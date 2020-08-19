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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200819/1576006372.html
ЕС введет санкции против ответственных за насилие в Белоруссии
Евросоюз в скором времени введет санкции против Белоруссии, заявил глава Евросовета Шарль Мишель. РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T20:01
2020-08-19T20:01
протесты в белоруссии
белоруссия
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<strong>МОСКВА, 19 авг – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюз</a> в скором времени введет санкции против <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, заявил глава <a href="http://ria.ru/organization_Evrosovet/" target="_blank">Евросовета</a> <a href="http://ria.ru/person__71/" target="_blank" data-auto="true">Шарль Мишель</a>.По его словам, санкции коснутся тех, кто несет ответственность "за насилие, репрессии и сфальсифицированные выборы". Он не исключил, что в список попадет президент Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>.Ранее дипломат отметил, что <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank">Евросоюз</a> не признает результаты президентских выборов, озвученные белорусскими властями.Он призвал <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минск</a> найти ненасильственный выход из кризиса и заверил, что ЕС готов "сопровождать мирный переход власти". Мишель также анонсировал выделение 53 миллионов евро "для белорусского народа"."Сценарий "цветной революции"Политолог Анна Арямова в эфире радио <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200819/1576001447.html" target="_blank">Sputnik</a> предположила, по какому пути в ЕС хотят направить развитие событий в Белоруссии.По ее словам, разыгрывается сценарий "цветной революции". Эксперт считает, что Евросоюз найдет "марионеток", которые будут встречаться с лидерами западных государств."В итоге Белоруссия получит какого-то человека, который к госуправлению не имеет никакого отношения, но будет возглавлять государство, чтобы выполнять указания Запада", ‒ считает она.Протесты в БелоруссииМассовые протесты начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что народ выбрал <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлану Тихановскую</a>.В первые дни акции подавлялись силовиками, против протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Как сообщало МВД республики, пострадали сотни человек, среди них около 150 сотрудников правоохранительных органов. По разным официальным данным, погибли три или четыре демонстранта.
Еще одна Северная Корея в центре Европы будет на совести России.
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Почему не написано, сколько пострадало среди мирных граждан? Среди мирных пострадало более 7000 человек, среди которых были граждане РФ. Из этих 7000 человек 4 умерли, и это только официально, а еще около 80 числятся пропавшими без вести. Страшно избиты все 7000, включая женщин и подростков. Среди задержанных есть беременная женщина, которую до сих пор не отпустили. Человек из Питера до сих пор остается в пыточной на Окрестина на 19 августа. Когда люди начали узнавать, что сделали и делают с их родственниками силовые структуры, они начали давать отпор на улице, когда видели, что на кого-то нападают.
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белоруссия
РИА Новости
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белоруссия

ЕС введет санкции против ответственных за насилие в Белоруссии

20:01 19.08.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Европейского совета Шарль Мишель на саммите ЕС в Брюсселе
Президент Европейского совета Шарль Мишель на саммите ЕС в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Евросоюз в скором времени введет санкции против Белоруссии, заявил глава Евросовета Шарль Мишель.
По его словам, санкции коснутся тех, кто несет ответственность "за насилие, репрессии и сфальсифицированные выборы". Он не исключил, что в список попадет президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Ранее дипломат отметил, что Евросоюз не признает результаты президентских выборов, озвученные белорусскими властями.
Он призвал Минск найти ненасильственный выход из кризиса и заверил, что ЕС готов "сопровождать мирный переход власти". Мишель также анонсировал выделение 53 миллионов евро "для белорусского народа".

"Сценарий "цветной революции"

Политолог Анна Арямова в эфире радио Sputnik предположила, по какому пути в ЕС хотят направить развитие событий в Белоруссии.
По ее словам, разыгрывается сценарий "цветной революции". Эксперт считает, что Евросоюз найдет "марионеток", которые будут встречаться с лидерами западных государств.
"В итоге Белоруссия получит какого-то человека, который к госуправлению не имеет никакого отношения, но будет возглавлять государство, чтобы выполнять указания Запада", ‒ считает она.

Протесты в Белоруссии

Массовые протесты начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что народ выбрал Светлану Тихановскую.
В первые дни акции подавлялись силовиками, против протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Как сообщало МВД республики, пострадали сотни человек, среди них около 150 сотрудников правоохранительных органов. По разным официальным данным, погибли три или четыре демонстранта.
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Протесты в БелоруссииБелоруссия
Популярные комментарии
Еще одна Северная Корея в центре Европы будет на совести России.
19 августа, 22:53
Алексей Веселин
2100013
Почему не написано, сколько пострадало среди мирных граждан? Среди мирных пострадало более 7000 человек, среди которых были граждане РФ. Из этих 7000 человек 4 умерли, и это только официально, а еще около 80 числятся пропавшими без вести. Страшно избиты все 7000, включая женщин и подростков. Среди задержанных есть беременная женщина, которую до сих пор не отпустили. Человек из Питера до сих пор остается в пыточной на Окрестина на 19 августа. Когда люди начали узнавать, что сделали и делают с их родственниками силовые структуры, они начали давать отпор на улице, когда видели, что на кого-то нападают.
19 августа, 22:08
Диана Бурмистрова
600006
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