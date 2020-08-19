https://ria.ru/20200819/1576005569.html

Лукашенко назначил премьер-министра и членов правительства

Александр Лукашенко утвердил состав нового правительства Белоруссии. РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T19:36

2020-08-19T19:36

2020-08-19T22:17

протесты в белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 19 авг — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> утвердил состав нового правительства <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>.Так, президент оставил <a href="http://ria.ru/person_roman-golovchenko/" target="_blank" data-auto="true">Романа Головченко</a> председателем правительства. При этом кандидатура должна быть еще согласована с нижней палатой парламента.Кроме того, свои посты сохранили все члены предыдущего кабинета министров, которые сложили полномочия два дня назад.Назначение состава нового правительства после президентских выборов предусмотрено Конституцией Белоруссии.Выборы в БелоруссииДевятого августа в стране прошли президентские выборы, по итогам которых, как показывают данные ЦИК, победил Александр Лукашенко с результатом 80,1 процента голосов. Его главная соперница <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> набрала 10,12 процента.Оппозиция отказалась признавать эти результаты и объявила о создании координационного совета по передаче власти.После объявления результатов в Белоруссии начались массовые несанкционированные акции, которые сперва жестко подавлялись силовиками. Правоохранители использовали водометы, резиновые пули, светошумовые гранаты и слезоточивый газ.В последующем митинги стали мирными, полиция не вмешивалась в происходящее.По данным МВД, в первые дни протестов задержаны 6700 человек, большинство которых уже на свободе. Пострадали сотни человек, в том числе более 100 силовиков. По последним данным, погибли три человека.

https://ria.ru/20200819/1575997391.html

https://ria.ru/20200819/1575954582.html

Alexandr "Так, президент назначил Романа Головченко председателем правительства." - с чего это он вдруг "президент"? Кто вам в РИА это сказал?) 373

Николай Иванов Не надолго....на их месте любой бы трижды подумал и хворым прикинулся на крайняк 264

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белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, белоруссия, в мире