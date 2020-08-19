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Нижегородская область
https://ria.ru/20200819/1576006833.html
Москва будет сотрудничать с Нижним Новгородом при подготовке его юбилея
Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписали соглашение о сотрудничестве при подготовке к празднованию юбилея Нижнего... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T20:12
2020-08-19T20:12
нижегородская область
глеб никитин
нижний новгород
сергей собянин
москва
нижегородская область
общество
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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 авг - РИА Новости.</strong> Мэр Москвы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> и губернатор Нижегородской области <a href="http://ria.ru/person_Gleb_Nikitin/" target="_blank" data-auto="true">Глеб Никитин</a> подписали соглашение о сотрудничестве при подготовке к празднованию юбилея Нижнего Новгорода, сообщает пресс-служба правительства <a href="http://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Нижегородской области</a>.Соглашение между правительствами регионов касается реализации мероприятий в рамках проекта "Навстречу 800-летию Нижнего Новгорода"."<a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москву</a> и <a href="http://ria.ru/location_Nizhnijj_Novgorod/" target="_blank">Нижний Новгород</a> на протяжении почти восьми веков связывают очень сильные экономические и человеческие связи. У наших городов очень богатая история. В прошлом году мы с Глебом Никитиным подписали соглашение о социально-экономическом сотрудничестве, охватывающее все сферы жизни. Сегодня мы подписываем соглашение о подготовке этого удивительного города к празднованию 800-летия. Москва обязуется оказать содействие в реконструкции исторического центра столицы Приволжья", - сказал Собянин.В свою очередь, Никитин отметил, что 19 августа, согласно летописям, произошла церемония "наречения имени" Нижнему Новгороду. "Связи между нашим городом и Москвой очень крепкие. Так, основатель Нижнего - великий князь Юрий Всеволодович - был внуком основателя Москвы Юрия Долгорукого. Огромную роль в истории столицы сыграло Нижегородское ополчение под предводительством Минина и Пожарского", - отметил Никитин.Как подчеркнул губернатор, сегодня Москву и Нижний Новгород объединяют очень тесные экономические и культурные связи."Не сомневаюсь, что участие столицы в подготовке к юбилейным торжествам позволит нам сделать предстоящий праздник еще красочнее, интереснее и познавательнее. У нас уже есть хороший опыт культурного-делового сотрудничества: в 2018 году в Нижегородской области прошли Дни Москвы с насыщенной программой", - отметил губернатор.Он пообещал продолжить эту традицию и провести Дни Нижегородской области в Москве в июне 2021 года. "Считаю важным, чтобы жители и гости столицы могли как можно больше узнать о Нижегородском регионе", - подчеркнул Никитин.Как рассказал губернатор Нижегородской области, в ходе подготовки к масштабному юбилею в Нижнем Новгороде уже реализуются серьезные инициативы, предусматривающие развитие инфраструктуры, строительство социально значимых объектов. Активно ведется реконструкция объектов культурного наследия, преображается Нижегородский кремль, создаются значимые транспортные развязки. Планируется, что Москва окажет помощь в проведении комплекса работ по сохранению объектов культурного наследия регионального значения "Нижегородский откос" и "Александровский сад" в Нижнем Новгороде."Символично, что свои "Александровские сады" есть и в Москве, и в Нижнем. Уверен, что благодаря помощи столицы это красивейшее место в Нижнем Новгороде станет комфортнее для жителей и гостей", - отметил Никитин.
https://ria.ru/20200818/1575952687.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200730/1575183148.html
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глеб никитин, нижний новгород, сергей собянин, москва, нижегородская область, общество

Москва будет сотрудничать с Нижним Новгородом при подготовке его юбилея

20:12 19.08.2020
34
© РИА Новости / Роман ВладимировВид на Речной вокзал и Нижегородский кремль в Нижнем Новгороде
Вид на Речной вокзал и Нижегородский кремль в Нижнем Новгороде
© РИА Новости / Роман Владимиров
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 авг - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписали соглашение о сотрудничестве при подготовке к празднованию юбилея Нижнего Новгорода, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
Соглашение между правительствами регионов касается реализации мероприятий в рамках проекта "Навстречу 800-летию Нижнего Новгорода".
"Москву и Нижний Новгород на протяжении почти восьми веков связывают очень сильные экономические и человеческие связи. У наших городов очень богатая история. В прошлом году мы с Глебом Никитиным подписали соглашение о социально-экономическом сотрудничестве, охватывающее все сферы жизни. Сегодня мы подписываем соглашение о подготовке этого удивительного города к празднованию 800-летия. Москва обязуется оказать содействие в реконструкции исторического центра столицы Приволжья", - сказал Собянин.
В свою очередь, Никитин отметил, что 19 августа, согласно летописям, произошла церемония "наречения имени" Нижнему Новгороду. "Связи между нашим городом и Москвой очень крепкие. Так, основатель Нижнего - великий князь Юрий Всеволодович - был внуком основателя Москвы Юрия Долгорукого. Огромную роль в истории столицы сыграло Нижегородское ополчение под предводительством Минина и Пожарского", - отметил Никитин.
Вид на речной вокзал в Нижнем Новгороде
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Как подчеркнул губернатор, сегодня Москву и Нижний Новгород объединяют очень тесные экономические и культурные связи.
"Не сомневаюсь, что участие столицы в подготовке к юбилейным торжествам позволит нам сделать предстоящий праздник еще красочнее, интереснее и познавательнее. У нас уже есть хороший опыт культурного-делового сотрудничества: в 2018 году в Нижегородской области прошли Дни Москвы с насыщенной программой", - отметил губернатор.
Он пообещал продолжить эту традицию и провести Дни Нижегородской области в Москве в июне 2021 года. "Считаю важным, чтобы жители и гости столицы могли как можно больше узнать о Нижегородском регионе", - подчеркнул Никитин.
Как рассказал губернатор Нижегородской области, в ходе подготовки к масштабному юбилею в Нижнем Новгороде уже реализуются серьезные инициативы, предусматривающие развитие инфраструктуры, строительство социально значимых объектов. Активно ведется реконструкция объектов культурного наследия, преображается Нижегородский кремль, создаются значимые транспортные развязки. Планируется, что Москва окажет помощь в проведении комплекса работ по сохранению объектов культурного наследия регионального значения "Нижегородский откос" и "Александровский сад" в Нижнем Новгороде.
"Символично, что свои "Александровские сады" есть и в Москве, и в Нижнем. Уверен, что благодаря помощи столицы это красивейшее место в Нижнем Новгороде станет комфортнее для жителей и гостей", - отметил Никитин.
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Нижегородская областьГлеб НикитинНижний НовгородСергей СобянинМоскваНижегородская областьОбщество
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