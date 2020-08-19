https://ria.ru/20200819/1576006329.html
Белорусская оппозиция призвала власти начать переговоры
Оппозиционный координационный совет Белоруссии призывает действующие власти республики немедленно начать переговоры, заявила в среду Ольга Ковалькова -... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T20:00
2020-08-19T20:00
2020-08-19T21:46
светлана тихановская
протесты в белоруссии
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 19 авг - РИА Новости.</strong> Оппозиционный координационный совет <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> призывает действующие власти республики немедленно начать переговоры, заявила в среду Ольга Ковалькова - доверенное лицо баллотировавшейся на президентских выборах <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светланы Тихановской</a>."Координационный совет считает, что единственным способом преодоления политического кризиса является немедленное начало переговоров и выработка механизмов для восстановления законности и проведения новых выборов", - заявила Ковалькова на брифинге. Об этом говорится в резолюции оппозиционного совета, которая принята в среду на его заседании.Как отметила Ковалькова, уклонение от упомянутых переговоров возлагает на действующую власть ответственность "за углубление политического и экономического кризиса" в Белоруссии.Как отмечается в резолюции, для восстановления статуса республики как "демократического и правового государства" необходимо помнить "основные требования, которые сформулированы в ходе массовых акций и поддерживаются большинством белорусского общества". "Прекращение насилия, прекращение политического преследования со стороны властей… Освобождение всех политических заключенных, отмена неправомерных судебных постановлений, выплата компенсаций всем пострадавшим", - добавила Ковалькова.Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. Оппозиция объявила о создании координационного совета по трансферу власти, который будет состоять из 70 человек. Лукашенко в ответ на это заявил, что у властей республики достаточно мер, чтобы остудить "некоторые горячие головы".После выборов в стране проходят массовые протестные акции. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>
https://ria.ru/20200819/1575954582.html
https://ria.ru/20200818/1575885102.html
Александр Невский
С ними переговаривать себя не уважать
52
Алекс. А.
Пока у них прав,не больше чем у "общества анономных алкоголиков",и прочих групп по интересам.
39
12
белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана тихановская, белоруссия, в мире
МИНСК, 19 авг - РИА Новости.
Оппозиционный координационный совет Белоруссии
призывает действующие власти республики немедленно начать переговоры, заявила в среду Ольга Ковалькова - доверенное лицо баллотировавшейся на президентских выборах Светланы Тихановской
.
"Координационный совет считает, что единственным способом преодоления политического кризиса является немедленное начало переговоров и выработка механизмов для восстановления законности и проведения новых выборов", - заявила Ковалькова на брифинге. Об этом говорится в резолюции оппозиционного совета, которая принята в среду на его заседании.
Как отметила Ковалькова, уклонение от упомянутых переговоров возлагает на действующую власть ответственность "за углубление политического и экономического кризиса" в Белоруссии.
Как отмечается в резолюции, для восстановления статуса республики как "демократического и правового государства" необходимо помнить "основные требования, которые сформулированы в ходе массовых акций и поддерживаются большинством белорусского общества". "Прекращение насилия, прекращение политического преследования со стороны властей… Освобождение всех политических заключенных, отмена неправомерных судебных постановлений, выплата компенсаций всем пострадавшим", - добавила Ковалькова.
Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил Александр Лукашенко
. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. Оппозиция объявила о создании координационного совета по трансферу власти, который будет состоять из 70 человек. Лукашенко в ответ на это заявил, что у властей республики достаточно мер, чтобы остудить "некоторые горячие головы".
После выборов в стране проходят массовые протестные акции. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
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