата власти в стране во вторник погибли четыре человека, еще 15 пострадали.Во вторник очевидцы сообщили РИА Новости, что в <a href="http://ria.ru/location_Bamako/" target="_blank" data-auto="true">Бамако</a> прошли массовые демонстрации на фоне отсутствия органов безопасности. Протестующие требовали ухода в отставку президента, в городе были слышны звуки стрельбы. По словам очевидцев, предупредительные выстрелы были выпущены по резиденции главы государства.Мятеж в Мали начался на военной базе Кати близ Бамако. Во вторник мятежники заявили об аресте президента Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе. Президент через несколько часов после задержания объявил о своей отставке и роспуске парламента и правительства. Мятежные военные заявили о создании Национального комитета для спасения народа, а также призвали к политической трансформации в стране, ведущей к всеобщим выборам.
https://ria.ru/20200818/1575950926.html
https://ria.ru/20200819/1575982976.html
бамако
мали
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/13/1575967533_35:0:874:629_1400x0_80_0_0_1c9527549157df483a0424fb936c7b88.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мятеж военных в мали, бамако, мали, в мире
НУАКШОТ, 19 авг - РИА Новости.
Лидеры военного переворота в Мали
заявили, что приняли все необходимые меры безопасности для нормализации обстановки в стране, призвав граждан вернуться к своим обязанностям.
"Приняты все меры безопасности для возвращения к нормальной жизни", - заявили лидеры мятежных военных на пресс-конференции в столице страны Бамако, призвав граждан "возобновить работу".
18 августа, 18:05Республика Мали
Военные также опровергли сведения о гибели четырех человек в ходе переворота во вторник. "Мы слышали, что в результате вчерашних событий есть четверо погибших и пострадавшие. Мы опровергаем эти данные. Если подобное произошло … то не в результате наших действий", - заявил представитель организаторов мятежа полковник Исмаэль Ваг.
Ранее профсоюз врачей Мали сообщал, что в ходе захвата власти в стране во вторник погибли четыре человека, еще 15 пострадали.
Во вторник очевидцы сообщили РИА Новости, что в Бамако
прошли массовые демонстрации на фоне отсутствия органов безопасности. Протестующие требовали ухода в отставку президента, в городе были слышны звуки стрельбы. По словам очевидцев, предупредительные выстрелы были выпущены по резиденции главы государства.
Мятеж в Мали начался на военной базе Кати близ Бамако. Во вторник мятежники заявили об аресте президента Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе. Президент через несколько часов после задержания объявил о своей отставке и роспуске парламента и правительства. Мятежные военные заявили о создании Национального комитета для спасения народа, а также призвали к политической трансформации в стране, ведущей к всеобщим выборам.