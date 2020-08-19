https://ria.ru/20200819/1576005991.html

Отбить плацдарм: учения морского десанта Северного флота России

Тактическое учение морского десанта Северного флота России прошло на полуострове Таймыр близ населенного пункта Дудинки. В учении приняли участие экипажи кораблей, техника армейского корпуса, бригады морской пехоты и вертолетная группа, входящие в состав арктической группировки Северного флота.

2020-08-19T19:55

2020-08-19T19:55

2020-08-19T19:51

видео

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/13/1576005885_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_95bf67f9da6e8dd65631a3707beaf87e.jpg

Во время учений были отработаны авиационные удары по позициям условного противника, стрельба из расчетов батарей АК-100 большого противолодочного корабля "Североморск" и АК-725 больших десантных кораблей "Кондопога" и "Александр Отраковский" по закрытым береговым позициям.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Отбить плацдарм: учения морского десанта Северного флота России Тактическое учение морского десанта Северного флота России прошло на полуострове Таймыр близ населенного пункта Дудинки. в учении приняли участие экипажи кораблей, техника армейского корпуса, бригады морской пехоты и вертолетная группа, входящие в состав арктической группировки Северного флота. Во время учений были отработаны авиационные удары по позициям условного противника, стрельба из расчетов батарей АК-100 большого противолодочного корабля "Североморск" и АК-725 больших десантных кораблей "Кондопога" и "Александр Отраковский" по закрытым береговым позициям. 2020-08-19T19:55 true PT1M45S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, видео, безопасность