https://ria.ru/20200819/1576005569.html
Лукашенко назначил премьер-министра и членов правительства
Александр Лукашенко утвердил состав нового правительства Белоруссии. РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T19:36
2020-08-19T19:36
2020-08-19T22:17
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 19 авг — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> утвердил состав нового правительства <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>.Так, президент оставил <a href="http://ria.ru/person_roman-golovchenko/" target="_blank" data-auto="true">Романа Головченко</a> председателем правительства. При этом кандидатура должна быть еще согласована с нижней палатой парламента.Кроме того, свои посты сохранили все члены предыдущего кабинета министров, которые сложили полномочия два дня назад.Назначение состава нового правительства после президентских выборов предусмотрено Конституцией Белоруссии.Выборы в БелоруссииДевятого августа в стране прошли президентские выборы, по итогам которых, как показывают данные ЦИК, победил Александр Лукашенко с результатом 80,1 процента голосов. Его главная соперница <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> набрала 10,12 процента.Оппозиция отказалась признавать эти результаты и объявила о создании координационного совета по передаче власти.После объявления результатов в Белоруссии начались массовые несанкционированные акции, которые сперва жестко подавлялись силовиками. Правоохранители использовали водометы, резиновые пули, светошумовые гранаты и слезоточивый газ.В последующем митинги стали мирными, полиция не вмешивалась в происходящее.По данным МВД, в первые дни протестов задержаны 6700 человек, большинство которых уже на свободе. Пострадали сотни человек, в том числе более 100 силовиков. По последним данным, погибли три человека.
https://ria.ru/20200819/1575997391.html
https://ria.ru/20200819/1575954582.html
Alexandr
"Так, президент назначил Романа Головченко председателем правительства." - с чего это он вдруг "президент"? Кто вам в РИА это сказал?)
373
Николай Иванов
Не надолго....на их месте любой бы трижды подумал и хворым прикинулся на крайняк
264
231
белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, белоруссия, в мире
МИНСК, 19 авг — РИА Новости. Александр Лукашенко
утвердил состав нового правительства Белоруссии
.
Так, президент оставил Романа Головченко
председателем правительства. При этом кандидатура должна быть еще согласована с нижней палатой парламента.
Кроме того, свои посты сохранили все члены предыдущего кабинета министров, которые сложили полномочия два дня назад.
Назначение состава нового правительства после президентских выборов предусмотрено Конституцией Белоруссии.
Выборы в Белоруссии
Девятого августа в стране прошли президентские выборы, по итогам которых, как показывают данные ЦИК, победил Александр Лукашенко с результатом 80,1 процента голосов. Его главная соперница Светлана Тихановская
набрала 10,12 процента.
Оппозиция отказалась признавать эти результаты и объявила о создании координационного совета по передаче власти.
После объявления результатов в Белоруссии начались массовые несанкционированные акции, которые сперва жестко подавлялись силовиками. Правоохранители использовали водометы, резиновые пули, светошумовые гранаты и слезоточивый газ.
В последующем митинги стали мирными, полиция не вмешивалась в происходящее.
По данным МВД, в первые дни протестов задержаны 6700 человек, большинство которых уже на свободе. Пострадали сотни человек, в том числе более 100 силовиков. По последним данным, погибли три человека.