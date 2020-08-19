Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200819/1576006522.html
В Минске протестующие переместились от здания МВД к Дому правительства
Участники акции протеста напротив здания МВД Белоруссии переместились к республиканскому Дому правительства, чтобы продолжить манифестацию. РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T20:04
2020-08-19T20:27
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/13/1576007295_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_1b27c626aebfacb3ac57ec5ceb159bc9.jpg
<strong>МИНСК, 19 авг - РИА Новости.</strong> Участники акции протеста напротив здания МВД Белоруссии переместились к республиканскому Дому правительства, чтобы продолжить манифестацию.Как передает корреспондент РИА Новости, акция проходит мирно, сотрудники правопорядка не препятствуют собравшимся.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
https://ria.ru/20200819/1575954582.html
Бешеной собаке семь верст не крюк
10
3
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Оппозиция на площади Независимости в центре Минска
Оппозиция на площади Независимости в центре Минска
2020-08-19T20:04
true
PT0M25S
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/13/1576007295_81:0:561:360_1400x0_80_0_0_269ad1d30cc938d96eda220fb2890d6f.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
светлана тихановская, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

В Минске протестующие переместились от здания МВД к Дому правительства

20:04 19.08.2020 (обновлено: 20:27 19.08.2020)
1997
МИНСК, 19 авг - РИА Новости. Участники акции протеста напротив здания МВД Белоруссии переместились к республиканскому Дому правительства, чтобы продолжить манифестацию.
Как передает корреспондент РИА Новости, акция проходит мирно, сотрудники правопорядка не препятствуют собравшимся.
Общегражданский марш За свободу в Минске
Вчера, 08:00Протесты в Белоруссии
Уйти от России. Кто подталкивает Белоруссию в НАТО
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
15303868
Обсудить 3
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Бешеной собаке семь верст не крюк
19 августа, 20:13
Александр Невский
351001
Рекомендуем
Люди держат флаг с портретом Светланы Тихановской в Минске
Белорусская оппозиция призвала власти начать переговоры
Сторонники Лукашенко вышли на митинг
"За Лукашенко". В Минске прошел митинг в формате свободного микрофона
Протест против результатов президентских выборов перед штабом Министерства внутренних дел в Минске, Беларусь
Координационный совет назвал цели белорусской оппозиции
Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел встречу в Центре стратегического управления Министерства обороны в Минске
Лукашенко назначил премьер-министра и членов правительства
Протесты в Минске
Белорусская оппозиция выступила за максимально добрые отношения с Россией
Флаг США на здании посольства
Депутат ответил на заявления посольства США об "угрозе" посещения России
Монумент Родина-мать зовет! на Мамаевом кургане в Волгограде после реставрации
Ветеран ответил на слова Лебедева о скульптуре "Родина-мать"
Сотрудники правоохранительных органов задерживают участников акции протеста в Минске
В Минске прошли новые задержания участников массовых беспорядков
Общегражданский марш За свободу в Минске
Совет белорусской оппозиции провел консультации с послами ЕС
Вывеска над входом в здание белорусского государственного концерна Белнефтехим в Минске
В "Белнефтехиме" рассказали о настроениях рабочих на предприятиях
Логотип ОБСЕ
Ряд стран ЕС выступили за посредничество ОБСЕ в Белоруссии
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Захарова прокомментировала решение Литвы запретить въезд Лукашенко
Митинг в столице Мали Бамако в поддержку военного мятежа
Малийские мятежники назначили лидера
Акция оппозиции на площади Независимости в Минске завершилась
В Минске завершилась акция оппозиции на площади Независимости
Военнослужащие Республики Беларусь
Белоруссия решила усилить западные границы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:28Дегтярев обратился к представителям политических партий
04:10Врач назвал тех, кто не получит вакцину от COVID-19
04:05Эксперт рассказал о новых функциях в операционных системах iOS и Android
04:00Стало известно, на что рассчитывают жители Мали после мятежа военных
03:43Рэйчел Вайс снимется в ремейке триллера "Связанные насмерть", пишут СМИ
03:33В концерне "Калашников" раскрыли заказ новейшего оружия от Минобороны
03:18В России предложили ужесточить наказание для шумных мотоциклистов
03:09Эксперт объяснил, как узнать, где вы находитесь, если смартфон выключен
03:08Одной группе автомобилей могут разрешить ездить по "выделенке"
03:04Реку в Комсомольске-на-Амуре загрязнили нефтепродуктами
02:56В Калифорнии разбился вертолет
02:15Описана взаимосвязь денег и счастья
02:15Вице-премьер России Хуснуллин сделал прививку от коронавируса
02:10Эксперт рассказал, на звонки с каких номеров нельзя отвечать
02:07Израильские танки ударили по военным постам в секторе Газа
02:01Пушков обвинил Литву в желании свергнуть Лукашенко
01:41Помпео пригрозил России ответом за несогласие с санкциями против Ирана
01:26Госдеп объявил о скором возврате санкций США против Ирана
01:24Каракас нашел сходство в атаках на Белоруссию и Венесуэлу
01:07На Украине сообщили о новых участках для разведения сил в Донбассе
Лента новостейМолния