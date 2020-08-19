https://ria.ru/20200819/1576006522.html
В Минске протестующие переместились от здания МВД к Дому правительства
Участники акции протеста напротив здания МВД Белоруссии переместились к республиканскому Дому правительства, чтобы продолжить манифестацию. РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T20:04
2020-08-19T20:04
2020-08-19T20:27
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 19 авг - РИА Новости.</strong> Участники акции протеста напротив здания МВД Белоруссии переместились к республиканскому Дому правительства, чтобы продолжить манифестацию.Как передает корреспондент РИА Новости, акция проходит мирно, сотрудники правопорядка не препятствуют собравшимся.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
https://ria.ru/20200819/1575954582.html
Александр Невский
Бешеной собаке семь верст не крюк
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минск
белоруссия
РИА Новости
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Оппозиция на площади Независимости в центре Минска
Оппозиция на площади Независимости в центре Минска
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана тихановская, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире