https://ria.ru/20200819/1576005991.html
Отбить плацдарм: учения морского десанта Северного флота России
Тактическое учение морского десанта Северного флота России прошло на полуострове Таймыр близ населенного пункта Дудинки. В учении приняли участие экипажи кораблей, техника армейского корпуса, бригады морской пехоты и вертолетная группа, входящие в состав арктической группировки Северного флота.
2020-08-19T19:55
2020-08-19T19:55
2020-08-19T19:51
видео
безопасность
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Во время учений были отработаны авиационные удары по позициям условного противника, стрельба из расчетов батарей АК-100 большого противолодочного корабля "Североморск" и АК-725 больших десантных кораблей "Кондопога" и "Александр Отраковский" по закрытым береговым позициям.
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Отбить плацдарм: учения морского десанта Северного флота России
Тактическое учение морского десанта Северного флота России прошло на полуострове Таймыр близ населенного пункта Дудинки. в учении приняли участие экипажи кораблей, техника армейского корпуса, бригады морской пехоты и вертолетная группа, входящие в состав арктической группировки Северного флота. Во время учений были отработаны авиационные удары по позициям условного противника, стрельба из расчетов батарей АК-100 большого противолодочного корабля "Североморск" и АК-725 больших десантных кораблей "Кондопога" и "Александр Отраковский" по закрытым береговым позициям.
2020-08-19T19:55
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, видео, безопасность
Отбить плацдарм: учения морского десанта Северного флота России
Тактическое учение морского десанта Северного флота России прошло на полуострове Таймыр близ населенного пункта Дудинки. В учении приняли участие экипажи кораблей, техника армейского корпуса, бригады морской пехоты и вертолетная группа, входящие в состав арктической группировки Северного флота.
2020-08-19T19:55
true
PT1M45S
Отбить плацдарм: учения морского десанта Северного флота России
Тактическое учение морского десанта Северного флота России прошло на полуострове Таймыр близ населенного пункта Дудинки. В учении приняли участие экипажи кораблей, техника армейского корпуса, бригады морской пехоты и вертолетная группа, входящие в состав арктической группировки Северного флота.