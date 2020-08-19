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Отбить плацдарм: учения морского десанта Северного флота России
Тактическое учение морского десанта Северного флота России прошло на полуострове Таймыр близ населенного пункта Дудинки. В учении приняли участие экипажи кораблей, техника армейского корпуса, бригады морской пехоты и вертолетная группа, входящие в состав арктической группировки Северного флота.
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видео
безопасность
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Во время учений были отработаны авиационные удары по позициям условного противника, стрельба из расчетов батарей АК-100 большого противолодочного корабля "Североморск" и АК-725 больших десантных кораблей "Кондопога" и "Александр Отраковский" по закрытым береговым позициям.
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2020
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Отбить плацдарм: учения морского десанта Северного флота России
Тактическое учение морского десанта Северного флота России прошло на полуострове Таймыр близ населенного пункта Дудинки. в учении приняли участие экипажи кораблей, техника армейского корпуса, бригады морской пехоты и вертолетная группа, входящие в состав арктической группировки Северного флота. Во время учений были отработаны авиационные удары по позициям условного противника, стрельба из расчетов батарей АК-100 большого противолодочного корабля "Североморск" и АК-725 больших десантных кораблей "Кондопога" и "Александр Отраковский" по закрытым береговым позициям.
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РИА Новости
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60
видео, видео, безопасность
Отбить плацдарм: учения морского десанта Северного флота России
Тактическое учение морского десанта Северного флота России прошло на полуострове Таймыр близ населенного пункта Дудинки. В учении приняли участие экипажи кораблей, техника армейского корпуса, бригады морской пехоты и вертолетная группа, входящие в состав арктической группировки Северного флота.
2020-08-19T19:55
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Отбить плацдарм: учения морского десанта Северного флота России

19:55 19.08.2020
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Тактическое учение морского десанта Северного флота России прошло на полуострове Таймыр близ населенного пункта Дудинки. В учении приняли участие экипажи кораблей, техника армейского корпуса, бригады морской пехоты и вертолетная группа, входящие в состав арктической группировки Северного флота.
Во время учений были отработаны авиационные удары по позициям условного противника, стрельба из расчетов батарей АК-100 большого противолодочного корабля "Североморск" и АК-725 больших десантных кораблей "Кондопога" и "Александр Отраковский" по закрытым береговым позициям.
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ВидеоБезопасность
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